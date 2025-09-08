TSA en Nueva York: la ley del 11 de septiembre que entró en vigor en 2025 y se aplica en todos los aeropuertos

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) comenzó con la aplicación de esta ley en todos los aeropuertos del país. La legislación, surgida de los ataques del 11 de septiembre en EE.UU., entró en vigor en mayo de este 2025 y estableció estándares mínimos de seguridad en la emisión de ciertos documentos.

La ley del 11 de septiembre que cambió los controles en los aeropuertos

La Ley Real ID fue aprobada por el Congreso de Estados Unidos en 2005. La norma implementó la recomendación de la Comisión del 11-S de que el gobierno federal estableciera estándares de seguridad para la emisión de licencias de conducir y tarjetas de identificación.

Las licencias de conducir mejoradas emitidas por el estado son aceptables para verificar la identidad en un punto de control de la TSA TSA

La legislación también prohíbe que las agencias federales acepten para ciertos propósitos oficiales los documentos que no cumplan con la norma. En ese sentido, a partir del 7 de mayo de este año, toda persona mayor de 18 años que planea tomar un vuelo dentro del país necesita una identificación válida.

Otros fines oficiales incluyen:

Acceder a instalaciones federales;

Ingresar a plantas de energía nuclear, y

Cualquier otro fin que determine el secretario de Seguridad Nacional.

TSA en Nueva York: cómo funciona la Real ID en el estado

En Nueva York se puede obtener una licencia o identificación Real ID a través del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés), que comenzó a emitirlas en 2017 con la intención de alinearse a los estatutos federales.

En su sitio oficial, la agencia señala: “Si su licencia o identificación del estado de Nueva York no tiene una estrella o una bandera, entonces no tiene un documento que cumpla con los requisitos”.

El estado de Nueva York es una de las entidades que emite las licencias de conducir mejoradas (EDL) DMV New York

Una Real ID en el estado es una licencia de conducir, un permiso de aprendizaje o una identificación de no conductor, emitida por el DMV, que cumple con las normas federales y que se requiere para abordar un vuelo nacional (dentro de EE.UU.) o ingresar a ciertos edificios federales.

El DMV de Nueva York también señala que ciudadano estadounidense y residente del estado puede solicitar una licencia mejorada, que cumple con las normas federales y que puede utilizarse en lugar de un pasaporte para regresar a EE.UU. por tierra o mar desde Canadá, México y algunos países del Caribe.

Identificaciones aceptables en un punto de control de la TSA

La agencia federal indica que los pasajeros adultos mayores de 18 años deben mostrar una identificación válida en el punto de control para poder viajar. Esta disposición aplica en todos los aeropuertos del país.

Los pasajeros deben viajar con una forma de identificación aceptable por la TSA Idaho Transportation Department

La lista de documentos aceptables por la TSA:

Licencias de conducir que cumplan con Real ID u otras tarjetas de identidad con fotografía estatales emitidas por el Departamento de Vehículos Motorizados (o equivalente).

Licencia de conducir mejorada (EDL) o identificación mejorada (EID) emitida por el estado.

Pasaporte estadounidense.

Tarjeta de pasaporte estadounidense.

Tarjetas de viajero confiable del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), como: Global Entry, NEXUS, SENTRI, FAST.

Identificación del Departamento de Defensa de EE.UU., incluidas las identificaciones emitidas a dependientes.

Tarjeta de residente permanente.

Tarjeta de cruce de frontera.

Una identificación con fotografía aceptable emitida por una nación tribal o tribu india reconocida a nivel federal, incluidas las tarjetas tribales mejoradas.

Tarjeta PIV HSPD-12.

Pasaporte emitido por un gobierno extranjero.

Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Indígenas y del Norte de Canadá.

Credencial de Identificación del Trabajador del Transporte (TWIC).

Tarjeta de Autorización de Empleo (I-766) del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).

Credencial de marino mercante de EE.UU.

Tarjeta de Identificación Sanitaria para Veteranos (VHIC).

La TSA advierte que los pasajeros que presenten una identificación estatal que no cumpla con los requisitos de Real ID en los puntos de control y que no tenga otro documento aceptable serán notificados de su incumplimiento, podrían ser dirigidos a una zona separada y ser sometidos a una revisión adicional.