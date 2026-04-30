Mamdani quiere transformar 11 bloques de Park Avenue en el Midtown: menos autos, más verde y ciclovías

El alcalde Zohran Mamdani y el comisionado del Departamento de Transporte de Nueva York, Mike Flynn, anunciaron una serie de planes para transformar Park Avenue. La intervención se centrará en un sector de 11 cuadras en Midtown Manhattan, desde la calle 46 hasta la calle 57, y su propósito será el de mejorar la experiencia de quienes transitan a pie.

Los cambios que propone Mamdani en Park Avenue

El comunicado oficial, publicado por la oficina del alcalde neoyorquino, explica que la propuesta de rediseño plantea quitar un carril para la circulación de vehículos en cada sentido, lo que permitirá ensanchar la zona peatonal que se sitúa en el centro de la avenida.

Mamdani presentó una obra para agregar espacios verdes peatonales en 11 cuadras de Park Avenue Oficina del gobernador de Nueva York

Cuando se implemente la iniciativa, dichos espacios contarán con bancos, vegetación, arbustos y senderos. Asimismo, el Departamento de Transporte neoyorquino evalúa la inclusión de vías para el uso de bicicletas, en una intención de fomentar su uso en lugar de los automóviles.

Estos trabajos se llevarán a cabo de forma paralela al mantenimiento en la estructura de Grand Central Terminal, donde la Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) será la encargada de realizar la rehabilitación del techo del depósito de trenes de Metro-North.

Las tareas en la infraestructura buscarán mejorar la superficie de la avenida. Para lograrlo, el gobierno de Nueva York y la agencia de transporte deberán coordinar los plazos de la obra y así evitar inconvenientes que afecten el tráfico.

Mamdani presentó los detalles de las obras que se realizarán en Park Avenue nycmayor

El financiamiento para la obra en Park Avenue surge de aportes de edificios comerciales

La obtención de los recursos para las etapas de planeación se realiza a través del East Midtown Governing Group. Este ente surgió tras el cambio en las reglas de uso de suelo en la zona en el año 2017, según explica el comunicado del gobierno de la Gran Manzana.

La normativa obliga a las torres de oficinas a realizar aportes de capital para el desarrollo del espacio en las cercanías.

Entre las construcciones que contribuyen a este fondo se encuentran la sede de JPMorgan Chase en el número 270 de Park Avenue y la torre en el número 425. También se incluyen en este proceso los planes de desarrollo para las inmediaciones del 350 por parte de empresas como Vornado, Rudin y Citadel.

El anuncio de Mamdani en sus primeros 100 días como alcalde de Nueva York

Los residentes de Nueva York podrán opinar sobre los cambios en Park Avenue

El rediseño de 11 cuadras de Park Avenue cuenta con la participación de los ciudadanos de Nueva York por medio de una encuesta. A su vez, el Departamento de Transporte organizó talleres para recibir comentarios de los habitantes y trabajadores del distrito, con el fin de que todos pudieran sentirse parte de este proyecto.

El cronograma de actividades para la consulta ciudadana dio inicio el 29 de abril. La administración Mamdani estableció horarios de mediodía, de 12 a 14 hs, y de tarde, de 17 a 19 hs, para que se lleven a cabo encuentros en Lever House y en el edificio 425 de Park Avenue.

El sábado 2 de mayo hay una nueva reunión programada que se realizará en la Iglesia St. Bartholomew’s, ubicada en 50th Street y Park Avenue.