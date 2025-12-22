Qué dice la nueva ley migratoria firmada por Kathy Hochul en Nueva York en 2025: impacta en la salud

La gobernadora Kathy Hochul firmó en diciembre de 2025 una ley que modifica de manera sustancial el funcionamiento de los hospitales generales en Nueva York. Esta normativa tiene un impacto directo sobre millones de inmigrantes y personas con dominio limitado del inglés.

El texto legal, identificado como S6288B/A387B, incorporó un nuevo artículo a la Ley de Salud Pública y estableció obligaciones precisas para cada hospital general. Según la norma aprobada, cada institución deberá diseñar y poner en marcha un programa integral de asistencia lingüística que garantice un acceso real a todos los servicios médicos.

Cada hospital deberá designar un Coordinador de Asistencia Lingüística que reporte directamente a la administración @GovKathyHochul - @GovKathyHochul

Entre los principales requerimientos que surgen del articulado de la ley, que ya entró en vigor, se incluyen:

La designación de un coordinador de asistencia lingüística, con reporte directo a la administración hospitalaria y responsabilidad sobre la implementación del programa.

La adopción de políticas y procedimientos para identificar de manera temprana a los pacientes que necesitaran apoyo idiomático y asegurarles atención continua.

La elaboración de materiales informativos que explicaran cómo acceder, de forma gratuita, a los servicios de interpretación y traducción.

La capacitación permanente del personal administrativo, clínico y de atención directa, con énfasis en la competencia cultural y lingüística.

La instalación de señalización visible que informara sobre la disponibilidad de asistencia en distintos idiomas.

El registro sistemático del idioma de preferencia del paciente y de sus necesidades comunicacionales en la historia clínica.

La ley también regula el uso de intérpretes no profesionales, como familiares o amigos, y estableció límites claros para evitar situaciones de riesgo, especialmente cuando se tratara de menores de edad. Este punto respondió a denuncias reiteradas sobre niños obligados a traducir información médica compleja para sus padres, según detalla el texto legal.

Un cambio estructural en el acceso a la salud de Nueva York

La ley migratoria firmada por Kathy Hochul, de acuerdo con el comunicado oficial difundido desde Albany, reforzó el rol de Nueva York como referente nacional en la eliminación de obstáculos que afectan a comunidades inmigrantes y a personas cuyo idioma principal no es el inglés.

Desde el gobierno estatal se explicó que la norma respondió a una realidad concreta: millones de residentes enfrentaron dificultades para comunicarse con médicos, enfermeros y personal administrativo, incluso en situaciones de emergencia.

Uno de los puntos más críticos de la ley es la restricción del uso de familiares o amigos como intérpretes, especialmente menores de edad ANDRES KUDACKI - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En ese contexto, Hochul sostuvo que el derecho a la salud debía ejercerse sin condicionamientos lingüísticos y remarcó que el nuevo marco legal buscó asegurar un trato digno y equitativo en todos los hospitales generales del estado.

Intérpretes profesionales y atención inclusiva para pacientes en Nueva York

Uno de los ejes centrales de la legislación es la exigencia de contar con intérpretes capacitados y con personal especializado en comunicación con personas con discapacidad visual o auditiva. El texto legal dispuso que estos recursos deben estar disponibles dentro de plazos razonables tras una solicitud del paciente, su familia o el proveedor de atención médica.

Además, se contemplan excepciones específicas para hospitales rurales, siempre que demuestren esfuerzos concretos y planes alternativos para cubrir las necesidades comunicacionales mientras avanzan hacia el cumplimiento pleno de la norma. Esta flexibilidad busca equilibrar la equidad en el acceso con las limitaciones operativas de ciertos centros alejados de grandes áreas urbanas.

La ley también ordenó la realización de evaluaciones anuales de necesidades lingüísticas, basadas en datos demográficos oficiales, información hospitalaria y registros del sistema educativo. A partir de esos estudios, los hospitales deberán ofrecer traducciones regulares de formularios e instrucciones relevantes en los idiomas predominantes de su área de servicio.

Los hospitales ahora están obligados a identificar de manera temprana el idioma de preferencia de cada paciente X: @GovKathyHochul

El respaldo político y comunitario a la nueva ley de Nueva York

El senador estatal John Liu, uno de los impulsores del proyecto, señaló que la comunicación clara entre pacientes y médicos resulta esencial, especialmente en emergencias, y advirtió que durante años muchos hijos debieron asumir el rol de intérpretes para sus padres inmigrantes. En el comunicado oficial, afirmó que la norma transforma la asistencia lingüística en una obligación y no en una opción.

Desde la Asamblea estatal, Nily Rozic destacó que la capacidad de navegar el sistema de salud no debe depender del dominio del inglés, sino de las necesidades del paciente. En la misma línea, otros legisladores subrayaron que la ley cubre un vacío histórico y acerca el sistema sanitario a las comunidades a las que sirve.