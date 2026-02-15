Miedo en las duchas: la pesadilla de los vecinos de un edificio gigante de Harlem que deben asearse con cubetas

Cientos de residentes de uno de los complejos habitacionales más grandes de Harlem, en Nueva York, llevan casi un mes sin poder ducharse, luego de que autoridades de salud detectaran la presencia de una bacteria en el sistema de agua del edificio. Mientras se llevan a cabo las investigaciones y trabajos de limpieza, los inquilinos se han visto obligados a usar cubetas o mangueras para asearse, lo que ha generado ansiedad e incertidumbre entre las familias afectadas.

Por qué inquilinos en Harlem tienen miedo de ducharse

De acuerdo con Gothamist, cientos de inquilinos de las torres A y B del edificio ubicado en 3333 Broadway, en Harlem, enfrentan restricciones para ducharse después de que el Departamento de Salud de Nueva York detectara la presencia de la bacteria legionella, causante de la enfermedad del legionario, en el suministro de agua del inmueble.

Los inquilinos de las torres de Broadway 3333 de Harlem tienen miedo de ducharse para no contraer la legionella (Unit D8B)

La preocupación aumentó luego de que pruebas de laboratorio confirmaran, el pasado fin de semana, la presencia de la bacteria en el sistema de agua compartido del edificio.

Ante ello, las autoridades informaron que los administradores deberán contratar un servicio especializado en gestión de agua para llevar a cabo la limpieza del sistema y efectuar pruebas posteriores que garanticen que el líquido es seguro para su uso.

Sin embargo, funcionarios de sanidad advirtieron que este proceso podría tardar varios meses, dependiendo del tamaño y la complejidad del sistema hidráulico. Mientras tanto, los residentes manifestaron sentirse angustiados por no poder ducharse con normalidad.

Las autoridades confirmaron que al menos dos residentes de las torres dieron positivo a legionelosis en los últimos dos meses, lo que motivó el inicio de la investigación sanitaria.

Qué dicen los funcionarios de Salud de Nueva York

Pese a la confirmación de la bacteria en el sistema de agua, el Departamento de Salud local señaló que el riesgo de enfermarse es muy bajo y descartó que este caso esté relacionado con el brote de legionelosis ocurrido en 2025, que infectó a más de 100 personas y causó siete muertes.

La legionella se puede transmitir de diversas maneras (CDC)

Aquel brote estuvo vinculado a torres de refrigeración que liberaban vapor de agua en amplias zonas. En contraste, las autoridades aseguraron que la legionella detectada en el edificio de Broadway se limita al sistema interno de agua, por lo que no representa un riesgo para la comunidad en general.

Al inicio de la investigación, varios residentes se mostraron confundidos sobre qué actividades debían evitar. Algunos creyeron que no podían ducharse bajo ninguna circunstancia o que solo podían hacerlo con agua fría, utilizando cubetas o mangueras, ante el temor de que el vapor incrementara el riesgo de contagio.

Qué es la legionella, cómo se propaga y cuáles son los síntomas

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la legionelosis es una enfermedad causada por la exposición a distintas especies de la bacteria Legionella, presentes en agua contaminada y, en algunos casos, en mezclas de tierra para macetas.

La legionella se puede transmitir por agua estancada (CDC)

Conocida también como enfermedad del legionario, puede manifestarse en formas leves o graves, desde cuadros similares a la gripe hasta neumonía severa con riesgo de muerte.

La vía de transmisión más común es la inhalación de aerosoles o vapor de agua contaminada, lo que ha sido documentado en torres de enfriamiento de aire acondicionado, sistemas de agua fría y caliente, humidificadores e instalaciones de hidromasaje. También puede ocurrir por la aspiración de agua o hielo contaminados.

Los síntomas se dividen en dos formas principales:

Forma no pulmonar o fiebre de Pontiac: provoca síntomas similares a la gripe, como fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, tos, malestar general y dolor muscular, que suelen desaparecer entre dos y cinco días.

provoca síntomas similares a la gripe, como fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, tos, malestar general y dolor muscular, que suelen desaparecer entre dos y cinco días. Forma pulmonar (legionelosis): incluye fiebre, pérdida de apetito, cefalea, malestar general y letargo. Algunos pacientes también presentan dolor muscular, diarrea y confusión, y en los casos más graves puede evolucionar a neumonía con complicaciones severas.