Se espera un aumento del 25% de la factura eléctrica en Nueva York: razones y a quiénes afectará

Desde el lunes 10 de marzo de 2025, tanto Nueva York como otros dos estados comenzaron a pagar un 25% más de arancel por la electricidad que les suministra Canadá. Esto sucedió a las pocas semanas de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impusiera estrictas medidas para varios países.

No solo Nueva York: ¿qué estados sufrieron el aumento?

El primer ministro de Ontario, Doug Ford, mantuvo una entrevista con Fox Business el 6 de marzo. En ella dejó en claro que la medida afectará a Nueva York, Michigan y Minnesota, en una respuesta a la política arancelaria que ejecutó la administración de Trump. “Es un completo desastre. Ha creado el caos”, dijo el funcionario.

El primer ministro de Ontario, Doug Ford, se mostró molesto con las decisiones de la administración Trump Nathan Denette - The Canadian Press

“Créanme cuando digo que no quiero hacer esto. Me siento terrible por el pueblo estadounidense, que no inició esta guerra comercial. Es una sola persona, la responsable, es el presidente Trump”, explicó Doug en una conferencia de prensa en Toronto el martes 4 de marzo.

Ford expresó que se añadirá cerca de US$69 al mes a las facturas. “Esto necesita terminar. Hasta que estos aranceles estén fuera de la mesa, hasta que la amenaza de aranceles desaparezca para siempre, Ontario no cederá”, advirtió

El aumento en electricidad no se hará esperar

Ford señaló que el arancel de Ontario permanecerá vigente a pesar del aplazamiento de un mes por parte de Trump. Además, dijo que una pausa en esos 30 días solo generaría más incertidumbre. En tanto, Quebec también evalúa la adopción de medidas similares con las exportaciones de electricidad a Estados Unidos.

El ministro indicó que las nuevas reglas del mercado requieren que cualquier generador que venda electricidad a EE.UU. agregue un recargo del 25% a ese país. Se estima que las operaciones generarán ingresos diarios entre US$208 mil y US$277 mil, recursos que serán destinados al apoyo de trabajadores, familias y empresas de Canadá.

Aún resta saber si los ciudadanos son los que tengan que abordar este aumento del 25% Freepik

Hasta el momento, se desconoce si serán los habitantes de Nueva York, Michigan y Minnesota quienes deban absorber en su totalidad este inesperado aumento. O bien, si el gobierno estadounidense asumirá la responsabilidad

Ford Doug se mostró inflexible ante el aumento del arancel

Sobre el final de la entrevista con Fox Business, Doug agregó: “El mercado cae más rápido que el equipo estadounidense de bobsleigh en este momento, es inaceptable. La situación en la que ha puesto (Trump) a las familias estadounidenses, canadienses y de todo el mundo simplemente va a doler”.

Donald Trump sufre su primer revés tras aumentar los aranceles un 25% Usa.gov

Trump busca impulsar la repatriación de la industria automotriz hacia Estados Unidos, específicamente desde las plantas ubicadas en México y Canadá. Tras reunirse con ejecutivos de Ford, GM y Stellantis, decidió conceder una prórroga de 30 días antes de implementar gravámenes del 25% sobre vehículos y autopartes.

Esta medida impactaría especialmente a la provincia de Ontario, considerada el núcleo de la producción automotriz canadiense. Doug señaló que Trump amenaza a Canadá con aranceles sobre el acero, el aluminio y los productos lácteos. “Haré lo que sea necesario para maximizar el dolor contra los estadounidenses”, advirtió.

Otros estados podrían sufrir aumentos en electricidad

EE.UU. podría recibir más aumentos por parte de Canadá Freepik

Stephen Lecce, ministro de Energía y Electrificación de Ontario, dijo en la conferencia del 4 de marzo que Estados Unidos necesita la energía de Canadá y podría afectar a otros estados, ya que Nueva York, Michigan y Minnesota revenden la electricidad de Ontario. “Es lamentable que estemos en este punto”, agregó al respecto.