Mamdani vs. Trump: la filosa respuesta del candidato neoyorquino después de que el presidente lo tildara de comunista

La tensión entre Donald Trump y Zohran Mamdani subió de tono luego de que el presidente de Estados Unidos calificara al favorito a la alcaldía de Nueva York como “comunista puro” y advirtiera que la ciudad perderá fondos federales si él gana y “no hace lo correcto”. Tras las declaraciones del mandatario, el candidato demócrata rechazó las acusaciones, defendió su plataforma económica progresista y señaló que el magnate republicano solo intenta desviar la atención de los problemas reales que enfrentan los trabajadores.

Mamdani respondió a los ataques de Trump: “No soy comunista”

“No, no soy” comunista, aclaró Mamdani durante una entrevista en Meet the Press, tal como consignó NBC News. “Ya he tenido que empezar a acostumbrarme al hecho de que el presidente hablará de cómo me veo, cómo sueno, de dónde vengo, quién soy, en última instancia porque quiere distraer la atención de aquello por lo que estoy luchando”, agregó.

La respuesta de Zohran Mamdani a Donald Trump Foto Facebook Zohran Kwame Mamdani

El candidato aseguró que representa a los trabajadores “a quienes (Trump) dirigió una campaña para empoderar, y a quienes desde entonces ha traicionado”. Agregó que su proyecto busca mejorar la vida de quienes construyen la ciudad día a día y garantizar el acceso a viviendas asequibles, transporte gratuito y servicios públicos de calidad.

“Mi visión está impulsada por una evaluación de lo que realmente está sucediendo”, explicó Mamdani, quien propone aumentar los impuestos al 1% más rico para aliviar la carga fiscal sobre los barrios más empobrecidos. “No creo que debamos tener multimillonarios porque, francamente, es muchísimo dinero en un momento de tanta desigualdad”, sostuvo. “Y espero trabajar con todos, incluidos los multimillonarios, para construir una ciudad más justa para todos”, añadió.

Las elecciones generales en Nueva York serán en noviembre de 2025 X (@melissadderosa)

El demócrata, quien se impuso a Andrew Cuomo y otros aspirantes en la interna del partido en Nueva York, también se comprometió a mantener el estatus de ciudad santuario, en contraposición a la agenda migratoria de Trump, informó USA Today. “Es una política que hemos visto que garantiza que los neoyorquinos puedan salir de las sombras y disfrutar de la vida plena de la ciudad a la que pertenecen, y es una política que defenderé con orgullo”, afirmó.

A pesar de las críticas que recibió, incluso desde el ala moderada del Partido Demócrata, Mamdani remarcó que su plataforma económica logró amplio apoyo. “Lo que hemos visto es que esta ciudad necesita ser asequible para quienes la construyen a diario”, dijo.

Qué había dicho Trump sobre Mamdani: sus acusaciones tras la interna demócrata en Nueva York

Durante una entrevista en Sunday Morning Futures con Maria Bartiromo, Trump describió a Mamdani como “un comunista puro”, “lunático radical de izquierda” y “muy fracasado”, tal como consignó Politico. Reiteró su intención de bloquear la financiación federal a Nueva York si el candidato resulta electo y “no hace lo correcto”.

Trump había acusado de "lunático radical de izquierda" a Mamdani tras las internas demócratas Alex Brandon - AP

“Si llega al poder, yo seré presidente, y él tendrá que hacer lo correcto, o no recibirán ningún dinero. Tiene que hacer lo correcto o no recibirán ningún dinero”, advirtió el mandatario. A su vez, expresó que una victoria de Mamdani sería “inconcebible” y que “es impactante” que haya ganado las primarias demócratas frente al exgobernador Cuomo. A su juicio, “el socialismo no tiene cabida en la capital económica de Estados Unidos”.

El presidente se refirió además a propuestas de Mamdani como oponerse a su ofensiva migratoria o detener al primer ministro israelí si pisara Nueva York, y señaló que serían “un fracaso total”. También mencionó que no apoyará a ningún candidato en las elecciones generales, pero adelantó que “quienquiera que sea el alcalde de Nueva York tendrá que comportarse bien o el gobierno federal le aplicará medidas muy duras en materia financiera”.