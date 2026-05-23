Dónde queda La Península, el nuevo supermercado público de Zohran Mamdani en el Bronx

El alcalde Zohran Mamdani y la Corporación de Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva York (Nycedc, por sus siglas en inglés) anunciaron la elección de la segunda ubicación para el programa de supermercados públicos de la Gran Manzana. La ubicación para esta iniciativa es el complejo de La Península, situado en el barrio de Hunts Point, en el distrito del Bronx. El proyecto ocupará el terreno donde funcionó el Centro de Detención Juvenil Spofford.

Ubicación, tamaño y diseño del complejo La Península que inaugurará Mamdani en el Bronx

Según informó la oficina del alcalde de Nueva York, La Península comprende la manzana que se extiende desde la calle Tiffany hasta Manida, a lo largo de la avenida Spofford. Este lugar sirve de transición entre las zonas industriales y las áreas de viviendas del barrio.

El diseño del campus contempla la integración de múltiples funciones en un solo espacio, con el fin de atender las necesidades de la población de Hunts Point. El sitio contará con una superficie de 20.000 pies cuadrados (casi 6100 metros cuadrados) y se espera que sea inaugurado en 2027.

Además del supermercado municipal, el complejo contará con 740 unidades de vivienda con renta regulada para personas de diversos niveles de ingresos. El plan incluye 50.000 pies cuadrados (15.200 metros cuadrados) destinados a la industria, otra porción de terreno dedicada a espacios comunitarios y 52.000 pies cuadrados (15.800 metros cuadrados) de áreas recreativas al aire libre.

Así funcionará el nuevo supermercado de Mamdani en La Península del Bronx

El nuevo supermercado de La Península operará bajo un modelo de gestión mixta con participación municipal y privada. El gobierno de la ciudad de Nueva York establecerá tanto los estándares de calidad como los precios, mientras que un operador externo se encargará de las tareas de la administración diaria de la tienda.

Durante la presentación del proyecto, Mamdani señaló que varios artículos tendrán precios más bajos que el promedio de las tiendas. “Garantizar que todos los neoyorquinos puedan comprar alimentos frescos y asequibles en su propio barrio es una parte fundamental de nuestra agenda de asequibilidad”, afirmó el alcalde.

El supermercado público de La Península se ubicará en el mismo terreno que una antigua cárcel del Bronx La Península

Antes de La Península, el primer sitio elegido por la administración de Mamdani y la NYCEDC para inaugurar un supermercado público en la ciudad fue La Marqueta, ubicada en East Harlem.

Por qué Nueva York eligió Hunts Point para establecer un supermercado municipal

Hunts Point es una zona del Bronx donde residen más de 12.000 personas. El sector alberga uno de los centros de distribución de alimentos más grandes de la ciudad, a través del cual circula el 40% del suministro de productos alimenticios de la Gran Manzana.

Con la apertura de este supermercado público en el Bronx, Mamdani busca que más gente logre acceder a alimentos a bajo precio @NYCmayor

Sin embargo, la comunidad enfrenta niveles altos de inseguridad alimentaria. Los datos reportados en la web del proyecto La Península indican que el 40% de los habitantes de esta zona vive con ingresos por debajo de la línea federal de pobreza.

Además, las estadísticas indican que el 77% de los hogares en los alrededores de Hunts Point presentan dificultades para cubrir las necesidades básicas y más de la mitad de las familias de la zona recibieron asistencia del estado en el transcurso del último año.