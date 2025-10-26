Cuándo se depositan los pagos SNAP en Nuevo México en noviembre 2025

La distribución de los pagos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) ya tiene fechas confirmadas para noviembre. Los cupones se entregarán en Nuevo México según el calendario oficial del estado.

Cuándo se realizará el pago de Snap en noviembre en Nuevo México

Según el calendario del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), los beneficiarios recibirán los cupones alimentarios de acuerdo con los últimos dos dígitos del Número de Seguro Social (SSN, por sus siglas en inglés).

Los beneficiarios del programa SNAP en Nuevo México recibirán sus cupones a partir del 1 de noviembre (Snap/Archivo) DHS

El calendario queda de la siguiente manera:

SSN termina en 11, 31, 51, 71, 91 : el pago estará listo el día 1° de cada mes

: el pago estará listo el día 1° de cada mes SSN termina en 01, 21, 41, 61, 81 : el pago estará listo el día 2 de cada mes

: el pago estará listo el día 2 de cada mes SSN termina en 12, 32, 52, 72, 92 : el pago estará listo el día 3 de cada mes

: el pago estará listo el día 3 de cada mes SSN termina en 02, 22, 42, 62, 82: el pago estará listo el día 4 de cada mes

el pago estará listo el día 4 de cada mes SSN termina en 13, 33, 53, 73, 93 : el pago estará listo el día 5 de cada mes

: el pago estará listo el día 5 de cada mes SSN termina en 03, 23, 43, 63, 83 : el pago estará listo el día 6 de cada mes

: el pago estará listo el día 6 de cada mes SSN termina en 14, 34 , 54, 74, 94 : el pago estará listo el día 7 de cada mes

, : el pago estará listo el día 7 de cada mes SSN termina en 04, 24, 44, 64, 84 : el pago estará listo el día 8 de cada mes

: el pago estará listo el día 8 de cada mes SSN termina en 15, 35, 55, 75, 95: e l pago estará listo el día 9 de cada mes

l pago estará listo el día 9 de cada mes SSN termina en 05, 25, 45, 65, 85: el pago estará listo el día 10 de cada mes

el pago estará listo el día 10 de cada mes SSN termina en 16, 36, 56, 76, 96: el pago estará listo el día 11 de cada mes

el pago estará listo el día 11 de cada mes SSN termina en 06, 26, 46, 66, 86: el pago estará listo el día 12 de cada mes

el pago estará listo el día 12 de cada mes SSN termina en 17, 37, 57, 77, 97 : el pago estará listo el día 13 de cada mes

: el pago estará listo el día 13 de cada mes SSN termina en 07, 27, 47, 67, 87: el pago estará listo el día 14 de cada mes

el pago estará listo el día 14 de cada mes SSN termina en 18, 38, 58, 78, 98 : el pago estará listo el día 15 de cada mes

: el pago estará listo el día 15 de cada mes SSN termina en 08, 28, 48, 68, 88 : el pago estará listo el día 16 de cada mes

: el pago estará listo el día 16 de cada mes SSN termina en 19, 39, 59, 79, 99: el pago estará listo el día 17 de cada mes

el pago estará listo el día 17 de cada mes SSN termina en 09, 29, 49, 69, 89 : el pago estará listo el día 18 de cada mes

: el pago estará listo el día 18 de cada mes SSN termina en 10, 30, 50, 70, 90: el pago estará listo el día 19 de cada mes

el pago estará listo el día 19 de cada mes SSN termina en 00, 20, 40, 60, 80: el pago estará listo el día 20 de cada mes

Nuevo México también aplica un calendario escalonado y comprimido. Los beneficiarios pueden consultar la disponibilidad de los beneficios al llamar al número 1-800-432-6217.

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) cambiará alguna de sus reglas Freepik - Freepik

Cambio en las reglas de beneficios SNAP en noviembre

Desde el 1 de noviembre, nuevos requisitos federales modificarán la manera de contabilizar la asistencia de energía para determinar los montos de beneficios del SNAP para más de 32 mil habitantes de Nuevo México, informó Health Care Authority.

El Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP, por sus siglas en inglés) ya no calificará automáticamente a los hogares para la deducción de servicios públicos. Los cambios afectan a hogares sin adultos mayores ni personas con discapacidad, y se establecieron por la ley federal HR1.

El beneficio SNAP se entrega mes con mes para garantizar alimentos en la población (Freepick/Archivo) (Freepick)

Lo que se debe saber:

Si el hogar incluye a alguien de 60 años o más, o una persona con discapacidad : se obtendrá la deducción, conocida como Deducción Estándar por Calefacción y Refrigeración (Heating and Cooling Standard Utility Allowance), si se recibe asistencia del Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP) u otro programa de asistencia energética. Estos pagos no se contarán como ingreso al calcular los beneficios de SNAP.

: se obtendrá la deducción, conocida como (Heating and Cooling Standard Utility Allowance), si se recibe asistencia del Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP) u otro programa de asistencia energética. Estos pagos no se contarán como ingreso al calcular los beneficios de SNAP. Si el hogar no incluye a alguien de 60 años o más, ni una persona con discapacidad: se debe notificar a la HCA si se realiza el pago de facturas propias de calefacción o refrigeración. En caso de requerir comprobante, se podrá presentar una factura de servicios públicos, contrato de arrendamiento o carta del arrendador. LIHEAP ya no calificará el hogar para la deducción de servicios públicos. Si otra persona paga los servicios, ese monto se contará como ingreso y la deducción no se aplicará.

La nueva regla entrará en vigor la próxima vez que se soliciten o renueven los beneficios, el 1 de noviembre o en fechas posteriores.