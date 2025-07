Volantazo de Andrew Cuomo en su regreso como candidato para las elecciones de Nueva York: “No volveré a cometer ese error”

Andrew Cuomo volvió a irrumpir en el escenario político de Nueva York con una decisión que alteró por completo la carrera por la alcaldía. Tras haber sufrido una derrota categórica en las primarias demócratas a manos del joven legislador estatal Zohran Mamdani, el exgobernador anunció que continuará en la contienda como candidato de un tercer partido. Su mensaje de regreso, transmitido en un video de 90 segundos, buscó generar temor ante la posibilidad de que la ciudad caiga “en manos de la extrema izquierda”.

El regreso tras la derrota: la nueva estrategia de Andrew Cuomo en Nueva York

La campaña de Cuomo había comenzado con una ventaja clara. Encabezó la mayoría de las encuestas durante meses y contó un fuerte respaldo financiero que destinó más de 22 millones de dólares a promocionarlo y atacar a su principal rival. Sin embargo, la victoria de Mamdani por más de 12 puntos porcentuales en las primarias trastocó ese escenario. En lugar de retirarse, Cuomo se reposicionó.

Andrew Cuomo anunció su regreso a la contienda neoyorquina

Según informó The New York Times, el exgobernador se convenció de mantenerse en la carrera tras ser alentado por aliados preocupados ante una eventual victoria del candidato socialista. En su anuncio, enfatizó: “La lucha por salvar nuestra ciudad no ha terminado”.

Asimismo, Cuomo reconoció que había decepcionado a sus seguidores, pero también prometió una campaña totalmente distinta. “Toda mi vida fui conocido por ir demasiado lejos, pero esta vez fui demasiado precavido, confiando en encuestas que nos daban como favoritos y sin ofrecerle a los neoyorquinos la campaña que merecían”, expresó.

De todas maneras, aclaró que permanecerá en la contienda solo si logra posicionarse como el principal retador de Mamdani en las encuestas hacia mediados de septiembre. En caso contrario, se comprometió a retirarse y pedirá lo mismo a los otros aspirantes: el alcalde Eric Adams, que busca la reelección como independiente, el republicano Curtis Sliwa y el también independiente Jim Walden.

Andrew Cuomo en Nueva York: una campaña fallida y las críticas internas

El desmoronamiento de Cuomo en las primarias se atribuyó, en parte, a una estrategia pasiva. De acuerdo con The New York Times, adoptó un estilo de campaña conocido como “estrategia del jardín de rosas”, al evitar debates y actos públicos, y proyectar una imagen de favorito incuestionable. Se movilizó por la ciudad en su Dodge Charger y vivió en un departamento alquilado por US$8000 mensuales en Sutton Place, alejado de los votantes.

El exgobernador condicionó su permanencia en la carrera a lograr posicionarse como principal opositor de Mamdani en las encuestas para mediados de septiembre; pidió que el resto de los candidatos, como Eric Adams, se bajen si esto sucede Foto de instagram de andrewcuomo / ericadams

Incluso sus propios simpatizantes dudaron de su compromiso con el cargo. En su carta a los seguidores, Cuomo admitió errores: “No fui lo suficientemente agresivo al comunicar mi visión de una ciudad más justa, segura y accesible, ni al desmontar las propuestas irrealizables y divisivas de Mamdani. No volveré a cometer ese error”.

El nuevo camino de Cuomo estará asociado a su propio partido, llamado “Fight and Deliver” (Luchar y Cumplir, en español). Planea recorrer todos los barrios de la ciudad y reconectar con los votantes. En su video del lunes, se lo vio en el Upper East Side, vestido informalmente, mientras saludaba vecinos y se tomaba fotos.

La fallida estrategia de Cuomo incluyó evitar debates públicos, movilizarse en un Dodge Charger y vivir en un lujoso departamento de US$8000 mensuales en Sutton Place, alejado de la realidad de los neoyorquinos Foto de instagram de andrewcuomo

El efecto Mamdani y el realineamiento del Partido Demócrata

El triunfo del joven asambleísta por Queens marcó una ruptura dentro del Partido Demócrata local. Las estructuras tradicionales del partido, los sindicatos y varios funcionarios electos se volcaron a respaldar a Mamdani tras su sorpresiva victoria.

Su ascenso fue meteórico: de ser un desconocido a posicionarse como el favorito en la elección general, gracias a dos sólidos debates, una estrategia intensa en redes sociales al estilo Trump y un equipo de voluntarios que caminó cientos de kilómetros para llevar su mensaje puerta a puerta.

Mamdani definió su victoria como “una señal del deseo de una nueva política” centrada en la clase trabajadora. “Durante toda la campaña nos dijeron que era inevitable que Andrew Cuomo fuera el próximo alcalde y él mismo se lo creyó”, afirmó en un acto en Manhattan, luego de recibir el apoyo del sindicato de músicos.