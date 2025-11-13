Ross Dress For Less en Nueva York: la técnica secreta para conseguir todo más barato en las nuevas tiendas
La cadena cuenta con diferentes alternativas para comprar productos de marcas a precios accesibles
La cadena de tiendas Ross Dress for Less abrió 36 tiendas y cuatro sucursales dd’s DISCOUNTS en 17 estados entre septiembre y octubre de este año. La marca es reconocida por sus ofertas en ropa, calzado, accesorios y productos, pero según los días y el grupo etario, pueden encontrar más descuentos.
Cómo obtener más descuentos en Ross
La cuenta de TikTok @anayjaime.miami, explicó en un video los pasos a seguir para poder ahorrar en las tiendas Ross. Por un lado, la tienda ofrece todos los martes un 10% descuento adicional en toda la tienda para personas de 55 años o más. Para gozar de esta promoción, solo se necesita presentar una identificación en caja.
En el caso de las personas menores a esa edad, también podrían beneficiarse. “Si eres menor de 55 años, puedes ir con alguien que sí los tenga y su descuento aplicará a tu compra”, reveló la mujer en su cuenta de TikTok.
Ana, también reveló otro dato importante para obtener mejores beneficios: agrupar las compras en una sola factura. “Esto es muy importante, dado que el descuento se aplica solo a un pago por persona. Revisa la zona de zapatos y bolsos, te sorprenderán las marcas y los precios increíbles”, recomendó.
Cómo fue la inauguración de Ross Dress for Less en Nueva York
En 410 Gateway Dr, Brooklyn, NY 11239 se inauguró la tienda de nueva sucursal de Ross Dress for Less en Nueva York. El influencer Panda en NY hizo un análisis de la apertura, donde destacó los precios accesibles y la cantidad de personas en la tienda.
“La tienda estaba a reventar y no pudimos chismear la ropa. Pero hay demasiados descuentos y está bien abastecida”, sostuvo el creador de contenido en su cuenta de Instagram, que cuenta con más de 192 mil seguidores.
El plan de expansión de Ross Dress for Less para 2025 en Estados Unidos
La inauguración de la sucursal en Nueva York forma parte del proyecto de la compañía para expandir su presencia en EE.UU. A través de un comunicado oficial, Ross Stores informó las nuevas ubicaciones en el Medio Oeste y el Noreste del país norteamericano.
“Este otoño, fortalecimos la presencia de nuestra marca, abrimos locales en los mercados existentes y nos expandimos a nuevos mercados”, expresó Richard Lietz, vicepresidente ejecutivo de Desarrollo de Propiedades, en el comunicado.
En el escrito, presentaron las nuevas sedes en Michigan, Nueva Jersey y Nueva York, más la posibilidad de expandir su presencia en California y Texas, con el objetivo de alcanzar más de 2900 sucursales en todo el territorio estadounidense.
En conjunto, Ross Dress for Less y dd’s DISCOUNTS operan actualmente un total de 2273 establecimientos en 44 estados, el Distrito de Columbia, Guam y Puerto Rico. De cara al futuro, mantenemos nuestra confianza en nuestros planes de expansión y vemos un gran potencial para alcanzar, al menos, 2900 tiendas Ross“, informó la compañía.
