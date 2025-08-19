Es colombiana y hacía una transmisión en vivo cuando fue detenida en California por agentes del ICE: “Terrible e injusto”

Una influencer colombiana fue detenida en California por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) mientras hacía una transmisión en vivo en redes sociales. El momento se volvió viral y generó indignación en la comunidad.

La detención del ICE a una influencer migrante en California que quedó filmada

Tatiana Martínez, originaria de Colombia que vive en Los Ángeles, fue detenida por los agentes de inmigración mientras realizaba una transmisión en vivo. Un clip difundido en redes sociales mostró cómo cuatro oficiales la sacaron a la fuerza de un vehículo tesla el 15 de agosto pasado.

La detención por parte del ICE de la influencer colombiana Tatiana Martínez en Los Ángeles

“Me voy a dejar, pero espérate”, se escucha a la joven decir desde el interior del coche. Pero en el video filmado desde el exterior se observó cómo los oficiales la hicieron salir y la esposaron contra el suelo, mientras ella gritaba.

Posteriormente, apareció una ambulancia en el lugar, cercano a Temple Street, y Martínez fue trasladada a un hospital. Según El Colombiano, la influencer fue derivada a un centro de detención, pero se desconoce su paradero exacto.

La joven utilizaba su perfil de TikTok para advertir de la presencia del ICE en California TikTok/tatianamartinez_02

Tatiana posee más de 41.000 seguidores en su perfil de TikTok y, en ocasiones, destinó sus publicaciones a informar a la población migrante sobre la presencia del ICE en diversas zonas de California. El 13 de agosto pasado, compartió que oficiales se posicionaron entre las calles Coliseum y avenida la Brea de Los Ángeles. “Mucho cuidado, por favor”, expresó en el post.

Recientemente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) compartió un comunicado en el que detalló el operativo llevado a cabo por los agentes federales. “Leidy Tatiana Mafla Martínez es una extranjera indocumentada de origen colombiano que fue condenada por conducir bajo la influencia del alcohol en Los Ángeles”, señaló el organismo.

El DHS compartió un comunicado sobre la detención de Tatiana Martínez por el ICE X/@DHSgov

Y continuó: “Martínez ingresó al país en 2022 y fue liberada por el gobierno de [Joe] Biden. Bajo la presidencia de [Donald] Trump y Kristi Noem [secretaria de Seguridad Nacional], si usted infringe la ley, afrontará las consecuencias”.

La comunidad migrante en EE.UU. pide la liberación de la influencer colombiana

Las imágenes de la detención de Martínez generaron indignación en las redes sociales, donde los usuarios señalaron una conducta “agresiva” por parte de los agentes federales. “Algo realmente terrible e injusto”, expresó el activista uruguayo y nacionalizado estadounidense Carlos Eduardo Espina en cuenta de TikTok.

Sobre los motivos del arresto de la joven de origen migrante, indicó su hipótesis sobre las publicaciones de Martínez: “Las autoridades se cansaron de ella y se la llevaron a la fuerza”. Y agregó: “No puede ser que traten así a nuestra gente por el simple hecho de informar y apoyar a nuestra comunidad”.

La detención de la ciudadana colombiana en Los Ángeles se enmarcó en los crecientes esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por ejercer un mayor control migratorio y California se convirtió en uno de los focos principales del ICE, debido a su gran población de origen migrante. Las redes sociales se inundaron de mensajes que pidieron la liberación de Martínez.