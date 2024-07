Nueve ofertas para aprovechar en Amazon a días del comienzo del Prime Day 2024

Escuchar

Cada vez falta menos para el comienzo de uno de los eventos más esperados del año: el Amazon Primer Day 2024, que se llevará a cabo el próximo 16 y 17 de julio. Si bien restan varios días para esa fecha, como ya es costumbre, Amazon empezó a ofrecer algunos descuentos anticipados en su web que tentarán a más de uno. Nueve de las mejores ofertas que se encuentran ahora y fueron rastreadas por Engadget.

El año pasado, los días de grandes descuentos en Amazon fueron el 11 y 12 de julio. Serán 48 horas de ofertas flash, permanentes e incluso otras que tendrán una duración mayor.

Amazon suele incidir ofertas en sus productos antes del Prime Day, así como de sus servicios más demandados y este es el caso.

Apple AirTag (un pack de 4)

Precio: US$ 79 (antes US$ 99)

Ahorro: US$ 20

AirTags de Apple está en oferta por US$ 79. Es decir, US$ 20 menos. Este rastreador Bluetooth es ideal para usuarios de iPhone que quieran utilizar la red de Apple para localizar objetos perdidos de forma anónima.

Lápiz Apple Pro

Precio: US$119 (antes US$ 129)

Ahorro: US$ 10

El nuevo lápiz óptico para iPad, que reconoce apretones y proporciona retroalimentación háptica, se ofrece por US$ 119. Se trata del primer descuento desde su lanzamiento.

Apple Watch Serie 9 (41 mm)

Precio: US$ 296 (antes US$ 399)

Ahorro: US$103

El Apple Watch Series 9 de 41 mm se encuentra en la web a US$ 296, con un descuento de US$ 103. Este modelo es conocido por sus funciones avanzadas como Double Tap y Raise To Speak.

El Apple Watch Series 9 de 41 mm se ofrece a US$ 296, con un descuento de US$ 103/ Imagen: Apple

Apple MacBook Pro (16,2 pulgadas, M3 Pro)

Precio: US$ 2.199 (antes US$ 2.499)

Ahorro: US$ 300

El MacBook Pro de 16,2 pulgadas con chip M3 Pro, 18 GB de RAM y un SSD de 512 GB está disponible por US$ 2.199, el precio más bajo registrado hasta ahora.

Amazon Music Ilimitado (5 meses)

Precio: US$ 0 (antes US$50)

Ahorro: US$50

Los miembros de Prime que nunca se hayan suscrito a Amazon Music Unlimited pueden obtener cinco meses gratis del servicio de transmisión de música.

Ring Video Doorbell

Precio: US$50 (antes US$100)

Ahorro: US$50

El Ring Video Doorbell está a la venta por US$ 50, aunque únicamente para miembros Prime, un descuento del 50% que incluye alertas de movimiento y comunicación bidireccional.

El Ring Video Doorbell está a la venta por US$ 50 para miembros Prime, un descuento del 50%/ imagen: Amazon

Blink Exterior 4 + Blink Mini 2

Precio: US$ 50 (antes US$140)

Ahorro: US$ 90

Este paquete incluye una cámara Blink Outdoor 4 y una Blink Mini 2. Es ideal para vigilar el hogar por dentro y fuera.

Blink Video Doorbell + 3 Exteriores 4 cámaras de seguridad inteligentes

Precio: US$120 (antes US$320)

Ahorro: US$ 200

Un set de tres cámaras Blink Outdoor 4 y un timbre con video Blink está disponible por US$ 120, con un ahorro del 63%.

Amazon Echo Dot Kids (quinta generación)

Precio: US$ 28 (antes US$ 60)

Ahorro: US$ 32

El Echo Dot Kids, diseñado con temáticas infantiles, está a la venta por US$ 28, ideal para reproducir música y audiolibros con controles parentales integrados.

Estas son solo algunas de las ofertas anticipadas que se pueden aprovechar antes del Prime Day 2024. Es importante considerar éstas cambian constantemente, por lo que es conveniente revisarlas periódicamente para no llegar tarde o perderse los últimos descuentos disponibles.

LA NACION