¿Adiós Michelle Grisham? Actualizaciones recientes de las encuestas para la gobernación de Nuevo México

A medida que se acercan las elecciones primarias del 2 de junio, la exsecretaria del Interior, Debra “Deb” Haaland, lidera las encuestas de la interna demócrata para la gobernación de Nuevo México con el 52% de intención de voto. Haaland supera por 22 puntos a su rival demócrata Sam Bregman, posicionándose como favorita para suceder a la gobernadora saliente Michelle Lujan Grisham, cuya gestión será la última por límite de mandatos.

Haaland tiene ventaja sobre Bregman para suceder a Grisham en Nuevo México

Haaland se apoya en un respaldo amplio por parte de las mujeres y los votantes con educación elevada. Según el estudio de Emerson College Polling, la candidata supera a Bregman por 30 puntos entre las personas con títulos universitarios y por 24 puntos entre las mujeres.

Haaland toma la ventaja entre los demócratas de Nuevo México, según la encuesta de Emerson Emerson College

“Deb Haaland mantiene una mayoría de apoyo impulsada por una ventaja significativa entre las mujeres y votantes con educación superior”, explicó Spencer Kimball, director ejecutivo de Emerson College Polling. Además, hizo foco en que el respaldo académico es de un contundente 53% frente al 23% de su rival.

Haaland, por su lado, trató de establecerse como una opción moderada ante la imagen progresista de Bregman. Obtuvo mejores resultados entre los hombres y los votantes que no disponen de títulos universitarios, donde la diferencia se reduce.

Además, esta es la primera primaria semiabierta en la historia del estado, por lo que se permite que los independientes participen sin cambiar de partido. No obstante, Brian Sanderoff, presidente de Research & Polling Inc., advirtió al ABQJournal que la movilización de este sector será la gran incógnita de la jornada.

“Si más independientes votan, la contienda se estrechará. Bregman lidera en este grupo con un 28% frente al 17% de Haaland”, señaló el analista.

Las inquietudes de los votantes y el cierre del ciclo de Michelle Lujan Grisham

El descontento con su gestión es lo que caracteriza la carrera para suceder a Lujan Grisham. La gobernadora que deja el cargo tiene un 42% de desaprobación y un 40% de aprobación, aunque la cifra más negativa proviene de su gestión en el Departamento de Niños, Jóvenes y Familias (CYFD, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con Emerson, el 49% de los encuestados considera que su trabajo en este campo es malo, mientras que solo el 18% lo apoya. Esta crisis originó una propuesta de enmienda a la constitución con el propósito de anular la facultad que tiene el poder ejecutivo para designar al líder de dicha oficina, iniciativa respaldada por el 46% de los potenciales votantes.

En cuanto a las prioridades de los ciudadanos de Nuevo México, el sistema de salud y la economía encabezan la lista de preocupaciones con un 23% cada uno, seguidos de cerca por el crimen con un 17%.

Las preocupaciones de los votantes en Nueva México, según la encuesta Emerson College

El panorama republicano en Nuevo México rumbo a las elecciones a gobernador

Los republicanos se enfrentan a una situación de mayor fragmentación en comparación con la interna demócrata de cara a las primarias del 2 de junio. Gregg Hull, el alcalde de Rio Rancho, encabeza su primaria con un 21%, mientras que Duke Rodriguez (10%) y Doug Turner (9%) lo siguen en la lista.

A pesar de esto, otro dato importante es que un 61% de los votantes republicanos todavía no tomaron una decisión sobre su voto, lo que deja un panorama abierto en las semanas previas a los comicios.