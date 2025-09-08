Quién gana en las elecciones a alcalde de Nueva York: esto dicen las últimas encuestas

El pulso electoral en Nueva York entró en una etapa decisiva y los números comienzan a mostrar una tendencia clara: Zohran Mamdani, asambleísta demócrata por Queens, logró posicionarse como el favorito para quedarse con la alcaldía. Los sondeos publicados en las últimas semanas revelaron que el dirigente amplió su ventaja frente a nombres de peso como el exgobernador Andrew Cuomo, el actual alcalde Eric Adams y el republicano Curtis Sliwa. Sin embargo, aún existen matices en el panorama, especialmente si se observan las encuestas más cercanas en el tiempo y el detalle por segmentos demográficos.

Encuestas en Nueva York: Mamdani se consolida como favorito frente a Cuomo y Adams

El conjunto de estudios de opinión difundidos desde julio hasta mediados de agosto mostró un patrón constante: Mamdani se mantuvo al frente con diferencias que oscilaron entre los 10 y los 28 puntos. De acuerdo con la medición más reciente de American Pulse Research & Polling, realizada entre el 14 y el 19 de agosto sobre un universo de 638 votantes probables, el legislador de Queens obtuvo un 37% de apoyo, 12 puntos por encima de Cuomo, que se ubicó en el segundo lugar con un 25%. Sliwa alcanzó el 17%, mientras que Adams se quedó con el 11%.

Los números de American Pulse coincidieron con tendencias previas registradas en otros trabajos de campo. Por ejemplo:

Tulchin Research (7 al 14 de agosto, auspiciada por la New York Apartment Association): Mamdani 42%, Cuomo 26%, Adams 9%, Sliwa 17%. Diferencia de +16.

Gotham Polling & Analytics (11 de agosto, para AARP): Mamdani 42%, Cuomo 23%, Adams 9%, Sliwa 17%. Ventaja de +18.

Siena College (4 al 7 de agosto): Mamdani 44%, Cuomo 25%, Adams 7%, Sliwa 12%. Distancia de +19.

Zenith Research/Verasight (16 al 24 de julio, para Public Progress Solutions): Mamdani 50%, Cuomo 22%, Adams 7%, Sliwa 13%. La mayor diferencia registrada, con +28.

Aunque el margen de ventaja varió, la constante fue siempre la misma: el demócrata progresista se mantuvo arriba en todos los escenarios competitivos.

Resultados de la encuesta de American Pulse: así mide Mamdani en Nueva York

El relevamiento más reciente de American Pulse, la cual ponderó variables como edad, género, raza, nivel educativo y recuerdo del voto presidencial de 2024, aportó detalles sobre la composición de la base de apoyo de Mamdani.

El informe reveló que más del 93% de los consultados se declaró “muy probable” o “algo probable” de acudir a votar en noviembre, con una participación especialmente sólida en distritos como el Bronx, donde todas las personas aseguraron que concurrirían a las urnas. La encuesta también mostró que el nivel de compromiso electoral es similar entre hombres y mujeres, y se mantiene alto en todos los grupos etarios.

Entre los votantes jóvenes de 18 a 44 años, el 94% afirmó que participaría en los comicios.

En los mayores de 65 años, la certeza de voto alcanzó el 94,6%.

Por distritos, Staten Island y Queens exhibieron niveles de movilización muy elevados, por encima del 94%.

El estudio también midió la imagen del principal candidato. En términos generales, el 47,8% de los encuestados expresó una visión favorable de Mamdani, mientras que un 43,6% lo evaluó de manera negativa. La distribución de estas percepciones, sin embargo, varió según el distrito y la afiliación política:

En Queens , su bastión, alcanzó un 46,9% de opiniones favorables .

, su bastión, alcanzó un . En el Bronx , la cifra trepó al 61,6% .

, la cifra trepó al . En Staten Island, en cambio, más de dos tercios de los consultados lo valoraron de manera desfavorable.

El contraste también se notó entre demócratas y republicanos. Entre los primeros, Mamdani registró un 63,1% de opiniones positivas, mientras que en el electorado rojo apenas logró un 13,6%.