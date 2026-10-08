La norma sobre la licencia de conducir y validez en Nueva York con la que el ICE detiene inmigrantes en carreteras

Los camioneros inmigrantes que circulan por las carreteras de Nueva York y de otros estados de EE.UU. enfrentan nuevas condiciones para mantener una licencia comercial no domiciliada. El cambio surgió de una regulación federal aplicada por la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (Fmcsa, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés).

Las reglas federales sobre las CDL que se aplican en Nueva York

De acuerdo con la información oficial, desde el 16 de marzo, la normativa limita las categorías migratorias que permiten obtener o renovar este tipo de licencia. Entre las visas contempladas se encuentran H-2A, H-2B y E-2.

Desde el 16 de marzo, solo pueden obtener o renovar una licencia comercial no domiciliada (CDL) quienes tengan visas H-2A, H-2B o E-2 DMV

Por su parte, el Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) dejó de ser suficiente como prueba para acceder a una licencia de conducir comercial (CDL, por sus siglas en inglés) no domiciliada. Esta medida tiene alcance nacional y también se aplica en Nueva York.

Entre los grupos que quedan fuera de la elegibilidad debido a los nuevos criterios aparecen solicitantes de asilo, asilados, refugiados y beneficiarios de DACA. También pueden verse afectados trabajadores que anteriormente solo utilizaban un EAD para acreditar su autorización laboral.

Qué deben presentar los camioneros para obtener una CDL en Nueva York

La modificación también cambió el procedimiento para tramitar estas licencias. Los interesados deben realizar las gestiones de manera presencial y demostrar que pertenecen a una de las categorías migratorias aceptadas por la regulación federal.

El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV, por sus siglas en inglés) debe verificar la información migratoria mediante el sistema federal SAVE. Entre los documentos exigidos figuran:

Pasaporte extranjero vigente.

Formulario I-94 correspondiente.

En determinadas situaciones también puede utilizarse un I-797A.

Una notificación I-797C, por sí sola, no cumple con el requisito establecido.

La licencia tiene una vigencia limitada; puede extenderse por un máximo de un año o hasta la fecha de vencimiento del I-94, según cuál de los dos períodos termine primero. Si el estatus migratorio aparece como “D/S”, la licencia tendrá una duración de un año.

Cómo pueden afectar los controles del ICE a los camioneros

Los cambios en las CDL coinciden con operativos migratorios desarrollados en distintos puntos de las carreteras. Iniciativas identificadas como Highway Shield e ICE Wall incluyen controles en lugares donde los vehículos comerciales realizan paradas, como estaciones de pesaje, áreas de descanso y zonas destinadas al transporte de carga.

Durante una inspección, los agentes pueden solicitar la licencia comercial, documentos de identidad y comprobantes vinculados con la situación migratoria.

También pueden comprobar el cumplimiento de los requisitos federales relacionados con la conducción de vehículos comerciales, incluido el dominio del inglés.

Los controles también alcanzan a conductores que no cumplen con los requisitos de dominio del inglés Fotomontaje realizado con IA

Si una CDL dejó de ser válida por no cumplir los nuevos requisitos, el conductor puede quedar fuera de servicio. Sin embargo, esto no implica automáticamente una detención migratoria.

Si durante el operativo las autoridades detectan una situación migratoria que justifique una detención, el ICE puede intervenir. De esta manera, las inspecciones de transporte pueden coincidir con controles migratorios.

CDL no domiciliadas: qué se discute en la demanda contra la Fmcsa

Las nuevas condiciones para las CDL fueron cuestionadas ante la justicia federal. La Corte de Apelaciones del Circuito de Washington D.C. recibió los argumentos de las partes el 15 de septiembre, pero, según la información conocida hasta el momento, todavía no había emitido una decisión.

La Fmcsa defendió las modificaciones con el argumento de que existen dificultades para comprobar los antecedentes de conducción de personas extranjeras en sus países de origen. Las autoridades también sostuvieron que las nuevas exigencias buscan facilitar el cumplimiento de los requisitos federales aplicables a los conductores comerciales.

Mientras continúa el proceso judicial, las reglas siguen vinculadas con los controles realizados en las carreteras. Para los camioneros extranjeros, contar con una CDL vigente ya no depende únicamente de tener autorización para trabajar en EE.UU., sino también de cumplir con las categorías migratorias y los documentos específicos establecidos por la normativa federal.