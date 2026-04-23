“Miles de empleos en riesgo”: Mamdani se opone a la fusión Paramount-Warner por su impacto en Nueva York
El alcalde presentó documentación ante reguladores que advierte sobre despidos por duplicación de puestos entre ambas compañías; la operación, valuada en US$111.000 millones, recibió luz verde de los accionistas
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La industria del entretenimiento atraviesa un momento decisivo luego de que la junta de accionistas de Warner Bros. Discovery (WBD) aprobara este jueves la operación por la cual Paramount Skydance busca adquirir la compañía, en un acuerdo valuado en 111 mil millones de dólares y que aún debe recibir el visto bueno de los reguladores. Esta es una mala noticia para el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, que horas antes mostró su preocupación.
La postura de Mamdani sobre la fusión Paramount-Warner
“Esta fusión es mala para los neoyorquinos. Hay miles de empleos en riesgo aquí en la ciudad”, reaccionó Mamdani en su cuenta de X. Y remarcó: “Dos de las compañías mediáticas más poderosas del país estarán bajo un mismo techo, decidiendo qué ves y qué escuchas”.
Mamdani puso énfasis en la protección de los trabajadores del sector creativo y técnico. El mandatario neoyorquino reforzó su postura al mostrar documentación presentada ante las autoridades regulatorias en la que se advierte que la operación podría implicar despidos por la duplicación de puestos entre ambas compañías.
Los riesgos laborales que plantea Mamdani vinculados a la fusión
Según Mamdani, la centralización de tanto poder mediático bajo un solo mando reduce la competencia y limita las opciones de empleo para los profesionales de Nueva York, que alberga las sedes y centros de producción de muchas de las divisiones involucradas.
El histórico acuerdo entre Warner y Paramount
Pese a la oposición del demócrata, la junta de accionistas de Warner Bros. aprobó oficialmente este jueves 23 de abril la oferta de Paramount Skydance. La operación se valora en una cifra que ronda los US$111 mil millones, lo que incluye la deuda de la compañía.
De concretarse, la operación implicaría que Paramount Skydance pase a controlar activos clave como HBO, HBO Max y los estudios de Warner Bros., aunque la transacción aún está sujeta a revisión regulatoria.
Los próximos pasos para la fusión Paramount-Warner
CNN reveló que, en estos momentos, el destino de la fusión queda en manos de los organismos regulatorios del gobierno de EE.UU., quienes deberán analizar el impacto de la transacción en términos de competitividad.
De acuerdo con el calendario publicado por Warner, se espera que la operación sea oficial a la brevedad.
Según Associated Press, este tipo de acuerdos suele ser analizado en detalle por su efecto en la concentración de contenidos y en el poder de negociación frente a plataformas y anunciantes, lo que definiría el futuro del acuerdo.
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