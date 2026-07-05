El futuro del Partido Demócrata: qué hablaron Zohran Mamdani y Kamala Harris por teléfono

La exvicepresidenta Kamala Harris llamó por teléfono al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, el jueves 25 de junio para hablar sobre el futuro del Partido Demócrata. La conversación ocurrió dos días después de que candidatos respaldados por el dirigente ganaran tres primarias congresionales en Nueva York.

¿Qué hablaron Kamala Harris y Zohran Mamdani?

Harris llamó a Mamdani para conversar sobre el rumbo del partido y planificar un diálogo más extenso, de acuerdo con una persona familiarizada con la comunicación citada por Axios. El contacto se produjo en un momento de mayor visibilidad política para el alcalde y cuando la exvicepresidenta volvió a dejar abierta una posible candidatura presidencial en 2028.

El llamado se produjo cuando Mamdani ganaba peso político tras el triunfo de candidatos cercanos a su espacio en Nueva York Instagram de @zohrankmamdani

La exvicepresidenta y Mamdani también intercambiaron mensajes de texto de manera ocasional durante los últimos meses. El reporte presentó la llamada como una señal del intento de Harris de fortalecer o reparar vínculos con sectores de izquierda del Partido Demócrata. Mientras, la dirigente evalúa su futuro político: en abril, dijo a NBC News que “podría” volver a postularse y que lo está “pensando”.

La comunicación ocurrió dos días después de que candidatos respaldados por Mamdani ganaran tres carreras congresionales en Nueva York. Esas victorias desplazaron a dos legisladores en funciones.

Según USA Today, Darializa Avila Chevalier, Claire Valdez y Brad Lander derrotaron a demócratas del ala tradicional en sus respectivos distritos. Dos de esos candidatos son miembros de los Socialistas Democráticos de América (DSA, por sus siglas en inglés).

Harris también mantuvo reuniones privadas con otros referentes progresistas. En abril, se reunió con la representante Alexandria Ocasio-Cortez, demócrata por Nueva York, en Chicago, durante la conferencia “Power Rising”, un encuentro de empoderamiento de mujeres afroamericanas.

El acercamiento con activistas propalestinos

La semana pasada, en Detroit, Harris se reunió con Abbas Alawieh, cofundador del “Uncommitted Movement”, surgido a partir de la oposición a la política del expresidente Joe Biden sobre la guerra en Gaza. Alawieh es actual candidato demócrata a un escaño del Senado estatal de Michigan y afirmó que votó por Harris en 2024.

Alawieh dijo a Axios que Harris pidió ese encuentro después de meses de conversaciones privadas iniciadas por ella. Según relató, durante esas charlas le reiteró su postura de que “los dólares de los contribuyentes estadounidenses” no deberían usarse “para atacar civiles o destruir comunidades enteras”.

Las tensiones de 2024 por la guerra en Gaza

En 2024, delegados demócratas no comprometidos dijeron que la campaña de Harris rechazó su pedido para que una persona palestino-estadounidense hablara en la Convención Nacional Demócrata. Finalmente, muchos activistas sintieron que quedaron sin representación política.

El intercambio también aparece como un intento de Harris de recomponer vínculos con sectores progresistas antes de definir su futuro electoral Instagram de @kamalaharris

El informe recordó que varios sectores de izquierda se sintieron decepcionados porque Harris no tomó distancia de la postura de Biden sobre Israel durante la campaña general de 2024. En la Casa Blanca, ella se consideraba una defensora de activistas de base, incluidos quienes manifestaban preocupación por los palestinos en Gaza. En su libro de 2025, “107 Days”, Harris escribió que en privado le pidió a Biden que mostrara más empatía por los civiles muertos en Gaza.

Algunas voces propalestinas pusieron en duda que Harris pueda recuperar a votantes árabe-estadounidenses y de izquierda sin concesiones de fondo. La estratega progresista palestino-estadounidense Rania Batrice cuestionó “por qué” deberían confiar en ella ahora y sostuvo que, si el cambio es real, la exvicepresidenta todavía tiene “una oportunidad de demostrarlo”.

Patrick Gaspard, estratega demócrata de larga trayectoria, respaldó el acercamiento de Harris a sectores de izquierda. Según dijo a Axios, la exvicepresidenta expresó preocupaciones “en tiempo real” por la falta de empatía hacia los palestinos en la forma en que la Casa Blanca de Biden comunicó sus políticas.