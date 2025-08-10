Llega la ola de calor a Nueva York: qué se espera para esta semana y cómo aumentarán las temperaturas
Las autoridades aconsejaron a los ciudadanos mantenerse hidratados y limitar las actividades al aire libre en el Estado del Imperio
- 3 minutos de lectura'
Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, advirtió a la ciudadanía sobre una nueva ola de calor en el estado. Las temperaturas oscilarán entre los 90 °F y 100 °F (32.2 °C y 37.7 °C) a partir de este 10 de agosto.
Cómo será la nueva ola de calor que afectará a Nueva York
Las altas temperaturas se harán presentes a partir de este domingo, con valores que rondarán los 87 °F y 90 °F (31 °C y 32 °C). E 11 de agosto, el calor se mantendrá en torno a los 91°F (32°C), según consignó AccuWeather.
Esta temperatura se mantendrá hasta el 19 de agosto, por lo que la ciudad de Nueva York experimentará su cuarto año más caluroso y segundo verano más cálido registrado hasta el momento.
Las últimas alertas en el estado por las altas temperaturas
Esta no es la primera alerta meteorológica en Nueva York este verano. El 28 de julio, las temperaturas alcanzaron los 89.6 °F (32° C) y al día siguiente, rozaron los tres dígitos, según consignó NBC New York.
“Este será un evento de varios días. Tómenlo con calma, asegúrense de mantenerse hidratados y cosas por el estilo”, advirtió el meteorólogo del NWS, Matthew Wunsch, de acuerdo al reporte de Got Hamist.
Las recomendaciones de Kathy Hochul ante la nueva ola de calor en Nueva York
Tras confirmarse las altas temperaturas en el distrito, Kathy Hochul anunció en sus redes sociales una serie de recomendaciones para sobrellevar la ola de calor. Algunas de ellas son:
- Organizar un kit de emergencia con comida, agua y medicinas.
- Chequear el funcionamiento del aire acondicionado.
- Coordinar un plan de emergencia en caso de un posible apagón.
- Tomar mucha agua.
Otro de los consejos presentados por la gobernadora es el registro para recibir alertas meteorológicas en tiempo real. Para recibir las notificaciones, el usuario debe enviar un mensaje de texto con su condado/municipio al 333111
Cómo protegerse de la ola de calor en los interiores
El Departamento de Manejo de Emergencia de la ciudad de Nueva York (Nycem, por sus siglas en inglés) también comunicó los lineamientos que debe seguir cada persona en caso de que su hogar sobrepase los 90 °F (32.2 °C).
En principio, se debe configurar el aire acondicionado al menos a 78 °F (26 °C) para ahorrar energía y mantener fría la casa. Luego se debe cerrar las cortinas y las ventanas, procurar no utilizar la estufa o el horno y beber mucho líquido, incluso si la persona no tiene sed.
Para el caso de las personas mayores o usuarios sensibles a las altas temperaturas, deben mantenerse en constante contacto con sus amigos, vecinos o familiares. En ese sentido, se sugiere llamarlos al menos dos veces al día durante una ola de calor.
