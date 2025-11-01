Dónde nació Zohran Mamdani y cómo obtuvo la ciudadanía de EE.UU.: es candidato a alcalde de NYC
El político compite en las elecciones del 4 de noviembre; entre sus principales propuestas destacan congelar los precios del alquiler y eliminar las tarifas del colectivo
- 4 minutos de lectura'
Zohran Mamdani, candidato a la alcaldía de Nueva York, nació en Kampala, Uganda, y se convirtió en ciudadano estadounidense en 2018. Su trayectoria como legislador en el Distrito 36 de la Asamblea de Nueva York y su activismo en temas de vivienda y justicia social lo posicionó como una de las principales figuras en la contienda.
Zohran Mamdani obtuvo la ciudadanía estadounidense por naturalización
Mamdani se mudó a Nueva York con su familia cuando tenía siete años. Completó su educación en el sistema público de la ciudad, asistió a la Bronx High School of Science y obtuvo una licenciatura en Estudios Africanos en Bowdoin College. En 2018, se naturalizó como ciudadano estadounidense, según indicó NY Assembly.
Sin embargo, dos republicanos de la Cámara de Representantes solicitaron al Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) que investigue su proceso de ciudadanía y, eventualmente, que se le retire la nacionalidad. El representante Randy Fine pidió la semana pasada que los federales “revisen todas las naturalizaciones de los últimos 30 años, comenzando con Mamdani”, según detalló The New York Post.
“Creo que necesitamos examinar de cerca cómo estas personas se convirtieron en ciudadanos y, si hubo algún fraude o violación de las reglas, debemos desnaturalizarlos y deportarlos”, dijo Fine. Además, indicó que Mamdani representa una “amenaza para EE.UU.”.
“Sé que muchos de nosotros estamos muy preocupados por el enemigo interno: personas que han venido a este país para hacerse ciudadanos y destruirlo”, sostuvo. También minimizó las dificultades de quitar la ciudadanía a estadounidenses naturalizados que ocupan cargos públicos: “Si no son estadounidenses, no pueden ocupar un cargo”.
Desde junio, su colega, el representante Andy Ogles insistió en que el DOJ investigue a Mamdani al alegar que el socialista que lidera las encuestas para la alcaldía de Nueva York mintió en su declaración jurada cuando se naturalizó. Ogles hizo un llamado a “¡deportar a Mamdani!”, y lo calificó como un “socialista, comunista y antisemita que destruirá la gran ciudad de Nueva York”.
“En 2018, cuando se naturalizó, no reveló algunas de las cosas que había estado haciendo, una de ellas fue unirse a los Socialistas Democráticos de América. Esa es una organización comunista que, francamente, en ese momento lo habría descalificado para convertirse en ciudadano estadounidense”, dijo Ogles a Newsmax.
Mamdani se declara socialista democrático y niega vínculos con el comunismo
Tras las declaraciones de los republicanos, Mamdani se definió este domingo como un “orgulloso socialista democrático” y rechazó esas acusaciones. “No importa cuántas veces estos miembros republicanos del Congreso o el presidente de este país me llamen comunista, eso no lo hace cierto”, dijo.
Añadió que le parecía “significativo” que los funcionarios se centraran más en deportarlo que en resolver el cierre del gobierno. A su vez, reiteró que no es socialista, sino miembro de los Socialistas Democráticos de Estados Unidos (DSA, por sus siglas en inglés).
La ley de inmigración de EE.UU. establece que no pueden obtener la ciudadanía quienes “hayan sido miembros o estén afiliados a partidos comunistas o cualquier otro partido totalitario”. El formulario actual exige a los aspirantes a ciudadanos declarar si alguna vez estuvieron asociados “de cualquier manera” con este tipo de organizaciones “en cualquier parte del mundo”.
Cuándo son las elecciones a la alcaldía de Nueva York
Las elecciones para la alcaldía de Nueva York se celebrarán el martes 4 de noviembre de 2025, con votación anticipada disponible hasta el domingo 2 de noviembre. Las principales propuestas de Mamdani, de acuerdo con Zohran for New York, incluyen:
- Congelar el alquiler en viviendas con control de renta y construir 200 mil unidades de vivienda asequible en diez años.
- Eliminar las tarifas del transporte público para implementar autobuses gratuitos en toda la ciudad.
- Establecer tiendas de comestibles públicas en cada distrito para reducir los costos de alimentos.
- Ofrecer cuidado infantil gratuito para todas las familias neoyorquinas.
- Crear un Departamento de Seguridad Comunitaria, enfocándose en la prevención del crimen y la justicia restaurativa.
