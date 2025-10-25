Kathy Hochul lo aprobó: el mapa de los sitios que serán repavimentados en Nueva York tras la inversión de US$600 millones

La gobernadora Kathy Hochul anunció el miércoles un proyecto de pavimentación para rehacer más de 2100 millas de carriles de carretera en Nueva York. El plan de infraestructura pretende mostrar mejoras para los viajeros y sentar una base para el desarrollo económico de los ciudadanos del estado.

Qué sitios serán repavimentados en Nueva York

El Departamento de Transporte del Estado de Nueva York (NYSDOT, por sus siglas en inglés) invertirá más de $600 millones en más de 180 proyectos de pavimentación en todo el estado, cuyas obras se llevarán a cabo durante el 2026.

Con un inversión histórica, la gobernadora Hochul buscará mejorar la seguridad pública mediante inversiones cruciales en infraestructura de transporte.

El desglose completo de los proyectos es el siguiente:

Capital Region : se harán 10 proyectos que abarcan 164 millas (264 kilómetros) y se invertirán US40,116,710.

: se harán 10 proyectos que abarcan 164 millas (264 kilómetros) y se invertirán US40,116,710. Central New York: se harán 8 proyectos que abarcan 133 millas (214 kilómetros), con una inversión de US25,300,000.

se harán 8 proyectos que abarcan 133 millas (214 kilómetros), con una inversión de US25,300,000. Finger Lakes : 17 proyectos, 359 millas (578 kilómetros), US46,004,800.

: 17 proyectos, 359 millas (578 kilómetros), US46,004,800. Long Island: 8 proyectos, de US107,000,000, que abarcan 225 millas (362 kilómetros).

8 proyectos, de US107,000,000, que abarcan 225 millas (362 kilómetros). Mid-Hudson: 13 proyectos de US121,200,000 para cubrir 195 millas (314 kilómetros).

13 proyectos de US121,200,000 para cubrir 195 millas (314 kilómetros). Mohawk Valley : 15 proyectos, 152 millas (245 kilómetros) y un presupuesto de US37,600,000

: 15 proyectos, 152 millas (245 kilómetros) y un presupuesto de US37,600,000 New York City : 44 proyectos, una inversión de US78,960,736 para 75 millas (121 kilómetros)

: 44 proyectos, una inversión de US78,960,736 para 75 millas (121 kilómetros) North Country: 28 proyectos, US35,448,096 para 269 millas (433 kilómetros).

28 proyectos, US35,448,096 para 269 millas (433 kilómetros). Southern Tier: 18 proyectos, US59,675,000 y 266 millas (428 kilómetros).

18 proyectos, US59,675,000 y 266 millas (428 kilómetros). Western New York: 24 proyectos, US49,123,513 para 310 millas (499 kilómetros)

La lista completa de las calles en específico se puede consultar en este documento oficial.

Kathy Hochul anunció el importante proyecto de pavimentación esta semana (KathyHochul/Archivo) Associated Press

“Como alguien que ha recorrido prácticamente cada kilómetro de cada carretera estatal de Nueva York, conozco de primera mano cada curva y cada bache, y el próximo año realizaremos una inversión sin precedentes para mejorar las carreteras estatales de Nueva York”, dijo la gobernadora Hochul.

“Los neoyorquinos verán a los equipos trabajar como nunca el próximo año, para renovar las carreteras, mejorar la seguridad de los viajeros y sentar una base sólida para el desarrollo económico en todo el Empire State”, informó el gobierno de Nueva York.

Bajo el liderazgo de la gobernadora Hochul, el estado de Nueva York invertirá en infraestructura vial y de puentes. Gracias al compromiso de financiación, y al programa principal de pavimentación del Departamento de Transporte en su Plan de Capital actual, se prevén más de 250 proyectos de renovación de pavimento en todo el estado para 2026, una inversión de casi US$1200 millones que repavimentará más de 6400 kilómetros de carriles.

Apoyo al plan de pavimentación

La comisionada del Departamento de Transporte del Estado de Nueva York, Marie Therese Domínguez, dijo: “El histórico anuncio de hoy demuestra firmemente el compromiso de la gobernadora Hochul de invertir principalmente en la reconstrucción de nuestra red vial para afrontar los retos del siglo XXI”, según informó la página oficial de gobierno.

Y agregó: “Esta inversión impulsa una agenda histórica de pavimentación para 2026 que facilitará la circulación por las carreteras de un extremo a otro del estado. Con estas inversiones en infraestructura, la gobernadora Hochul construye un futuro asequible, seguro y saludable para todos los residentes”.

El ambicioso plan de pavimentación de Nueva York para 2026 que presentó Kathy Hochul (Caprura/governor.ny.gov) Web: governor.ny.gov

Por su parte, la líder de la mayoría del Senado estatal, Andrea Stewart-Cousins, subrayó que “invertir principalmente en la reconstrucción de la red vial fortalece la seguridad, apoya las economías locales y mejora la calidad de vida”.

Varios asambleístas se mostraron a favor de estos proyectos, incluido John T. McDonald III, RPh, quien comentó: “como exalcalde, conozco de primera mano la importancia de mantener nuestras carreteras en buen estado para los conductores, los negocios locales y los servicios de emergencia que dependen de una infraestructura confiable", citó en el comunicado oficial.

Y agregó: “Este programa de pavimentación fortalecerá las conexiones y garantizará que nuestras carreteras apoyen a los residentes como a las empresas”.

Finalmente, la senadora estatal Michelle Hinchey declaró: “Invertir en nuestras carreteras locales ofrece beneficios visibles y tangibles de inmediato, que marcan una diferencia real en nuestra vida diaria. Me enorgullece que los fondos por los que luchamos lleguen al Valle del Hudson y a la Región Capital para repavimentar y mejorar nuestras carreteras".