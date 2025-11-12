Buenas noticias para Nueva York: la popular tienda que se instaló en Brooklyn y ya causa furor en la ciudad

La reconocida cadena de tiendas Ross Dress for Less abrió un nuevo local en Brooklyn, Nueva York, y causó furor entre los clientes de la ciudad. La compañía, reconocida por su venta de artículos con grandes descuentos, completó así su plan de apertura de sucursales de 2025 en Estados Unidos.

Ross Dress for Less abrió su primera tienda en Brooklyn y causa furor entre los neoyorquinos

Una de las más recientes aperturas de Ross Dress For Less tuvo lugar en Brooklyn a mediados de octubre. La cadena, originaria de San Francisco, California, es reconocida por sus descuentos en marcas famosas .

. La marca agregó una nueva sede oficial de la marca en ubicado en 410 Gateway Dr, en la Gran Manzana, que se llenó de clientes en los primeros días.

Ross Dress for Less abrió su primera tienda en la ciudad de Nueva York en octubre Foto de TripAdvisor

En un análisis de la sucursal, el influencer Panda en NY destacó los precios accesibles de los artículos y remarcó que, aunque el recinto estaba repleto de personas, la atención fue buena. “Las líneas para pagar fueron muy rápidas, traen buena organización y no solo una caja, como en otros lados”, opinó.

Con más de 2000 ubicaciones en todo Estados Unidos, la cadena ofrece ropa, accesorios, calzado y artículos para el hogar de primera calidad, de temporada y de marcas reconocidas para toda la familia, según describió en un comunicado de prensa.

Todos los días, los productos tienen descuentos del 20% al 60% sobre los precios regulares de las tiendas departamentales y especializadas.

El plan de expansión 2025 de Ross Dress for Less: nuevas tiendas en Nueva York y otros estados

La inauguración de la sucursal en la Gran Manzana forma parte del proyecto de la compañía para expandir su presencia en el país norteamericano. “Este otoño, fortalecimos la presencia de nuestra marca, abrimos locales en los mercados existentes y nos expandimos a nuevos mercados”, expresó Richard Lietz, vicepresidente ejecutivo de Desarrollo de Propiedades, en el comunicado.

Asimismo, se refirió a sus nuevas aperturas en Nueva York. “En Ross Dress for Less, estábamos emocionados de agregar ubicaciones en el Medio Oeste y el Noreste, con nuevas tiendas en Michigan, Nueva Jersey y Nueva York”, agregó. Para concluir, sostuvo que de cara al futuro buscarán “crecer a al menos 2900 Ross Dress For Less”.

La popular tienda busca crecer a "al menos 2900 Ross Dress For Less" en el futuro próximo tras instalarse en Brooklyn iStock

Dónde están las nuevas tiendas Ross Dress for Less abiertas en EE.UU.

De acuerdo a USA Today, la reconocida empresa abrió 36 locales en 17 estados entre septiembre y octubre para concluir su plan de inaugurar 90 negocios en 2025.

Con estas incorporaciones, ahora opera un total de 2273 sucursales Ross Dress for Less y DD’s Discounts en 44 estados, el Distrito de Columbia, Guam y Puerto Rico. Las nuevas aperturas, según el medio, tuvieron lugar en:

Douglas Center: 204 W. 5th Street, Suite D, Douglas, Arizona.

SanTan Village Marketplace: 2711 South Market Street, Gilbert, Arizona.

Loma Linda Shopping Center: 351 W. Mariposa Rd., Suite 1, Nogales, Arizona.

Oracle Plaza: 6310 N. Oracle Road, Tucson, Arizona.

Former Rite Aid: 6305 York Blvd., Los Angeles, California.

Village Oaks: 1165 Arnold Drive, Martinez, California.

Ridgecrest Town Center: 840 North China Lake Blvd., Ridgecrest, California.

Camellia Center: 5712 Folsom Blvd., Sacramento, California.

Gateway Plaza Shopping Center: 470 River St., Santa Cruz, California.

Pacific Town Center: 730 W. Hammer Lane, Stockton, California.

Sarasota Village: 3750 Bee Ridge Rd., Sarasota, Florida.

Crossroads South: 7965 Tara Blvd., Suite C, Jonesboro, Georgia.

Valley River Center: 125 Valley River Drive, Suite 103, Rexburg, Idaho.

East Court Village: 3522 Court Street, Pekin, Illinois.

Manawa Power Center: 3125 Manawa Centre Drive, Council Bluffs, Iowa.

Fairlane Green Phase II: 3181 Fairlane Drive, Allen Park, Michigan.

Arborland Center: 3685 Washtenaw Ave., Ann Arbor, Michigan.

Brighton Mall: 8393 W. Grand River Ave., Brighton, Michigan.

Kentwood Town Centre: 4160 28th Street SE, Kentwood, Michigan.

North Park Plaza: 2353 North Park Drive, Holland, Michigan.

Cornerstone Plaza: 23647 Greenfield Road, Southfield, Michigan.

Batesville Marketplace: 190 Covenant Drive, Batesville, Mississippi.

Sunrise Mountain Shopping Center: 5051 E. Bonanza Rd., Suite 150, Las Vegas, Nevada.

Middletown Marketplace: 1115 State Route 35, Middletown, Nueva Jersey.

Unnamed Center: 240 RT 22 West, Springfield, Nueva Jersey.

Gateway Center: 410 Gateway Drive, Brooklyn, Nueva York.

Expressway Plaza: 2280 N. Ocean Ave., Farmingville, Nueva York.

Cayuga Shopping Center: 2309 North Triphammer Road, Suite 1A, Ithaca, Nueva York.

Western Hills Plaza: 6180 Glenway Avenue, Suite E, Cincinnati, Ohio.

Portland Power Center: 18016 Grove Pkwy., Oklahoma City, Oklahoma.

Boca Chica Square: 2921 Boca Chica Boulevard, Suite 14, Brownsville, Texas.

Shops at La Palmera: 4938 S. Staples St., Suite B4-B, Corpus Christi, Texas.

Buckingham Plaza: 1445 W. Buckingham Rd., Garland, Texas.

Market East Shopping Center Phase I: 1515 N. Town East Blvd., Suite 112, Mesquite, Texas.

Founders Pointe: 945 N. Main St., Suite E, Tooele, Utah.

Mount Vernon Center: 525 E. College Way, Suite A2, Mount Vernon, Washington.

Historia de Ross Dress for Less: de San Francisco a su desembarco en Brooklyn

En 1957 abrió el primer local de la marca en el área de la bahía de San Francisco, con un formato distinto al actual. Algunos años después, en 1982, la empresa fue adquirida por Stuart Moldaw, quien la transformó a la modalidad que exhibe en la actualidad, con "tiendas especializadas de alta calidad con ahorros extraordinarios“.

En 1982 la popular tienda se transformó al formato de la actualidad y causó furor en Estados Unidos Fotos de TripAdvisor

El progreso fue vertiginoso y arrasador, y cuatro años más tarde, en 1986, tenían ventas por 534 millones de dólares y contaban con 121 tiendas en 16 estados, según recogió Wunder Label.

En 2022, en el marco de la celebración de sus 40 años, alcanzó la cifra de 1693 sucursales Ross Dress for Less en 40 estados, el Distrito de Columbia y Guam. Entonces empleaba a 101.000 personas.

Según su página web, Ross Dress for Less es “la mayor cadena minorista de descuento de EE.UU.”. Además, su descripción indica que en sus locales “no hay escaparates, maniquíes, accesorios sofisticados ni decoraciones llamativas para poder ofrecer mayores ahorros a nuestros clientes”.