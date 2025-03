Los mayores de 65 años tienen este beneficio especial para obtener la nacionalidad estadounidense

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) lleva a cabo los exámenes a los solicitantes de naturalización para determinar si cumplen con los requisitos para convertirse en ciudadanos estadounidenses. Pero existe un beneficio especial en el trámite para los mayores de 65 años.

¿Cuáles son los exámenes para convertirse en ciudadano americano?

Un funcionario del Uscis administra una prueba de naturalización para determinar si un solicitante cumple con los requisitos de inglés y educación cívica, misma que consta de dos componentes:

Dominio del idioma inglés, que se determina por la capacidad del solicitante para leer, escribir, hablar y comprender inglés; y

Conocimiento de la historia y el gobierno de Estados Unidos, que se determina mediante una prueba de educación cívica.

El solicitante deberá comprobar que tiene dominio del idioma inglés en su proceso para tramitar la ciudadanía americana Unsplash

Para demostrar de manera suficiente conocimientos de educación cívica, el solicitante de naturalización debe aprobar un examen al responder correctamente una cierta cantidad de preguntas. Pero existe una excepción para los peticionarios que ya cumplieron 65 años.

La consideración especial para mayores de 65 años

En el Manual de Políticas del Uscis explican que un funcionario otorga una consideración especial a un solicitante que tenga 65 años o más y que haya vivido en Estados Unidos por períodos que sumen al menos 20 años posteriores a una admisión legal para la residencia permanente.

Estos requisitos de edad y tiempo deben cumplirse al momento de presentar la solicitud de naturalización, para la cual es necesario presentar el formulario N-400, por correo o en línea.

A estos peticionarios que califica para una consideración especial se le administran formularios específicos. El examen que reciben contiene 20 preguntas de educación cívica, especialmente designadas de la lista de 100 que se deben estudiar y aprueban si proporcionan una respuesta correcta o una redacción alternativa para al menos seis.

De acuerdo con la edad o a los años que el solicitante tiene como residente permanente, existen excepciones o modificaciones en los requisitos

En este sentido, la agencia indica que el funcionario debe ejercer la “debida consideración” caso por caso al elegir los temas, formular las preguntas y evaluar las respuestas al administrar y debe basarse en una revisión de los siguientes aspectos:

Edad;

Antecedentes;

Nivel de educación;

Tiempo de residencia en Estados Unidos;

Oportunidades disponibles y esfuerzos realizados para adquirir los conocimientos necesarios; y

Cualquier otro factor relevante relacionado con el conocimiento y comprensión del solicitante.

¿Qué pasa si no se aprueba el examen de inglés o de educación cívica?

Si un solicitante no aprueba alguna parte del examen de inglés o de educación cívica, se le debe reprogramar la fecha para que se presente de nuevo a realizar las pruebas entre 60 y 90 días después.

“En los casos en que el solicitante se presente a un nuevo examen, el funcionario que lo reexamine no debe administrar los mismos formularios de prueba de inglés o de educación cívica que se administraron durante el examen inicial”, precisa Uscis. Solo debe volver a evaluar en aquellas áreas en las que no aprobó anteriormente.

La entrevista y el examen son de los pasos más importantes en el proceso de la ciudadanía estadounidense Unsplash

En caso de que el solicitante no apruebe alguna parte del examen de naturalización por segunda vez, el funcionario debe rechazar la petición con base en que no cumple con los requisitos educativos.

La agencia también señala que si un solicitante se niega a someterse a la prueba o a responder preguntas de lectura, escritura o educación cívica, o no responde porque no entendió las preguntas tal como se formularon o se reformularon, no cumple con los requisitos educativos.