Nuevas loterías de vivienda en Nueva York abren solicitudes, pero por tiempo limitado: desde US$465

Encontrar una propiedad asequible para vivir en Estados Unidos puede ser todo un reto, pero la ciudad de Nueva York ofrece loterías de viviendas para sus residentes. Se trata de un programa que abre por tiempo limitado y que actualmente cuenta con unidades disponibles en distintas ubicaciones y desde US$465.

Loterías de vivienda en Nueva York: cómo hallar alquileres baratos en Brooklyn, Bronx, Queens y Manhattan

La ciudad de Nueva York abre periódicamente las loterías de vivienda asequible en el portal Housing Connect. Se trata de un sitio se actualiza constantemente con ofertas de viviendas de alquiler y reventa en diferentes puntos del distrito como Brooklyn, Bronx, Queens y Manhattan.

Los departamentos disponibles varían en tamaño, pueden ser desde monoambientes hasta unidades de tres habitaciones, y actualmente cuentan con alquileres que comienzan desde los US$465 mensuales.

El objetivo del programa es ofrecerle a las residentes propiedades accesibles y garantizar la inclusión en todos los vecindarios en el mercado inmobiliario. “Apoyamos a los neoyorquinos para que residan en los vecindarios de su elección, independientemente de su vecindario de origen y sin importar el vecindario al que quieran mudarse”, aseguran las autoridades en el sitio oficial.

Entre las opciones más destacadas de viviendas asequibles se encuentran:

Wakefield Yards, 4641 Furman Ave, Bronx

Los departamentos cuentan con sala comunitaria, áreas recreativas interiores y al aire libre, terraza en la azotea, cámaras de seguridad, ascensor, espacio para almacenar bicicletas y servicio de lavandería con cargos adicionales.

Tipos de vivienda: pueden ser monoambientes, departamentos de una habitación, de dos habitaciones y de tres habitaciones.

Rango de ingresos requeridos: US$19,235 a US$160,720 anuales.

Renta mensual: desde US$465 a US$2534 por mes. Los precios varían de acuerdo al tamaño de la propiedad.

por mes. Los precios varían de acuerdo al tamaño de la propiedad. Fecha límite para aplicar: 23 de septiembre.

202 Tillary Street Apartments, Brooklyn

Se trata de un edificio que incluye un gimnasio totalmente equipado, sector de lavandería, espacios al aire libre, una sala de estar compartida y una cancha de pickleball. Además, permite mascotas pequeñas.

Tipos de vivienda: pueden ser monoambientes, departamentos de una habitación y de dos habitaciones.

Rango de ingresos requeridos: US$32.538 a US$174.960 anuales.

Renta mensual: desde US$784 a $3349 , los precios varían de acuerdo al área del edificio y al tamaño de la propiedad.

, los precios varían de acuerdo al área del edificio y al tamaño de la propiedad. Fecha límite para aplicar: 10 de octubre.

The Grant, 78 West 170th Street, Bronx

Entre sus servicios, el edificio ofrece un depósito para bicicletas seguro, almacenamiento privado opcional y una lavandería compartida. También se puede tener mascotas pequeñas.

Tipos de vivienda: solo hay disponibles departamentos de una habitación.

Rango de ingresos requeridos: US$35.486 a US$189.540 anuales.

Renta mensual: desde US$761 a US$2545 por mes, los precios varían de acuerdo al tamaño de la propiedad.

por mes, los precios varían de acuerdo al tamaño de la propiedad. Fecha límite para aplicar: 18 de septiembre.

Cómo postularse a la lotería de vivienda en la ciudad Nueva York

Las personas que quieran participar de la lotería de viviendas de Nueva York pueden postularse a través del portal NYC Housing Connect, el sitio oficial del Departamento de Vivienda de Nueva York (NYCHA, por sus siglas en inglés).

Allí se pueden conocer las propiedades que continúan disponibles, los criterios de elegibilidad y aplicar en línea. Además, se informa el día de cierre de la lotería. Los interesados deben aplicar y presentar la documentación requerida antes de la fecha señalada.