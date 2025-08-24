Quiso cruzar a Canadá por tierra, pero al salir por Nueva York la CBP le confiscó su BMW de US$100 mil

El estadounidense Mokhtar Kazemi, de 33 años, intentó cruzar en un BMW a Canadá por un paso fronterizo de Nueva York. Sin embargo, cuando los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) realizaron una segunda inspección, descubrieron que el auto de lujo era robado. El joven terminó detenido y el vehículo de miles de dólares fue confiscado.

Quería cruzar a Canadá con un BMW, pero fue descubierto por la CBP

Kazemi intentó el pasado jueves atravesar el cruce fronterizo Peace Bridge de la ciudad Buffalo, Nueva York, hacia la ciudad Fort Erie, Canadá. Sin embargo, se encontraba en un BMW XM 2023 robado y fue descubierto por los agentes de la CBP.

La CBP descubrió que el BMW con el que intentaba dirigirse a Canadá era robado Eric Gay/AP

Según informaron las autoridades en un comunicado, al intentar salir de Estados Unidos, el conductor tuvo que someterse a un control y los oficiales de la agencia fronteriza identificaron discrepancias con el Número de Identificación Vehicular (NVI, por sus siglas en inglés) ubicado debajo del parabrisas.

Frente al error, el ciudadano estadounidense fue enviado con el vehículo al área de inspección secundaria para una revisión más exhaustiva.

Durante el examen secundario, los oficiales de la CBP confirmaron a través del Centro Nacional de Información Criminal (NCIC, por sus siglas en inglés), del FBI, que el BMW coincidía con un vehículo que había sido denunciado como robado en la ciudad de Baltimore, Maryland, en mayo de este año.

El vehículo de lujo está valuado en alrededor de US$100 mil y, según informaron las autoridades, regresará a su dueño real.

“Gracias al excelente trabajo de nuestros oficiales de CBP y su minuciosa atención al detalle, se recuperó un vehículo robado y será devuelto a su legítimo propietario”, afirmó Sharon Swiatek, directora interina del puerto de Buffalo.

Y Swiatek valoró sobre los agentes fronterizos: “Su rápida actuación evitó la exportación ilegal de propiedad robada y refuerza nuestro compromiso de proteger nuestras fronteras y apoyar a nuestras fuerzas del orden”.

El conductor del BMW terminó arrestado por la CBP

Según señalaron las autoridades, al constatar que el BMW que conducía tenía una denuncia por robo, Kazemi fue arrestado y luego procesado por los agentes de la CBP.

Tras el procesamiento, el conductor y el vehículo quedaron bajó la custodia de la Policía Estatal de Nueva York. Ahora, el joven estadounidense enfrenta cargos por robo de vehículo.

El BMW regresará a su dueño ilegítimo y el estadounidense enfrenta cargos federales por robo CBP

La posesión de un vehículo robado y el intento de exportación representa un delito de carácter grave federal, de acuerdo a lo establecido en la legislación de Estados Unidos.

Qué penas enfrenta por intentar cruzar la frontera con un BMW robado

El código estadounidense señala que transportar un vehículo, embarcación o aeronave robada a través del comercio interestatal o internacional. Es decir, hacia Canadá o a la México, con conocimiento de que el automóvil ha sido robado, es un delito federal.

Los cargos por intentar cruzar la frontera con un auto robado pueden ser multas de hasta US$250.000 y hasta 10 años de prisión CBP

Así, por intentar cruzar un paso fronterizo con un vehículo robado, como trato de hacerlo el conductor Mokhtar Kazemi, una persona puede enfrentar las siguientes penas:

Una multa de hasta US$250 mil.

Hasta diez años de prisión federal

Las dos sanciones en conjunto