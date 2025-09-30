En Nueva York: a cuánto aumentan los alquileres a partir de este 1° de octubre 2025

Un millón de hogares con renta estabilizada en Nueva York enfrentarán incrementos en sus contratos de arrendamiento a partir del 1° de octubre. La Junta de Pautas de Alquiler de la ciudad aprobó en junio un ajuste superior al mínimo propuesto, pese al pedido del alcalde Eric Adams de limitar los aumentos.

Aumentos de renta estabilizada en Nueva York: 3% y 4,5% desde octubre 2025

Los residentes de departamentos con renta estabilizada tendrán un incremento del 3% en los contratos de un año y del 4,5% en los contratos de dos años. Las modificaciones se aplicarán a partir del miércoles 1° de octubre de 2025 y permanecerán vigentes hasta el 30 de septiembre de 2026.

Millones de residentes en la ciudad de Nueva York recibirán un incremento del alquiler a partir del miércoles 1° de octubre de 2025 Unsplash

Además, se estableció una pauta especial del 49% sobre el alquiler base máximo para viviendas desreguladas que queden vacantes tras el 30 de septiembre de 2025.

La decisión se formalizó el 30 de junio mediante la Orden Número 57 de la Junta de Pautas de Alquiler (RGB, por sus siglas en inglés), que regula los ajustes de renta para unidades estabilizadas, lofts y hoteles. La votación terminó con cinco miembros a favor y cuatro en contra, lo que evidenció un debate dividido sobre el impacto de la medida.

El alcalde Eric Adams había solicitado a la Junta aplicar el menor aumento posible. Sin embargo, la resolución adoptada optó por niveles intermedios dentro de las posibilidades contempladas en la legislación.

Qué es la Junta de Pautas de Alquiler y cómo fija los aumentos en Nueva York

La RGB está compuesta por nueve integrantes designados por el alcalde de Nueva York. Su función legal es fijar anualmente los ajustes en aproximadamente un millón de unidades sujetas a la Ley de Estabilización de Alquileres.

El organismo organiza audiencias públicas y recibe testimonios de inquilinos, propietarios, académicos y funcionarios electos. Con base en estos insumos, así como en los estudios técnicos de su personal, determina los porcentajes de ajuste que regirán durante un período anual.

El presidente de la Junta, Doug Apple, explicó en un comunicado que la nueva resolución busca equilibrar dos realidades: los crecientes costos de los propietarios y las dificultades de pago de los arrendatarios. Recordó que tanto la Ley de Estabilización de 1969 como la Ley de Protección de Inquilinos de 1974 fueron creadas para evitar incrementos abusivos y preservar la asequibilidad.

“Para lograr estos objetivos, la ley encomienda a la Junta establecer directrices anuales para el ajuste del nivel de rentas justas”, explicó. “Creo que las directrices de este año logran el equilibrio adecuado”, aseguró.

La votación sobre el rango de incremento de los contratos de alquiler finalizó con cinco a favor y cuatro en contra Unsplash

Crisis de vivienda en Nueva York: inquilinos con renta estabilizada destinan 30% de sus ingresos al alquiler

Según la Encuesta de Vivienda y Vacantes de 2023 citada en el comunicado de Apple, los inquilinos con renta estabilizada destinan en promedio el 30,5% de sus ingresos al pago de alquiler. Casi la mitad de los hogares sin asistencia pública, un 45,5%, se consideran sobrecargados, ya que destinan más del 30% de sus ingresos a la renta.

Además, un estudio de la Universidad de Columbia citado por la Junta indicó que el 27% de las familias en viviendas estabilizadas vive por debajo del umbral de pobreza.

La tasa de vacancia en este segmento es del 1,41%, una de las más bajas registradas desde 1968. Esta situación restringe las opciones de movilidad de los inquilinos, quienes, aun con aumentos moderados, enfrentan un mercado con poca oferta disponible.

La Junta asegura que busca encontrar un equilibrio entre los intereses de los inquilinos y las necesidades y urgencias de los propietarios de edificios Craig Adderley / Pexels

Ajuste de rentas en Nueva York: impacto político en la campaña de Eric Adams

La vigencia del nuevo incremento se produce a poco más de un mes de las elecciones generales por la alcaldía de Nueva York. El debate sobre el costo de la vivienda ocupa un lugar central en la agenda política local, y las decisiones sobre ajustes de alquiler tienen impacto directo en la percepción de gestión.

Aunque el alcalde Adams había solicitado un aumento mínimo, la Junta aprobó porcentajes intermedios, luego de argumentar que los datos mostraban un deterioro en la rentabilidad de los edificios estabilizados y un encarecimiento constante de los costos de operación.

La resolución se mantendrá vigente durante un año completo, entre el 1° de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026, y marcará el rumbo del debate sobre asequibilidad en los próximos meses.