Son jubilados en Nueva York y así pasaron de vivir en refugios a pagar un alquiler asequible en un departamento con amenities

Cuando Robert Pamphille perdió su trabajo en el 2000, no logró reinsertarse en el mercado laboral. Solo consiguió empleos temporales que no le permitieron mantener su casa. Entonces, junto a su esposa y su hijo, pasaron años de un refugio a otro en Nueva York. Hoy, su realidad es otra: viven en un departamento frente al río en Brooklyn, gracias a los programas de vivienda de la Gran Manzana, y no piensan en volver a mudarse. “Este es mi hogar”, enfatizó.

Su retiro laboral y una jubilación que se convirtió en un desafío en Nueva York

En 2000, el puesto de Pamphille como gerente en el área de cartas de crédito de JP Morgan Chase se trasladó a Florida. Entonces, aceptó una indemnización y se retiró. “Dada mi edad, estaba desanimado porque no podía volver a lo que solía hacer. No entraba dinero”, relató en diálogo con CNBC Make It.

La familia accedió a una vivienda gracias al programa del Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda de Nueva York X: @NYCHousing

Sin empleo estable, sobrevivió junto a su esposa y su hijo con trabajos ocasionales durante más de una década, hasta que en 2017 perdió su vivienda.

Desde entonces, los tres comenzaron a recorrer el sistema de refugios de Nueva York. “Cada albergue tiene su propia experiencia. Tuve que soportar todo tipo de cosas desagradables”, explicó.

Siete años sin hogar, entre refugios de Nueva York

Entre 2017 y 2024, la familia vivió bajo las reglas estrictas de los refugios. No podían cocinar en sus habitaciones y debían respetar horarios de toque de queda. “Tienes que hacerte feliz. Realmente tienes que encontrar algo que hacer y mantener tu mente ocupada”, precisó.

Las dificultades para los Pamphille fueron mayores: su esposa se traslada en una silla de ruedas y su hijo enfrenta problemas de salud mental. Pese a ello, la familia se mantuvo unida. Ese esfuerzo llamó la atención de quienes luego los ayudarían a dar el paso hacia una vivienda permanente.

La pareja planea mantenerse en Brooklyn y no tiene intenciones de mudarse Foto de nyc.gov

El programa de viviendas en Nueva York que les cambió la vida

El cambio comenzó cuando conocieron al director de uno de los refugios, quien los puso en contacto con Keith Martin, coordinador clínico de la organización Breaking Ground. A través del programa de lotería de vivienda de la Ciudad de Nueva York y del Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda, se les asignó un departamento que se adaptaba a sus necesidades: dos dormitorios y accesibilidad para la silla de ruedas.

En agosto de 2024, Pamphille firmó un contrato por un apartamento en Greenpoint Landing, un complejo frente al río en Brooklyn, donde los alquileres a precio de mercado van desde US$3557 hasta US$11.178.

Gracias a un subsidio del Suplemento de Prevención de Desalojos y Lucha contra la Falta de Vivienda, la familia destina solo el 30% de sus ingresos a la renta, que asciende a US$2711,24.

Cómo es su nuevo hogar frente al río en Brooklyn

El edificio donde viven cuenta con gimnasio, estudio de yoga y espacios de coworking. Se mudaron allí en noviembre de 2024 con la ayuda de Breaking Ground, que amuebló parcialmente el departamento con camas, lámparas, una mesa y un sofá.

Gracias a un programa oficial de la ciudad de Nueva York, accedieron a una vivienda en Brooklyn Housing Connect

La primera noche, Robert Pamphille se despertó confundido. Por un momento creyó estar otra vez en un albergue. “Realmente tuve que pellizcarme y decir: ‘Oh, estoy aquí y no estoy de vuelta en el refugio’. Me sentí muy feliz cuando me di cuenta de que ya no estaba en el refugio”, recordó.

Hoy, organiza su día desde la cocina del nuevo hogar. Prepara el desayuno y disfruta del silencio del departamento. “La vida ha sido bastante buena. Ahora estoy contemplando tomarme unas vacaciones. No podía hacer eso antes porque no estaba asentado”, expresó. Su plan es viajar a Florida para visitar a sus hermanas.

Por último, este jubilado enfatizó que no planea marcharse. “No sé cuánto tiempo viviré, pero por ahora, estoy aquí hasta que el buen Dios me llame a casa. No tengo intención de mudarme a ningún lado, así que este es mi hogar”, concluyó.