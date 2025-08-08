Greg Abbott vs. Gavin Newsom: el desafío del gobernador de California que hizo reaccionar al de Texas

La batalla política entre Texas y California escaló en las últimas semanas, con los gobernadores Greg Abbott y Gavin Newsom enfrentados por el rediseño de los mapas electorales. Esta estrategia, impulsada el mandatario estatal republicano en el estado de la Estrella Solitaria, podría cambiar el rumbo de las elecciones de medio término de 2026.

Un nuevo round entre Abbott y Newsom: un mensaje que encendió otro enfrentamiento

La disputa política entre los gobernadores tuvo un nuevo capítulo en un intercambio público en la red social X (antes Twitter). La periodista Monica Madden, de ABC7, informó en su cuenta que Newsom, durante una conferencia de prensa sobre otro tema, manifestó su intención de incluir los nuevos mapas de California en una votación especial, siempre y cuando Texas impulse su propio rediseño de distritos.

Abbott apuntó contra los legisladores que huyeron de Texas User - x.com/GregAbbott_TX

De inmediato llegó la respuesta de Abbot, que acusó a los legisladores demócratas de Texas de viajar a Chicago y California, en vez de cumplir con su obligación constitucional de tratar las leyes y asistir a las sesiones legislativas.

“La Constitución de Texas exige que actúen sobre los proyectos de ley, no que los abandonen. Su prolongada ausencia refuerza la necesidad de que los tribunales declaren sus bancas vacantes”, enfatizó.

En qué consiste el resideño de distritos que enfrenta a Newsom y Abbott

El conflicto comenzó cuando Greg Abbott anunció un plan para redibujar los distritos electorales de Texas a mitad de la década, una medida inusual que los demócratas denunciaron como un intento de favorecer a los republicanos en las próximas elecciones legislativas.

El rediseño buscaría crear cinco nuevos distritos que beneficiarían a su partido, una maniobra que, según sus críticos, distorsionaría la representación y perjudicaría a comunidades con fuerte presencia demócrata y diversidad racial.

Newsom aseguró que solo avanzará con la redistritación si Texas lo hace primero Meg Kinnard - AP

Frente a esta ofensiva, Gavin Newsom decidió no quedarse al margen. En una rueda de prensa no relacionada con el tema, dejó claro que California respondería a esta estrategia con su propia redistribución electoral, pero solo si Texas avanzaba primero.

“El pueblo de California tendrá la última palabra. Les ofreceremos la posibilidad de juzgar por sí mismos, pero solo si Texas da el primer paso. ¿Acaso el estado de California actuaría de la misma manera? ¿Combatiendo? Sí, fuego contra fuego”, advirtió.

En ese sentido, Newsom aseguró que su equipo trabaja en una propuesta legislativa para modificar los mapas electorales de su estado, aunque reconoció que aún no revisó los borradores surgidos en reuniones recientes con legisladores californianos.

Además, subrayó que el proceso legislativo en el Estado Dorado requiere el respaldo de dos tercios de la legislatura y que, además, deberá ser transparente y presentado de forma clara al público.

Texas: la estrategia de Abbott para rediseñar el mapa electoral y la resistencia demócrata

En Texas, la situación se vuelve cada vez más tensa. La estrategia de Abbott no solo incluye la redistritación, sino también medidas para sancionar a los legisladores demócratas que decidieron abandonar el estado para impedir que haya quorum en la Cámara baja, lo que bloqueó así la aprobación del mapa electoral.

Abbott también quiere castigar a los legisladores que huyeron Alex Brandon - AP

Por su parte, estos legisladores ven su movilización como un acto de resistencia democrática. En este contexto, se trasladaron a Illinois y otros estados para evitar multas diarias de US$500 y posibles órdenes de arresto emitidas por la mayoría republicana.

Aunque saben que probablemente no puedan impedir finalmente la aprobación del mapa, su objetivo es encender una lucha nacional que haga visible lo que consideran un intento de manipulación electoral masiva impulsado por Trump y sus aliados.

Consultado por The Texas Tribune, Trey Martinez Fischer, uno de los legisladores demócratas, explicó desde Illinois: “Hace falta un acto de desafío como este para despertar al país y hacerles saber que nuestra democracia está siendo robada frente a nuestros ojos. Si somos la chispa que enciende ese fuego, estamos cumpliendo con nuestro deber”.