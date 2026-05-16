Nueva York, en paro: trabajadores del ferrocarril de Long Island van a huelga y Hochul rechaza la medida por “imprudente”
La decisión sindical interrumpe el transporte de 250 mil pasajeros diarios; las negociaciones por aumentos salariales terminaron sin acuerdo el viernes
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El sistema ferroviario de cercanías más concurrido de Norteamérica enfrenta una parálisis total desde el sábado tras la huelga anunciada por los sindicatos del Long Island Rail Road. Esta medida de fuerza surge luego de que los gremios, que representan a cerca de 7000 trabajadores entre maquinistas, mecánicos y señalistas, finalizaran las negociaciones con la Autoridad Metropolitana de Transporte sin lograr un nuevo contrato laboral.
Huelga en Nueva York: 250 mil personas afectadas
La situación complica el traslado de 250 mil personas que dependen del servicio para ingresar a la ciudad desde los suburbios. Ante el caos previsto en las autopistas, las autoridades instan a la población a trabajar desde casa.
¿Qué reclaman los trabajadores del sindicato?
El gremio exige un aumento salarial del 16% distribuido en cuatro años. Según los dirigentes sindicales, este incremento resulta necesario para equiparar los salarios con la inflación y el constante aumento del costo de vida en la región.
¿Cuál es la postura de la Autoridad Metropolitana de Transporte?
Janno Lieber, presidente de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) afirmó que ofrecieron al sindicato el total de sus demandas salariales iniciales. La agencia propuso un aumento del 9,5% para los primeros tres años, sumado a un ajuste adicional del 4,5% para el cuarto periodo. Gary Dellaverson, negociador de la entidad, sostuvo que la diferencia entre ambas partes resulta mínima y no justifica la medida de fuerza.
¿Qué medidas tomó la gobernadora Kathy Hochul?
A través de un comunicado, la gobernadora Kathy Hochul criticó la decisión gremial y calificó la huelga como una disfunción innecesaria e “imprudente”. Hochul señaló que la MTA brindará autobuses gratuitos en horas pico para los trabajadores esenciales y pidió a los usuarios que realicen sus tareas de manera remota para aliviar el tráfico.
I stand with LIRR riders and will fight to preserve the long-term stability of the MTA. pic.twitter.com/YnS9yPUijZ— Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) May 16, 2026
¿Cuánto tiempo durará el paro ferroviario?
Kevin Sexton, vicepresidente de Brotherhood of Locomotive Engineers and Trainmen (BLET), informó que no existen nuevas negociaciones programadas. Por el momento, el futuro del servicio permanece incierto y los usuarios del área metropolitana se preparan para un fin de semana sin trenes, hecho que también impacta en el acceso a eventos deportivos como los partidos de los Knicks, Yanquis y Mets.
¿Existe un precedente reciente de medidas similares?
La última huelga del LIRR ocurrió en 1994 y duró apenas dos días. El año pasado, los trabajadores de New Jersey Transit también realizaron un paro que se extendió por tres jornadas. En esta ocasión, los intentos del gobierno federal por mediar durante los últimos meses fracasaron al terminar el plazo legal de 60 días sin un pacto concreto entre las partes involucradas en el conflicto laboral.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA
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