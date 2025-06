Gratis en Nueva York: los museos para visitar en Nueva en este verano 2025

El 20 de junio inicia el verano en Estados Unidos, lo que significa vacaciones para toda la familia. Nueva York es uno de los lugares más elegidos entre los viajeros por sus propuestas amplias y de poco costo económico.

Los museos gratuitos ideales para visitar en Nueva York

La Gran Manzana goza de una cultura sin igual entre sus calles y edificios. De acuerdo con el medio Gothamist, existen algunos museos que son gratuitos en función del horario:

Museo Whitney de arte estadounidense

El único museo dedicado al arte estadounidense permite que las personas menores de 25 años ingresen gratis a sus instalaciones. En el caso de los turistas que no cumplan con este rango horario, pueden recibir ofertas gratuitas todos los viernes de 5 a 10 hs, así como también el segundo domingo de cada mes.

El Museo Whitney de Arte Estadounidense se fundó en 1930 como defensa de los artistas ignorados Instagram/whitneymuseum

El museo Whitney está ubicado en el barrio de Meatpacking District, cerca de la Vía Verde del Río Hudson. Es accesible en bicicleta, auto y transporte público.

Museo Metropolitano de Arte

Otro de los espacios más históricos en la cultura neoyorquina también ofrece espacios gratuitos para los visitantes en el verano 2025.

El Museo Metropolitano de Arte en Nueva York cuenta con tours gratuitos con horarios limitados. (Foto AP/Mary Altaffer, archivo)

Desde el 20 de junio hasta el 22 de septiembre, el Museo Metropolitano de Arte (MET según sus siglas en inglés) contará con tours gratuitos en algunas de sus exposiciones como:

Impresionismo y Postimpresionismo : el espacio busca explorar el arte impresionista proveniente de Egipto, Francia y la cultura islámica. El horario es de miércoles de 12.45 a 1.45 hs y los fines de semana a las 11 hs.

: el espacio busca explorar el arte impresionista proveniente de Egipto, Francia y la cultura islámica. El horario es de miércoles de 12.45 a 1.45 hs y los fines de semana a las 11 hs. Arte medieval : disponible los lunes, martes y jueves a las 11 hs o los sábados a partir de las 11.45 hs.

: disponible los lunes, martes y jueves a las 11 hs o los sábados a partir de las 11.45 hs. Arte griego y romano: disponible los miércoles de 1.45 a 2.45 hs.

Otras actividades gratuitas para pasar un verano en Nueva York

Los museos no son el único atractivo de la Gran Manzana. Los parques y atracciones turísticas al aire libre son algunos elementos que embellecen la cultura de la ciudad.

Uno de los eventos más populares para toda la familia es disfrutar de sus películas y series frente al puente de Brooklyn con Movies With A View, un proyecto creado en el 2000 para financiar el NYC Department of Cultural Affairs.

Movie with a View, un plan ideal para las personas que quieran ver películas al aire libre en Nueva York Instagram/@brooklynbridgepark

“No hay mejor lugar para una noche de verano que ver una película al aire libre con el horizonte panorámico de Manhattan", destacó el lema conformado por el Departamento de Cultura en Nueva York.

Movies With A View es un plan completamente gratis para turistas y no tiene restricciones de edad. Sin embargo, no se permiten algunas butacas de plástico y fumar en las áreas públicas.

Otra alternativa para disfrutar del verano es a través del contacto directo con la naturaleza. Para ello, Nueva York ofrece ciertos espacios al aire libre para acampar con toda la familia.

El tercer lugar se lo llevó Central Park. Este parque está ubicado en pleno corazón de Nueva York, Estados Unidos (Foto:Archivo)

Las acampadas pueden ser en algunos parques en Brooklyn, como el Salt Marsh Nature Center, donde se prestan las tiendas. Sin embargo, este plan requiere de algunos permisos presentados por las loterías programas por la ciudad. Estas se llevarán a cabo el 4 y 11 de junio, respectivamente.