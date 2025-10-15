En cuánto queda el salario mínimo en Nueva York y Nueva Jersey que entra en vigor en 2026

El próximo año tendrá lugar un aumento del salario mínimo para distintas regiones de Estados Unidos. En Nueva York y Nueva Jersey, el incremento se hará efectivo el 1° de enero de 2026 y será de 0,50 dólares y US$0,43, respectivamente, aunque habrá excepciones para ciertos trabajadores.

Estados Unidos tiene una ley del salario mínimo que rige a los estados que no cuentan con una ley federal sobre sueldos Unsplash

Aumento del salario mínimo en Nueva York

El gobierno del estado de Nueva York informó a través de su página web oficial que está previsto que el salario mínimo vuelva a aumentar US$0,50 el 1° de enero de 2026, tras el ajuste que tuvo lugar a principios de este año.

Los trabajadores de las regiones de la Ciudad de Nueva York, Long Island y el condado de Westchester percibirán como mínimo US$17 por hora en 2026, en lugar de la suma de US$16,50 que rige en la actualidad.

Los empleados en el resto del estado recibirán US$16 por hora.

A partir de 2027, el monto estará sujeto a ajustes anuales según el promedio móvil trienal del Índice de Precios al Consumidor para Asalariados Urbanos y Empleados Administrativos (IPC-W) para la Región Noreste.

para la Región Noreste. Los aumentos no aplican a todos los trabajadores. En sectores con propinas, por ejemplo, puede haber reglas especiales que diferencian el salario base en efectivo y la parte en propinas.

Aumento del salario mínimo en Nueva Jersey

Una situación similar ocurrirá en Nueva Jersey, en donde el Departamento de Trabajo y Desarrollo Laboral estatal (DOL, por sus siglas en inglés) comunicó en su sitio web que el salario mínimo aumentará US$0,43, por lo que llegará a US$15,92 por hora para la mayoría de los empleados.

En el caso de empleados de empresas temporales y pequeñas empresas, el monto tendrá una modificación de US$14,53 a US$15,23 el 1° de enero de 2026 y luego incrementará gradualmente hasta 2028.

El salario mínimo llegará a US$15,92 por hora para la mayoría de los empleados en Nueva Jersey Freepik

Los trabajadores del sector agrícola verán un aumento de US$13,40 a US$14,20 por hora. Por su parte, el personal de centros de atención tendrá un incremento de US$0,43, hasta US$18,92.

Cada año, el DOL establece las modificaciones del salario mínimo en función del aumento en los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) proporcionados por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. A principios de 2025, la agencia impuso un incremento del de US$8,60 a US$15,49 por hora.

Salario mínimo federal en Estados Unidos: cómo aplica

Desde julio de 2009, el salario mínimo federal en Estados Unidos es de US$7,25 por hora, aunque la mayoría de los estados tiene protecciones para sus empleados que establecen un monto superior. En las siguientes regiones no existe un sueldo mínimo impuesto por el gobierno estatal, por lo que se rigen por la suma establecida a nivel federal:

Alabama

Georgia

Luisiana

Mississippi

Carolina del Sur

Tennessee

Wyoming

Washington, D.C. tiene el salario mínimo más elevado con US$18 por hora Freepik

Los estados de EE.UU. con los salarios mínimos más elevados

De acuerdo al sitio web oficial del DOL, actualmente la región con el salario mínimo más elevado del país es Washington, D.C. con US$18 por hora, seguida por el estado de Washington (US$16,66); California (US$16,50); Nueva York (US$16,50); y Connecticut (US$16,35).