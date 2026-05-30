Hochul anunció un paquete de leyes para proteger trabajadores en Nueva York: en qué consisten

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, presentó un nuevo paquete de medidas incluidas en el presupuesto fiscal FY27 con el objetivo de ampliar la protección de los trabajadores en todo el estado. Las iniciativas abarcan desde el combate al robo salarial y el fraude en compensaciones laborales hasta reformas previsionales y cambios en el acceso a la atención médica para empleados lesionados.

Hochul impulsa nuevas medidas contra el robo salarial en Nueva York

Uno de los ejes centrales del paquete anunciado por Hochul está vinculado al combate contra el robo salarial, una problemática que afecta a trabajadores de distintos sectores en Nueva York.

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De acuerdo con la información difundida por la gobernación, este tipo de fraude incluye situaciones como el pago por debajo del salario mínimo, la falta de abono de horas extra obligatorias, el robo de propinas, la clasificación incorrecta de empleados y otras violaciones.

La administración estatal recordó que en los últimos años ya había avanzado sobre esta cuestión al tipificar el robo salarial como una forma de hurto dentro de la legislación penal. Además, el Departamento de Trabajo obtuvo facultades para imponer embargos y recuperar salarios adeudados en nombre de los trabajadores afectados.

Nueva York elimina trabas para la atención médica de trabajadores lesionados

Otro de los cambios destacados del paquete anunciado por la gobernadora apunta al sistema de atención médica para personas que sufren lesiones laborales y necesitan cobertura bajo compensación de trabajadores.

Según explicó el gobierno estatal, Nueva York es uno de los pocos estados que todavía exige una autorización especial para que médicos y profesionales de la salud puedan atender pacientes cubiertos por compensación laboral. Ese requisito había generado un cuello de botella en el acceso a consultas y tratamientos.

El Departamento de Trabajo de Nueva York contará con mayores facultades legales para imponer embargos directos a corporaciones y restituir los salarios adeudados a los damnificados Flickr govkathyhochul - Office of the Governor

Con las modificaciones impulsadas por Hochul, cualquier proveedor médico con licencia válida y en regla podrá atender casos de compensación laboral si así lo decide. La administración considera que la eliminación de este procedimiento burocrático permitirá sumar miles de médicos clínicos y especialistas al sistema.

La ley de Nueva York también busca combatir el fraude en compensaciones laborales

El presupuesto FY27 incluye además una nueva ofensiva contra el fraude en el sistema de compensaciones laborales, una práctica que, según el gobierno estatal, incrementa costos para empresas y aseguradoras.

La Junta de Compensación de Trabajadores ya destinaba fondos anuales a investigaciones realizadas por la oficina del Inspector General de Fraude de Compensación Laboral.

Sin embargo, muchas de las derivaciones realizadas a las fiscalías no terminaban en procesos judiciales por falta de personal y recursos específicos.

Para revertir esa situación, la nueva legislación permitirá utilizar contribuciones patronales para financiar un programa de subvenciones de 7 millones de dólares destinado a las fiscalías de distrito. El dinero estará orientado a crear y sostener unidades especializadas en fraude de compensación laboral.

Reformas al sistema Tier VI para mejorar jubilaciones y contratación en Nueva York

Otro de los puntos más importantes anunciados por Hochul está relacionado con cambios en el sistema previsional Tier VI, utilizado por trabajadores estatales y locales.

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Las reformas incluidas en el presupuesto buscan mejorar la equidad jubilatoria y facilitar la contratación y retención de empleados públicos. Entre las modificaciones más relevantes aparece la reducción de la edad de retiro para docentes con 30 años de servicio, que pasará de 63 a 58 años.

También se modificará el esquema de contribuciones obligatorias para empleados estatales y locales. Según informó la gobernación, los aportes de los trabajadores quedarán dentro de una escala de entre 3% y 5,75%.

En el caso de integrantes del sistema de retiro de policías y bomberos estatales incluidos en Tier VI, aumentará el límite de horas extras que pueden contabilizarse para calcular beneficios jubilatorios. El tope subirá del 15% al 25% de los salarios.