En Nueva York, uno de los destinos turísticos más populares de Estados Unidos, las compras forman parte del itinerario habitual de visitantes y residentes. Las vitrinas de la Quinta Avenida, los descuentos de Nordstrom Rack y los outlets alejados como Woodbury Common son el epicéntro del consumo. En este contexto, un análisis de la Inteligencia Artificial (IA) determinó que el centro comercial más accesible del estado es Mall at Bay Plaza, en el noreste del Bronx.

Mall at Bay Plaza: el centro comercial más barato de Nueva York, según la IA

A través de variables como densidad de tiendas económicas, ofertas permanentes, conectividad en transporte público y costo promedio por tipo de producto, ChatGPT determinó que Bay Plaza sobresale como un complejo eficiente para consumidores que buscan optimizar sus gastos sin alejarse de la ciudad.

The Mall at Bay Plaza se ubica en 200 Baychester Avenue en el Bronx Foto Facebook Mall at Bay Plaza

Este centro comercial ofrece una combinación de tiendas, servicios básicos, entretenimiento y alimentación, todo dentro de una estructura distribuida entre espacios cubiertos y al aire libre. “Su propuesta de valor no depende del lujo ni de campañas publicitarias, sino de su capacidad de adaptarse a las necesidades de quienes lo visitan regularmente”, detalló la IA.

Mall at Bay Plaza: precios bajos, variedad y conectividad con los cinco distritos

Con una ubicación estratégica en Co-op City, el Mall at Bay Plaza cuenta con acceso directo desde importantes autopistas como la I-95 y el Hutchinson River Parkway. Además, está integrado a varias líneas de autobuses del MTA y líneas de metro, lo que permite que residentes de todos los distritos puedan llegar sin mayores complicaciones ni gastos adicionales en transporte.

Frente a la creciente concentración del consumo en marcas de lujo o tiendas de rebajas orientadas al turismo, Bay Plaza representa una alternativa realista para el habitante promedio de Nueva York. Según la IA, su modelo se basa en la funcionalidad, el acceso y la economía sostenida, sin depender de modas o marketing global.

El análisis evaluó también la rotación de inventario y la relación entre superficie disponible y oferta de productos. En ese sentido, este complejo se destaca por mantener stock constante, sin necesidad de liquidaciones, y por su capacidad de abastecer con eficiencia a miles de residentes semanalmente.

El centro comercial más barato de Nueva York cuenta con más de 150 tiendas de marcas conocidas Foto Facebook Mall at Bay Plaza

Qué marcas se encuentran en Mall at Bay Plaza, el centro comercial más barato de Nueva York

De acuerdo con su sitio web oficial, el complejo concentra más de 150 tiendas, entre las cuales se encuentran:

Apple

Marshalls

Burlington

H&M

Old Navy

Target

Aldi

Staples

JCPenney

Adidas

Aerie

Pandora

Perfumania

UNI QLO

Macy’s

Victoria’s Secret

Este tipo de locales, reconocidos por su orientación al ahorro y disponibilidad de productos de consumo cotidiano, forman la columna vertebral del Bay Plaza. La presencia de supermercados, farmacias y locales gastronómicos reduce los desplazamientos y permite hacer compras diversas en un solo recorrido.

Qué descuentos se pueden encontrar en Mall at Bay Plaza

Los descuentos en el centro comercial más barato de Nueva York no están ligados a temporadas específicas. Muchas tiendas del complejo mantienen ofertas continuas, por ejemplo:

Ashley Furniture : 20% de descuento en sus productos.

: 20% de descuento en sus productos. Perfumania : 70% de descuento en fragancias.

: 70% de descuento en fragancias. Victoria’s Secret : comprando dos prendas, te llevas una de regalo a elección.

: comprando dos prendas, te llevas una de regalo a elección. Aerie : 30% de descuento en ropa deportiva.

: 30% de descuento en ropa deportiva. Champs Sports: 10% de descuento.

A diferencia de otras zonas comerciales donde los valores pueden incrementarse por la alta demanda turística o por alquileres comerciales elevados, Bay Plaza mantiene precios estables al orientarse a una clientela habitual, principalmente residente en el Bronx y zonas aledañas como Yonkers o el condado de Westchester.

Además de las tiendas, el centro ofrece servicios complementarios como salas de cine, un gimnasio, estaciones de carga para vehículos eléctricos y atención personalizada para personas con movilidad reducida, lo que incluye el alquiler de sillas de ruedas gratuitas y asistencia en estacionamientos.

Incluye un patio de comidas con una diversa variedad de ofertas gastronómicas Foto Google Maps

Mall at Bay Plaza: alimentación, seguridad y conectividad como valor agregado

El área de comidas en Mall at Bay Plaza responde también al mismo enfoque económico. Con cadenas accesibles como Popeyes, Wendy’s, Dunkin’ y pequeños restaurantes con menú caribeño o latino, el visitante encuentra opciones acordes al presupuesto familiar. La diversidad culinaria responde al perfil demográfico del Bronx, mayoritariamente integrado por comunidades hispanas, afroamericanas y caribeñas.

Desde el punto de vista de seguridad, el centro cuenta con personal dedicado que realiza patrullas tanto peatonales como vehiculares. También ofrece ayuda para ubicar automóviles, acompañamiento hasta el estacionamiento y atención en caso de extravío de objetos o personas.

Además, el complejo provee Wi-Fi gratuito para todos los usuarios, lo que facilita la conexión y el uso de herramientas digitales durante las visitas.

El lugar también ofrece una zona recreativa con juegos para niños y cine Julienne Schaer - Foto Facebook Mall at Bay Plaza

¿Cómo llegar a Mall at Bay Plaza, en el Bronx?

Mall at Bay Plaza se encuentra ubicado en 200 Baychester Avenue, Bronx, NY 10475, con acceso vehicular principal desde la salida 11 de la autopista I-95 (New England Thruway) via Bartow Avenue hacia Co-Op City Boulevard.

Los conductores desde dirección sur deben tomar la salida 11 y girar a la izquierda en Bartow Avenue, mientras que quienes viajan desde el norte continúan a la derecha por la misma vía.

El acceso alternativo desde Hutchinson River Parkway Sur requiere tomar la salida de Baychester Avenue directamente hacia el complejo. Los visitantes provenientes de Queens pueden utilizar los puentes Whitestone o Throgs Neck para conectar con I-95 Norte, mientras que desde Manhattan se accede por la autopista Bruckner o Cross Bronx Este hacia I-95 Norte.

El centro comercial ofrece estacionamiento gratuito, ventaja significativa en una ciudad donde estos costos pueden superar el precio de una comida. Esta facilidad elimina gastos adicionales asociados con visitas comerciales en áreas metropolitanas centrales.

El sistema de transporte público del MTA conecta Bay Plaza con múltiples líneas de colectivos que cubren diferentes sectores del Bronx y áreas circundantes. La línea Bx12 SBS opera entre Pelham Parkway y Fordham Road, mientras que la versión local funciona durante horarios nocturnos entre los mismos puntos.

Los fines de semana, la línea Bx5 conecta West Farms Road/Southern Boulevard con Bay Plaza, lo que completa el servicio regular de las líneas Bx23 entre Pelham Bay y Co-Op City Loop, y Bx26 entre Co-Op City Sección 5 y Bedford Park.

El acceso mediante el tren requiere tomar las líneas 5 o 6 hasta estaciones de colectivos conectoras. El centro comercial opera de lunes a sábado de 10 a 21 hs, y domingos de 11 a 19 hs, lo que proporciona flexibilidad para visitantes con diferentes horarios laborales.