La nueva estrategia de Eric Adams para recaudar fondos para las elecciones de noviembre en NYC

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, encontró un inesperado aliado financiero en la comunidad cripto. A través del super PAC (Comités de Acción Política independientes) Empower NYC, comenzó a delinearse una estrategia que podría inyectar hasta diez millones de dólares en publicidad y promoción digital antes de los comicios de noviembre en la Gran Manzana.

El impulso cripto del alcalde Adams de cara a las elecciones de noviembre en Nueva York

La conexión entre la administración Eric Adams y los entusiastas de las criptomonedas no es nueva, pero cobró protagonismo tras una serie de eventos recientes. En mayo de este año, el alcalde participó como orador en la Conferencia Bitcoin 2025, celebrada en Las Vegas. Allí, también asistió Eric Lerner, presidente del super PAC Empower NYC, quien aprovechó el escenario para dejar en claro el objetivo del grupo: recaudar grandes sumas entre inversores cripto para asegurar la reelección del alcalde.

El alcalde de Nueva York reforzó su vínculo con la comunidad cripto como orador en Las Vegas, donde el super PAC Empower NYC planeó recaudar hasta US$10 millones para su campaña Richard Drew - AP

Durante una entrevista transmitida por DeFiance Media, Lerner elogió al “alcalde cripto”, comparó favorablemente su estilo con el de Donald Trump y fue enfatizó: “Necesitamos grandes cantidades de dinero para competir, comprar anuncios y hacer marketing en redes sociales”. Según sus estimaciones, podrían alcanzar entre US$5 millones y US$10 millones en pocas semanas. El video, sin embargo, desapareció en parte de internet tras consultas del medio Politico.

El plan de recaudación se sustenta en propuestas atractivas para el ecosistema digital, como permitir el pago de multas en criptomonedas, aplicar tecnología blockchain a los registros municipales, vincular bonos de deuda pública con criptoactivos y flexibilizar licencias estatales para operar monedas virtuales. “Cuando le preguntan qué hará por las criptos, él responde: ¿Qué no voy a hacer?”, afirmó Lerner durante la entrevista.

Las actividades bajo sospecha: ¿es legal este tipo de financiamiento en campaña?

Aunque las donaciones de super PACs como Empower NYC no están sujetas a los mismos límites que las campañas oficiales, la ley prohíbe tajantemente cualquier tipo de coordinación entre ambos. Sin embargo, los eventos recientes han despertado suspicacias entre organizaciones de control gubernamental.

Eric Lerner, en una transmisión de DeFiance Media, prometió recaudar US$10 millones entre inversores cripto y comparó a Adams con Trump. El video fue retirado tras consultas de Politico Shutterstock

Eric Lerner aseguró haber colaborado en la organización de la Cumbre Cripto de Nueva York en Gracie Mansion, la residencia oficial del alcalde. El evento se realizó días antes del viaje a Las Vegas y fue inaugurado por el propio Adams con una frase provocadora: “Huelo dinero”. En el acto, lo acompañó su director de tecnología, Matt Fraser.

Las imágenes posteriores registradas en la conferencia en Nevada elevaron la inquietud. Fraser apareció a pocos metros de Lerner durante la entrevista. Al día siguiente, participó en una cena de recaudación para la campaña del alcalde, también en Las Vegas, según consignó el New York Post. Incluso el propio Adams y su vicealcaldesa de Asuntos Intergubernamentales, Tiffany Raspberry, fueron captados mientras caminaban por el evento.

Consultado por Politico, John Kaehny, director de la organización de vigilancia Reinvent Albany, no descartó del todo una transgresión legal, pero cuestionó duramente la conducta del equipo del alcalde. “Es completamente antiético. Saben perfectamente lo que hacen”, arremetió.

Desde Common Cause New York, su directora Susan Lerner planteó que “hay una aura de colaboración que debería investigarse”. También advirtió sobre el riesgo de que las políticas públicas se definan en función de su potencial para atraer donaciones.

La defensa de Eric Adams y su entorno por el apoyo de Empower NYC

La alcaldía negó de forma tajante cualquier relación directa entre la campaña de Adams y el super PAC Empower NYC. Kayla Mamelak Altus, portavoz oficial del gobierno de la ciudad, afirmó que el viaje a Las Vegas se centró en actividades oficiales y no constituyó un conflicto de interés. “La gran mayoría de la visita se dedicó a discutir políticas sobre criptomonedas para la ciudad”, explicó. También recordó que el alcalde ha promovido desde el inicio de su gestión una visión financiera disruptiva, que incluyó recibir sus tres primeros sueldos en criptoactivos.

Susan Lerner de Common Cause NY advirtió que hay "una aura de colaboración que debería investigarse", mientras expertos cuestionan el uso de políticas públicas como imán para donantes KAYLA BARTKOWSKI - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Todd Shapiro, vocero de la campaña, respaldó la separación entre el equipo político y cualquier organización externa. “El alcalde siempre ha respetado todas las leyes de financiamiento de campañas. Existe una línea legal y ética clara que no se cruza”, declaró. En relación con la cumbre en Gracie Mansion, Shapiro insistió en que fue un encuentro no político y que Adams desconocía cualquier conversación de tinte electoral durante el evento, que convocó a más de 100 referentes del sector tecnológico.

Abe George, abogado de Brooklyn y CEO de Empower NYC, también defendió la independencia del PAC. Aclaró que Lerner, con más de una década de experiencia en temas cripto, no participó de ningún acto de recaudación en la conferencia y que no integra el Consejo Cripto del alcalde. “Las opiniones del señor Lerner son personales y no representan la voz del PAC. Sugerir lo contrario es difamatorio”, sostuvo.

Más allá de las polémicas, el impulso del super PAC llega en un momento crítico para Adams. Su campaña sufrió un duro revés tras la decisión de la Junta de Financiamiento de negarle millones en fondos públicos por presuntas irregularidades vinculadas a donantes ficticios, un caso que fue finalmente cerrado en abril por el Departamento de Justicia bajo la administración Trump.

Mientras las donaciones prometidas empiezan a materializarse, el mensaje desde el super PAC Empower NYC es claro: “El alcalde lo necesita”. En una ciudad donde los recursos definen el alcance político, el dinero digital podría convertirse en el factor decisivo para mantener a Adams en el poder.