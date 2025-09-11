¿Se baja Eric Adams de la elección por la alcaldía de Nueva York?

La campaña por la alcaldía de Nueva York entró en una fase de máxima tensión. A menos de dos meses de los comicios, el actual alcalde Eric Adams se encuentra en el centro de rumores y especulaciones que ponen en duda su permanencia en la contienda. Aunque en público se mostró desafiante y aseguró que está en la carrera “para ganar”, en encuentros privados dejó entrever la posibilidad de apartarse si considera que eso beneficia a la ciudad.

Las dudas que dejó un encuentro a puertas cerradas: ¿se baja Adams?

El miércoles por la tarde, Adams participó de una reunión reservada con cerca de veinte líderes de la ciudad organizada por el comité directivo de la Association for a Better New York en Midtown. Según tres asistentes citados por NBC New York, el alcalde insinuó que podría reconsiderar su candidatura en caso de que los números de las encuestas no repunten.

Adams habría sugerido en privado que esperará un poco más antes de dejar la contienda

Durante el intercambio, Adams dejó una frase que resonó en los presentes: “Amo a la ciudad más de lo que detesto a Andrew (Cuomo)”, en alusión al exgobernador, su principal rival demócrata, a quien acusó de ser una amenaza, al igual que Zohran Mamdani. De todos modos, insistió en que aún monitorea los sondeos porque, en sus palabras, “las carreras no se definen hasta las últimas cuatro semanas”.

El gesto representó un giro llamativo respecto a su postura de días anteriores. El viernes pasado, en una conferencia frente a la residencia oficial de Gracie Mansion, había descartado por completo una retirada y había lanzado duras críticas contra Cuomo, a quien calificó de “serpiente y mentiroso”.

Este miércoles, mismo día del encuentro con empresarios y dirigentes, su equipo de campaña publicó en la red social X (antes Twiter) un mensaje contundente: “Estoy en esta carrera para ganar”.

Zohran Mamdani, candidato demócrata a las elecciones para Nueva York, mira desde atrás del actual alcalde, Eric Adams, durante el acto por el 11-S MICHAEL M. SANTIAGO� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

El rol de Andrew Cuomo y la presión del establishment

Las especulaciones sobre la salida de Adams no solo provienen de su propia campaña. Andrew Cuomo, exgobernador del estado, busca consolidar apoyo en el sector empresarial y presiona por una contienda directa contra Zohran Mamdani, el candidato demócrata socialista que lidera las encuestas.

Cuomo quiere que Adams se baje de la carrera para tener más chances en un cara a cara contra Mamdani AP/ Facebook Zohran Kwame Mamdani

El martes, según el medio citado, un grupo de ejecutivos inmobiliarios se reunió en Midtown para evaluar estrategias que permitan despejar el camino hacia un duelo entre Cuomo y Mamdani. La lógica es clara: con múltiples candidatos en la boleta, las posibilidades del exgobernador se reducen, mientras que una confrontación directa podría equilibrar la balanza.

De hecho, una nueva encuesta del New York Times y Siena situó a Mamdani en primer lugar con 46% de intención de voto. Detrás se ubicaron Cuomo con 24%, el republicano Curtis Sliwa con 15% y Adams relegado al cuarto puesto con apenas 9%. El sondeo también planteó un escenario hipotético entre el legislador y el exgobernador, en donde el primero se impuso por un margen estrecho: 48% a 44%.

Rumores sobre Trump y un posible ofrecimiento

A las tensiones internas en el Partido Demócrata se sumaron versiones que apuntaban a un supuesto intento del presidente Donald Trump por tentar a Adams con un puesto en su administración. La especulación señalaba incluso la posibilidad de que se le ofreciera el cargo de embajador en Arabia Saudita, explicaron desde NBC.

Adams desmintió que el presidente de Estados Unidos le haya ofrecido un puesto en su administración Archivo

El alcalde salió a desmentir con dureza esos trascendidos. “¿Alguien escribió una señal en una servilleta? ¿Alguien silbó una canción que sonaba a propuesta laboral? No hubo nada de eso. Nunca me hicieron una oferta y no puedo ser más claro”, expresó el martes.

A pesar de sus aclaraciones, los rumores reforzaron la percepción de que Adams se encuentra debilitado políticamente y que su permanencia en la carrera es incierta.