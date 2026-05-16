Nueva York, en paro: trabajadores del ferrocarril de Long Island van a huelga y Hochul rechaza la medida por “imprudente”

El sistema ferroviario de cercanías más concurrido de Norteamérica enfrenta una parálisis total desde el sábado tras la huelga anunciada por los sindicatos del Long Island Rail Road. Esta medida de fuerza surge luego de que los gremios, que representan a cerca de 7000 trabajadores entre maquinistas, mecánicos y señalistas, finalizaran las negociaciones con la Autoridad Metropolitana de Transporte sin lograr un nuevo contrato laboral.

Huelga en Nueva York: 250 mil personas afectadas

La situación complica el traslado de 250 mil personas que dependen del servicio para ingresar a la ciudad desde los suburbios. Ante el caos previsto en las autopistas, las autoridades instan a la población a trabajar desde casa.

Empleados de la MTA atendiendo una cabina de atención al cliente del LIRR dan indicaciones a los viajeros afectados por la huelga de trabajadores del LIRR en Penn Station, Nueva York JEREMY WEINE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

¿Qué reclaman los trabajadores del sindicato?

El gremio exige un aumento salarial del 16% distribuido en cuatro años. Según los dirigentes sindicales, este incremento resulta necesario para equiparar los salarios con la inflación y el constante aumento del costo de vida en la región.

¿Cuál es la postura de la Autoridad Metropolitana de Transporte?

Janno Lieber, presidente de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) afirmó que ofrecieron al sindicato el total de sus demandas salariales iniciales. La agencia propuso un aumento del 9,5% para los primeros tres años, sumado a un ajuste adicional del 4,5% para el cuarto periodo. Gary Dellaverson, negociador de la entidad, sostuvo que la diferencia entre ambas partes resulta mínima y no justifica la medida de fuerza.

Pantallas anuncian suspensiones de servicio debido a la huelga de trabajadores del LIRR en Penn Station el 16 de mayo de 2026 en la ciudad de Nueva York JEREMY WEINE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

¿Qué medidas tomó la gobernadora Kathy Hochul?

A través de un comunicado, la gobernadora Kathy Hochul criticó la decisión gremial y calificó la huelga como una disfunción innecesaria e “imprudente”. Hochul señaló que la MTA brindará autobuses gratuitos en horas pico para los trabajadores esenciales y pidió a los usuarios que realicen sus tareas de manera remota para aliviar el tráfico.

I stand with LIRR riders and will fight to preserve the long-term stability of the MTA. pic.twitter.com/YnS9yPUijZ — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) May 16, 2026

¿Cuánto tiempo durará el paro ferroviario?

Kevin Sexton, vicepresidente de Brotherhood of Locomotive Engineers and Trainmen (BLET), informó que no existen nuevas negociaciones programadas. Por el momento, el futuro del servicio permanece incierto y los usuarios del área metropolitana se preparan para un fin de semana sin trenes, hecho que también impacta en el acceso a eventos deportivos como los partidos de los Knicks, Yanquis y Mets.

NEW YORK, NEW YORK - MAY 16: Drivers honk in support as they pass LIRR workers picketing outside Atlantic Terminal on May 16, 2026 in the Brooklyn borough of New York City. More than 3,500 LIRR workers are on strike after the MTA and five unions failed to come to an agreement on a new four-year contract. Jeremy Weine/Getty Images/AFP (Photo by Jeremy Weine / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) JEREMY WEINE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

¿Existe un precedente reciente de medidas similares?

La última huelga del LIRR ocurrió en 1994 y duró apenas dos días. El año pasado, los trabajadores de New Jersey Transit también realizaron un paro que se extendió por tres jornadas. En esta ocasión, los intentos del gobierno federal por mediar durante los últimos meses fracasaron al terminar el plazo legal de 60 días sin un pacto concreto entre las partes involucradas en el conflicto laboral.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA