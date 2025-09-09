Elecciones a la alcaldía de Nueva York: por qué Trump no apoya al candidato republicano Curtis Sliwa
El presidente de Estados Unidos se apoyó en las encuestas recientes para ordenarles a quienes están en carrera sin chances de ganar que se retiren; eso alcanza también a Eric Adams
La carrera por la alcaldía de Nueva York entró en una fase de máxima tensión. Las encuestas más recientes colocaron al demócrata Zohran Mamdani como favorito con una amplia ventaja. El presidente Donald Trump, a principios de mes, fijó un ultimátum de diez días para que los aspirantes con pocas posibilidades de triunfo den un paso al costado, con el objetivo de evitar que el voto opositor al legislador se divida.
El ultimátum de Trump y la presión sobre Sliwa
Según informó New York Post, el presidente Donald Trump intervino directamente en la elección neoyorquina, una acción considerada inusual. A sabiendas de que una candidatura socialista en la alcaldía alteraría el tablero político nacional, el mandatario instó a Sliwa y a Adams a que se retiren y despejen el camino para Cuomo.
“Yo no quiero ver a un comunista convertirse en alcalde”, declaró Trump a la prensa. “No creo que se pueda ganar a menos que sea un uno contra uno. Me gustaría ver que dos personas se bajen y que quede solo un duelo”.
El pedido de la Casa Blanca, sin embargo, encontró un férreo rechazo por parte del republicano. Sliwa aseguró que no aceptará ofertas de cargos en el gobierno federal ni negociaciones de último momento. “Mi enfoque está aquí en Nueva York. Soy el único candidato en una línea de partido importante que puede derrotar a Mamdani, y estoy comprometido a dar esta batalla hasta el día de la elección”, expresó.
Las razones de Sliwa para mantenerse en carrera
El candidato republicano sostuvo su decisión en tres pilares principales: el respaldo económico, el apoyo partidario y su rol como referente para otros candidatos.
- Apoyo financiero: Sliwa recaudó más de US$3,4 millones desde junio. Según los registros, sumó más de 7200 aportantes, muy por encima de los 1000 de Cuomo y los 2100 de Adams, aunque lejos de los 18.000 de Mamdani, explicó el medio citado.
- Estructura partidaria: a diferencia de Cuomo y Adams, que se presentaron como independientes, Sliwa obtuvo la nominación oficial del Partido Republicano y cuenta con el respaldo de las organizaciones locales partidaria en toda la ciudad.
- Obligación política: figuras republicanas como el exgobernador George Pataki subrayaron que retirarse sería “abandonar” a otros candidatos republicanos que dependen del arrastre de votos en la boleta.
Además, abandonar la carrera implicaría que Sliwa deba devolver casi US$3,3 millones en fondos de campaña que recibió en aportes combinados con el sistema de financiamiento público.
Las encuestas: Mamdani lidera con amplitud sobre Sliwa
Los sondeos publicados entre julio y agosto mostraron con claridad la magnitud de la ventaja de Zohran Mamdani sobre el resto de los candidatos. La diferencia en la intención de voto osciló entre los tres y los 28 puntos, pero la mayoría lo colocó en una posición dominante frente a Andrew Cuomo, Eric Adams y Curtis Sliwa.
- American Pulse Research & Polling: Mamdani 37%, Cuomo 25%, Sliwa 11%, Adams 17%.
- Tulchin Research: Mamdani 42%, Cuomo 26%, Sliwa 9%, Adams 17%.
- Gotham Polling & Analytics: Mamdani 42%, Cuomo 23%, Sliwa 9%, Adams 17%.
- Siena College: Mamdani 44%, Cuomo 25%, Sliwa 7%, Adams 12%.
- Zenith Research: Mamdani 50%, Cuomo 22%, Sliwa 7%, Adams 13%.
- Wick / Next Up with Mark Halperin: Mamdani 39%, Cuomo 21%, Sliwa 9%, Adams 18%.
- HarrisX: Mamdani 26%, Cuomo 23%, Sliwa 13%, Adams 22%.
- Data for Progress: Mamdani 40%, Cuomo 24%, Sliwa 15%, Adams 14%.
- Slingshot Strategies: Mamdani 35%, Cuomo 25%, Sliwa 11%, Adams 14%.
- Gotham Polling & Analytics: Mamdani 41%, Cuomo 27%, Sliwa 16%, Adams 10%.
- American Pulse Research & Polling: Mamdani 35%, Cuomo 29%, Sliwa 14%, Adams 16%.
- Honan Strategy Group: empate entre Mamdani y Cuomo con 39%. Sliwa 13%, Adams 7%.
Los datos reflejaron que Curtis Sliwa no logró superar el tercer puesto en ninguna medición. A pesar de esto, su permanencia en la contienda se transformó en un punto de tensión dentro del Partido Republicano y con el propio Trump, que ve en Andrew Cuomo la única figura capaz de derrotar al socialista Mamdani en un enfrentamiento directo.
