Hochul destina US$13 millones para ampliar unidades psiquiátricas en Nueva York: qué hospitales serán remodelados

Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, informó la asignación de 13,7 millones de dólares destinados a fortalecer la capacidad de atención en unidades psiquiátricas de internación en distintas áreas del estado. La finalidad es responder al aumento en la demanda de servicios de salud mental, particularmente en áreas urbanas con alta densidad poblacional.

Kathy Hochul modernizará los hospitales de Nueva York

La medida contempla mejoras en instalaciones existentes y ampliación de espacios clínicos especializados, según un comunicado. “Los hospitales comunitarios y los centros psiquiátricos privados son componentes importantes en nuestro esfuerzo por garantizar que todos los neoyorquinos tengan acceso a una atención integral de la salud mental”, declaró Hochul.

Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, informó que la finalidad es que más personas tengan servicio de salud Mike Groll - Office of the Governor

Dentro del proyecto se incluye la creación de espacios adicionales para pacientes que requieren tratamiento de internación, lo que permitirá ampliar la cobertura en el distrito de Queens. Este incremento, según las autoridades, responde también a estudios estatales que identificaron una brecha entre la demanda de servicios psiquiátricos y la infraestructura disponible en la región.

El cambio que tendrán los hospitales en Nueva York

Con el presupuesto, se disminuirán los tiempos de espera en salas de emergencia, donde pacientes con crisis de salud mental suelen permanecer largos periodos antes de acceder a una cama especializada.

También marca un avance relevante para las comunidades locales, que ahora tendrán tratamiento especializado en su zona. Antes había que trasladar a los pacientes a otras regiones, lo que impactaba en los costos para las familias.

Los neoyorquinos tendrán mejor acceso a la salud pública psiquiátrica (imagen ilustrativa) (Foto: FreeP¡CK)

Estos son los hospitales que serán remodelados en Nueva York

Hochul detalló en el documento que la reestructuración se hará a través de tres proyectos para aumentar la capacidad en las unidades hospitalarias. Mientras tanto, hay otros 10 planes menores cuyo objetivo será mejorar la experiencia del paciente y la ampliación de áreas comunes.

Kathy Hochul modernizará los hospitales de Nueva York Pexels

Estos son los hospitales que tendrán mejoras:

Finger Lakes

Hospital Clifton Springs: modernización de instalaciones, incluyendo ventanas y suelos.

Hospital General de Rochester: creación de un espacio terapéutico al aire libre seguro y accesible.

Centro Médico de la Universidad de Rochester: mejoras en unidades, áreas grupales, medidas de seguridad y aumento de capacidad de hospitalización.

Long Island

Hospital Memorial John T. Mather: creación de un espacio acristalado con acceso a zona al aire libre.

Hospital South Oaks: ampliación de capacidad con nuevas camas y espacios recreativos al aire libre para adolescentes.

Ciudad de Nueva York

Centro Médico Judío de Long Island: creación de una nueva unidad psiquiátrica para adolescentes.

Centro Médico Montefiore – Campus Moses: mejoras en espacios exteriores.

Centro Médico Montefiore – Campus Wakefield: incorporación de baño y renovaciones estéticas.

NYC Health + Hospitals Corp. – Campus Elmhurst: conversión de tejado en espacio recreativo al aire libre.

NYC Health + Hospitals Corp. – Campus Metropolitano: renovación de espacio recreativo al aire libre.

Oeste de Nueva York