Paso a paso y en video: cómo votar en las elecciones de Nueva York 2025
Los votantes elegirán nuevo alcalde y otros representantes locales el próximo martes 4 de noviembre
- 4 minutos de lectura'
Las elecciones generales de Nueva York se celebrarán el martes 4 de noviembre de 2025 y los neoyorquinos elegirán el alcalde de la ciudad, el contralor público y otros cargos locales. Cuál es el paso a paso para votar en los comicios, a través de un video explicativo.
El paso a paso para votar en las elecciones de Nueva York 2025
El 24 de junio pasado, las primarias determinaron los representantes de cada partido para las elecciones generales de Nueva York del 4 de noviembre. Los votantes elegibles pueden optar al voto anticipado o asistir a las urnas el día oficial. La Junta de Financiamiento de Campañas de la ciudad de Nueva York (Nyccfb, por sus siglas en inglés), publicó un video del paso a paso en los comicios.
Las fechas clave de las elecciones en Nueva York son:
- Fecha límite para solicitar la papeleta de votación por correo: ya sea en línea o por correo, el 25 de octubre de 2025. El último día para pedirla de modo presencial ante la Junta Electoral local correspondiente es el 3 de noviembre.
- Votación anticipada: del 25 de octubre al 2 de noviembre.
- Fin del plazo para actualizar la dirección en el registro del votante: el 20 de octubre.
Los votantes de Nueva York elegirán los nuevos cargos de alcalde de la ciudad, contralor, defensor público, presidentes del condado correspondiente y representantes del Concejo Municipal.
Cuáles son los requisitos y cómo registrarse para votar en las elecciones en Nueva York
La Junta Electoral del Estado de Nueva York detalló los criterios y procedimientos para ejercer el derecho en las urnas el 4 de noviembre próximo en la ciudad. Los principales requisitos para poder registrarse para votar son:
- Ser ciudadano estadounidense.
- Tener 18 años o más: aunque las personas de 16 y 17 años pueden preinscribirse.
- Residir en la ciudad de Nueva York y el condado correspondiente, durante al menos 30 días antes de las elecciones.
- No encontrarse en prisión por una condena por delito grave.
- No ser declarado mentalmente incompetente por un tribunal.
- No reclamar el derecho al voto en otro lugar.
El registro se puede realizar de tres formas distintas:
- En línea a través de la página de la Junta Electoral correspondiente, con una identificación válida del Departamento de Vehículos Motorizados del estado de Nueva York.
- Por correo: al descargar y enviar el formulario a la entidad en el 32 Broadway.
- Presencial: en una de las seis oficinas disponibles en Broadway, el Bronx, Brooklyn, Queens, Manhattan y Staten Island; de 9 a 17 hs.
Cómo votar el día de las elecciones en Nueva York
Los centros de votación permanecerán abiertos de 6 horas a 19 hs (hora local) el martes 4 de noviembre. Para averiguar el lugar que corresponde a cada votante, se puede visitar el sitio web de la Board of Elections y agregar la dirección de residencia.
Los votantes ya registrados en el padrón no tienen la obligación de presentar un documento de identificación para votar y únicamente deben verificar su presencia en el listado en el centro de votación correspondiente, a excepción de aquellos que acuden a las urnas por primera vez.
Al llegar a la mesa correspondiente, firmarán su rúbrica y recibirán la boleta en papel. Posteriormente, deben acudir al cubículo privado y rellenar su elección con tinta azul o negra, para concluir con la introducción del papel en el escáner que registra el voto.
