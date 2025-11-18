Cuáles son las propuestas de Zohran Mamdani para Nueva York y por qué su plan genera temor en Wall Street

El 4 de noviembre, Zohran Mamdani fue elegido como alcalde de Nueva York con el 50.4% de los votos frente a sus contrincantes Andrew Cuomo y Curtis Sliwa. Su triunfo generó reacción en Wall Street, donde “lamentaban la victoria” del socialista y demócrata, de acuerdo con The New York Times, por sus propuestas que marcan una reconfiguración económica en la Gran Manzana.

Alquileres y transporte gratuito en Nueva York: las propuestas de Zohran Mamdani

Entre las promesas de campaña más destacadas del nuevo alcalde figuran el congelamiento de alquileres, la implementación de un sistema de transporte público gratuito y el establecimiento de guarderías sin costo para las familias. Estas iniciativas buscan aliviar la carga económica de los neoyorquinos y transformar el acceso a servicios esenciales.

Mamdani tiene como propuesta central congelar los alquileres en NYC Foto de freepik

El plan de los “autobuses gratis”, una de las propuestas más tangibles, ya tiene su metodología de financiación definida. No obstante, según consignó CBS News, sostenerlo costaría aproximadamente 800 millones de dólares al año.

“Nos pondremos a trabajar para implementarlos. Esos deben ser los próximos pasos aquí”, dijo el alcalde electo sobre el tema en NY1.

Mamdani también presentó un plan para el sistema educativo neoyorquino. De acuerdo con Politico, el demócrata busca ceder el control a los padres y ciertos organismos educativos sobre el sistema escolar.

Mamdani también presentó un plan para el sistema educativo neoyorquino AUDRA MELTON - NYTNS

El objetivo de esta medida es promover un sistema de “cogobernanza” que incluya a los maestros y dar prioridad a las necesidades de los principales actores en el ámbito escolar. Esto rompería más de dos décadas en los que el alcalde ha tenido el control exclusivo sobre las decisiones educativas.

“En una ciudad tan grande y compleja como Nueva York, las líneas de liderazgo deben estar muy claras”, dijo Crystal McQueen-Taylor, directora ejecutiva del grupo pro-escuelas chárter StudentsFirstNY en el medio citado.

“Si se divide ese liderazgo entre docenas de personas por toda la ciudad, no se logra la colaboración. Lo que se genera es confusión y caos”, agregó.

La preocupación de Wall Street por el triunfo de Mamdani

De acuerdo con The New York Times, los financieros de Wall Street recibieron la noticia del triunfo de Mamdani en la Gran Manzana con una “mezcla de temor y pragmatismo”.

Algunos inversores buscarán trabajar en conjunto con el demócrata, mientras que otros quieren una alternativa para sus negocios. “Gente como yo definitivamente está considerando seriamente mudarse”, dijo David Modiano, director gerente de Thales Capital en Manhattan.

Varios inversores están a la espera de trabajar en conjunto con el alcalde electo Julia Demaree Nikhinson - AP

A cuánto subirán los impuestos de las empresas de la ciudad de Nueva York con Mamdani

Mamdani quiere elevar el tipo impositivo máximo para las empresas del 7,25% al ​​11,5% e instaurar un impuesto del 2% para quienes ganen más de un millón de dólares.

Tras esta medida, varios ejecutivos advierten que el demócrata tendrá que equilibrar su plan de asequibilidad con el ecosistema empresarial.

“El alcalde electo deberá encontrar la manera de conciliar su agenda de asequibilidad con la necesidad de revertir esa tendencia para que las empresas y sus empleados confíen en el rumbo de la ciudad”, señaló Ed Skyler, alto ejecutivo de la compañía Citigroup.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.