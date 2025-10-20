Tiene seis hijos y pasó de no tener vivienda a construir su propio negocio en Florida

Un ciudadano estadounidense atravesó un duro momento en medio de la pandemia por Covid-19, cuando fue despedido de su trabajo y perdió su casa junto a su esposa y sus seis hijos. Con perseverancia y a través de herramientas que encontró en su camino, logró crear su propio negocio en Florida.

Arkeem Sturgis, de 33 años, vive en Jacksonville junto a su pareja y sus seis hijos. En 2020, perdió su trabajo en Zimmer-Biomet, donde se desempeñaba como fabricante de ATM (maquinaria) y su familia se quedó sin vivienda, por lo que tuvieron que atravesar diversos alojamientos temporarios. Pero, en 2024, salió a flote y construyó su propia empresa en Florida.

La pareja atravesó un duro momento cuando perdió su hogar en la pandemia Facebook/Arkeem Sturgis

“Fue un año, muy, muy, muy duro…”, expresó en una entrevista con Fortune. “Mantener a mi familia unida y sonriendo durante todo ese proceso fue muy difícil”, agregó.

En medio de las complicaciones, Sturgis se inscribió en un programa especial para hijos de veteranos, dado que su padre sirvió en la Marina de EE.UU., en el Instituto de Constructores de Viviendas (HBI, por sus siglas en inglés). Así, emprendió un desempeño en el rubro de la carpintería.

En la institución, su trabajo consistía en ensamblar muebles y arreglar grifería, además de otro empleo nocturno en un almacén. “Trabajaba 10 horas por la noche, entraba a mi negocio a las 8 horas y trabajaba otras 10 horas más”, aseveró.

Finalmente, ingresó al programa Path to Pro de Home Depot y, en 2024, regresó para completar su especialización en carpintería al instituto. Allí, se encontró con Steven Everitt, quien se convertiría en su mentor. “Me compró una camioneta que costaba 800 dólares, pero le importaba más mi éxito que el dinero”, puntualizó.

Así, dio inicio a su propio negocio de mantenimiento y climatización, donde es fundador y jefe y logra ingresos de US$100 mil al año.

Cuál fue la clave del éxito del ciudadano que fundó su propio negocio en Florida

Sturgis destacó que su éxito radicó en “la fe, la mentoría y la convicción de que los logros en los oficios aún pueden ofrecer la libertad que los jóvenes de hoy en día buscan en otros lugares".

El hombre indicó que la mentoría representó un antes y un después en su vida. “Me ayudó a cambiar todo, incluso mi apariencia, porque me corté el pelo y empecé a vestirme mejor. Sacó algo de mí que no veía yo mismo", dijo.

Sturgis reveló la clave de su éxito al fundar su propia empresa Facebook/Arkeem Sturgis

Con respecto a la fundación de su propio negocio, aseguró que el camino no fue tan fácil. “Ha sido mucho ensayo y error, muchos días largos, mucha sangre, sudor y lágrimas”, indicó. Y agregó: “Pero, si logras superar tus sentimientos, se vuelve más sencillo. Miras hacia atrás y te das cuenta de lo lejos que has llegado".

El padre de seis hijos señaló una “frustración” con el sistema educativo en EE.UU.

“Como país, hemos hecho un trabajo deficiente al preparar a nuestros hijos para la vida”, señaló Sturgis, padre de seis hijos. El hombre resaltó que, anteriormente, se enseñaban rubros como la carpintería en las escuelas.

Sturgis, residente de Florida, dio su opinión sobre el sistema educativo estadounidense Facebook/Arkeem Sturgis

En ese sentido, puntualizó que la tendencia actual sería que los jóvenes “están atrapados en la creencia de que un título universitario de cuatro años es el único camino al éxito”. Pero, tras endeudarse con los pagos de las matrículas, se cruzarían con un “mercado laboral estancado”.

Así, indicó que le frustra que el sistema “no promocione oportunidades que existen para trabajadores” como él, y defendió los rubros como la carpintería. “Estos oficios están llenos de personas con un coeficiente intelectual alto, que simplemente usan una parte de su cerebro diferente a la de un empleo administrativo”, aseveró.

Strugis pidió que se creen más subvenciones y préstamos para los propietarios de pequeñas empresas y que se otorgue financiación que las ayude a expandirse. "Hay que darles a las personas las herramientas para construir algo propio“, concluyó.