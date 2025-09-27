Kathy Hochul “cumple la promesa” y anuncia US$26 millones para construir casas low cost en Nueva York

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció un aporte de más de 26 millones de dólares para financiar iniciativas de vivienda asequible en Long Island. Con una inversión total de US$467 millones, el objetivo es subvencionar cinco proyectos habitacionales que crearán cerca de 750 hogares en los condados de Nassau y Suffolk.

Qué incluye el plan de vivienda de Long Island

La iniciativa se llevará a cabo a través del Fondo de Inversión de Long Island (LIIF, por sus siglas en inglés) para impulsar los esfuerzos del estado por aumentar la oferta de vivienda, según detalló un comunicado oficial del gobierno de Nueva York.

Estas acciones ofrecerán distintas opciones para trabajadores de familias, veteranos e individuos con discapacidad.

Los fondos se gestionarán a través del Fondo de Inversión de Long Island para fortalecer los esfuerzos del estado en aumentar la oferta de vivienda en la región

“Al invertir en estos cinco proyectos importantes, estamos construyendo los hogares que las familias de Long Island necesitan y merecen: asequibles, accesibles y cercanos a empleos y transporte. Mi administración está comprometida a garantizar que cada neoyorquino tenga un lugar seguro y asequible donde vivir, y el Fondo de Inversión de Long Island nos ayuda a cumplir esa promesa”, afirmó la mandataria estatal.

Los cinco proyectos financiados en Long Island

Las iniciativas que se llevarán a cabo con la inversión de US$467 millones son las siguientes:

Uno de los cinco proyectos contempla levantar 96 viviendas en un terreno de 2,83 hectáreas en Bellport, destinadas a personas con discapacidad y veteranos Discover Long Island

The Preserve at South Country Road – Southampton: con una inversión de US$54 millones, se construirán 79 unidades en una comunidad estilo jardín sobre Montauk Highway, en Southampton. El plan contempla viviendas adaptadas para veteranos y personas con discapacidad, lo que responde a la alta demanda en la zona de Hamptons, donde la oferta para trabajadores es limitada. El complejo incluirá seis edificios residenciales de dos pisos, además de un club social y áreas recreativas.

The Grand at Baldwin – Baldwin: frente a la estación Baldwin del Long Island Rail Road (LIRR, por sus siglas en inglés) se construirá un proyecto de US$121 millones que sumará 215 departamentos en alquiler, de los cuales 22 serán asequibles.

The Alegria South – Bellport: con una inversión de US$53 millones, se levantarán 96 viviendas totalmente asequibles en un terreno de 2,83 hectáreas en Bellport. El plan contempla unidades adaptadas para personas con discapacidad del desarrollo y veteranos.

The Carriage House – Patchogue: es un complejo de uso mixto valuado en US$177 millones, que incorporará 262 departamentos distribuidos en dos edificios de cinco pisos en el centro de Patchogue. Además de 53 unidades asequibles, la obra incluye mejoras de infraestructura, como la modernización del sistema de alcantarillado.

Crisis de vivienda en Long Island: falta de oferta

Según Richard Murdocco, profesor de la Universidad de Stony Brook, la crisis de vivienda en Long Island radica en la “falta crónica de oferta” y remarcó que esta situación fue constante a lo largo del tiempo, según indicó LI Herald. “La pandemia solo amplificó el problema”, afirmó.

Richard Murdocco, profesor de la Universidad de Stony Brook, señaló que la falta de oferta de viviendas en Long Island es un problema persistente desde hace tiempo Pexels

El especialista explicó que ciertas restricciones de las leyes de zonificación podrían revisarse para permitir a una mayor variedad de viviendas, ya que “la planificación consiste en equilibrar el desarrollo económico y social”.

Actualmente, gran parte de las comunidades de Long Island se rigen por una zonificación centrada en viviendas individuales o unifamiliar, señaló el experto, lo que reduce las posibilidades para inquilinos y compradores primerizos. Murdocco propuso medidas como habilitar unidades accesorias (ADU, por sus siglas en inglés) o legalizar sótanos seguros para vivienda.