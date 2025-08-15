Sleepy Hollow, el pueblo a 40 minutos de Nueva York que vive eternamente en Halloween

A orillas del río Hudson, Sleepy Hollow mantiene durante todo el año una atmósfera marcada por el mito del Jinete sin cabeza. La tradición, nacida hace más de dos siglos, impregna sus calles y monumentos, convirtiéndolo en un lugar donde el misterio es parte de la vida cotidiana. En octubre, el espectáculo natural del follaje otoñal se une a festejos y actividades, que multiplican su atractivo.

¿Cómo viajar a Sleepy Hollow desde Manhattan?

Llegar es sencillo y rápido. Según New Yorkando, el tren de la línea Hudson del Metro-North Railroad parte de Grand Central Terminal y llega en 40 a 50 minutos. El pasaje de ida y vuelta en fin de semana cuesta alrededor de US$22,50. La visita puede comenzar directamente en la estación Philipse Manor, ubicada en el área más emblemática del pueblo, o en Tarrytown, a 15 minutos a pie.

El follaje del Hudson Valley alcanza su esplendor en la segunda mitad de octubre Foto de Tripadvisor

En esa última ciudad, vale la pena detenerse. Anuevayork.com recomienda sus cafeterías -como Muddy Waters y Coffee Labs Roasters- y sus áreas verdes como Neperan Park.

La verdadera historia detrás del Jinete sin cabeza

En 1820, Washington Irving publicó La leyenda de Sleepy Hollow, ambientada en esta región poco después de la Guerra de Independencia. El cuento narra cómo un soldado alemán decapitado vuelve cada Noche de Brujas en busca de su cabeza.

Anuevayork.com indica que el autor se inspiró en un combatiente que luchó del lado británico durante la guerra y murió decapitado por un cañonazo. Fue enterrado por sus compañeros en el cementerio de la Old Dutch Church, pero nunca hallaron su cráneo. El escritor del cuento de terror vivió en Sunnyside (Tarrytown), residencia que hoy se puede visitar.

Entre sus atractivos están el cementerio, la Old Dutch Church y Philipsburg Manor Foto de Tripadvisor

Los imperdibles de Sleepy Hollow para todo el año

El encanto del pueblo no se limita a octubre. Estos son algunos sitios que no se pueden dejar de ver:

Cementerio de Sleepy Hollow : donde descansan Irving, los Rockefeller y otras figuras históricas, con antiguas lápidas en holandés.

: donde descansan Irving, los Rockefeller y otras figuras históricas, con antiguas lápidas en holandés. Old Dutch Church : iglesia de 1685 con camposanto adyacente, parte del relato original y de la película de Tim Burton.

: iglesia de 1685 con camposanto adyacente, parte del relato original y de la película de Tim Burton. Philipsburg Manor : hacienda y molino del siglo XVIII, que se convierte en una atracción de terror llamada Horseman’s Hollow durante octubre.

: hacienda y molino del siglo XVIII, que se convierte en una atracción de terror llamada Horseman’s Hollow durante octubre. Kykuit: la mansión de la familia Rockefeller, abierta a visitas guiadas.

Los eventos que hacen único a Sleepy Hollow para pasar Halloween

Durante octubre, el mes más esperado por los amantes de Halloween, el calendario de actividades se llena de propuestas que transforman la región en un verdadero escenario festivo.

Una de las más concurridas es el Great Jack O’Lantern Blaze, en Croton-on-Hudson, a tan solo 20 minutos en tren, donde miles de calabazas talladas e iluminadas crean un espectáculo visual único que atrae a visitantes de todas partes.

Washington Irving se inspiró en un soldado alemán decapitado para su cuento Foto de Tripadvisor

Otra cita imperdible es Irving’s Legend, un montaje teatral y musical que revive el célebre cuento de Washington Irving dentro de la histórica Old Dutch Church, y combina narración, música y ambientación de época.

Para quienes buscan una experiencia más inmersiva, las visitas nocturnas al cementerio ofrecen recorridos guiados entre tumbas centenarias, iluminadas únicamente por lámparas de queroseno, que se llevan a cabo desde septiembre hasta noviembre y rescatan historias y leyendas locales.

El pueblo está a 40 minutos en tren desde Manhattan Foto de Tripadvisor

El momento perfecto para visitar el pueblo

Aunque su identidad ligada a Halloween se percibe en cualquier época, New Yorkando afirma que la segunda mitad de octubre ofrece la mejor postal. El follaje del Hudson Valley alcanza su máximo esplendor con rojos, dorados y naranjas.

Para evitar multitudes, sugieren tomar trenes matinales y considerar una noche de alojamiento para explorar con tranquilidad.