El Salvador vs. Surinam: hora de EE.UU. y cómo ver en vivo el partido de Eliminatorias Concacaf

El Salvador y Surinam se verán las caras en partido correspondiente a la segunda jornada del Grupo A de la Ronda Final de eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf). Los guanacos vienen de sorprender a Guatemala con un triunfo que los acerca al Mundial 2026. Ahora en casa buscan sumar otros tres puntos frente a Surinam, quienes vienen de empatar frente a Panamá.

A qué hora y cómo ver El Salvador vs. Surinam desde EE.UU.

Este partido se llevará a cabo el próximo 8 de septiembre en el estadio Cuscatlán, San Salvador. El cotejo correspondiente al grupo A iniciará a las 20.30 hs, tiempo del Este de los Estados Unidos, de acuerdo con Concacaf.

El partido arrancará a las 20.30 hs, tiempo del Este de los Estados Unidos (X/@LaSelecta_SLV) (X/@LaSelecta_SLV)

Asimismo, la confederación indicó que los partidos de las eliminatorias se pueden ver en Estados Unidos en CBS Sports Network, Golazo y Paramount+.

Probables alineaciones El Salvador vs. Surinam

Hernán Darío Gómez, técnico de El Salvador, podrá contar con su cuadro completo para la segunda fecha de la eliminatoria, ya que ningún jugador fue expulsado o salió lesionado durante el partido en contra de Guatemala.

Por otro lado, Stanley Menzo, actual director técnico de Surinam, tendrá la oportunidad de contar con todos los jugadores que fueron convocados para el encuentro. El probable 11 inicial de ambos equipos será:

El Salvador : Mario González, Julio Sibrián, Jorge Cruz, Henry Romero, Mauricio Cerritos, Jefferson Valladares, Diego Flores, Bryan Landaverde, Darwin Cerén

: Mario González, Julio Sibrián, Jorge Cruz, Henry Romero, Mauricio Cerritos, Jefferson Valladares, Diego Flores, Bryan Landaverde, Darwin Cerén Surinam: Warner Hahn, Liam van Gelderen, Myenty Abena, Shaquille Pinas, Djevencio van der Kust, Dhoraso Klas, Kenneth Paal, Sheraldo Becker, Denzel Jubitana, Richonell Margaret, Gleofilo Vlijter

Surinam logró un empate a ceros en contra de Panamá (X/@Concacaf) (X/@Concacaf)

Proceso de clasificación y boletos de Concacaf al Mundial 2026

La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA, por sus siglas en francés) otorgará tres boletos directos al Mundial 2026 y dos más al Torneo Clasificatorio para la Copa Mundial que definirá a todos los invitados al torneo.

Estos se definirán en la Ronda Final de Concacaf en la que participan 12 selecciones, las cuales se dividieron en tres grupos de cuatro selecciones, en el que cada uno jugará contra los rivales de su sector en casa y de visita, según FIFA.

Los grupos se definieron de la siguiente manera:

Grupo A: Guatemala, El Salvador, Surinam, Panamá

Guatemala, El Salvador, Surinam, Panamá Grupo B : Jamaica, Curazao, Trinidad y Tobago, Bermudas.

: Jamaica, Curazao, Trinidad y Tobago, Bermudas. Grupo C: Costa Rica, Honduras, Haití, Nicaragua

El Salvador logró un triunfo de visita en Guatemala (X/@LaSelecta_SLV) (X/@LaSelecta_SLV)

El Salvador se ubica en el primer de la tabla tras ganar su primer partido en contra de Guatemala, mientras Surinam está en la tercera posición tras empatar en casa ante Panamá.