En Estados Unidos: qué es el programa “Cuidado infantil universal gratuito” y cuál es el único estado que lo ofrece

Un estado de Estados Unidos será el primero del país en tener un programa de cuidado infantil, universal y gratuito, que se pondría en marcha a fines de 2025. El gobierno estatal solicitará recursos federales para hacer realidad este proyecto.

Cuál es el estado de EE.UU. que tendrá un programa de cuidado infantil gratuito

De acuerdo con Newsweek, Nuevo México será el primer estado de Estados Unidos en aprobar un programa de cuidado infantil gratuito y universal a partir del primero de noviembre de este año.

Michelle Lujan Grisham, gobernadora de Nuevo México (governor nm)

La gobernadora Michelle Lujan Grisham y el Departamento de Educación y Cuidado de la Primera Infancia señalaron que esta política permitirá a las familias ahorrar hasta US$12.000 al año por niño, al tiempo que busca expandir la atención y mejorar los salarios de los cuidadores.

Aunque varios estados cuentan con programas gratuitos, ninguno es de carácter universal. Con este plan, Nuevo México eliminará los requisitos de ingresos, de manera que todas las familias podrán acceder al beneficio.

Cuáles son los cambios para hacer universal el cuidado infantil gratuito

Uno de los principales cambios en los requisitos para que las familias accedan al programa de cuidado infantil universal en Nuevo México es la eliminación del apartado que establecía un límite de ingresos. Anteriormente, solo podían aplicar aquellas familias que ganaban hasta un 400% del nivel de pobreza federal, lo que representa aproximadamente 124 mil dólares anuales para una familia de cuatro miembros, según el Departamento.

Eliminarán requisitos para el nuevo programa de cuidado infantil universal de Nuevo México (Unsplash)

La gobernadora indicó que, con este nuevo programa, todas las familias tendrán las mismas oportunidades de beneficiarse del proyecto. Se ha reportado que quienes reciben este tipo de apoyo logran una mayor estabilidad financiera y pueden dedicar más tiempo a sus hijos.

Además, se implementó otro cambio: los proveedores de cuidado infantil que paguen a sus trabajadores al menos US$18 por hora podrán calificar para recibir tasas de reembolso más altas en el estado. En esta misma línea, se eliminará la exención de copagos y se ampliará la elegibilidad para familias con circunstancias especiales. También se suprimirá la restricción de horarios vinculada a las jornadas laborales y escolares, lo que brindará una mayor flexibilidad en la atención a los menores.

Nuevo México planea expandir programa de cuidado infantil universal

La administración de Lujan Grisham solicitará fondos adicionales durante la legislatura del próximo año, con el objetivo de expandir el programa de cuidado infantil universal con la apertura de nuevos centros de cuidado en todo el estado, para cubrir la demanda de aproximadamente 5000 trabajadores adicionales de primera instancia.

El programa de cuidado infantil universal iniciará en noviembre de 2025 (Unsplash)

De igual manera, Nuevo México plantea otras medidas para ampliar la oferta de este servicio gratuito en todo el territorio estatal:

Establecer un fondo de préstamos a bajo interés de 12,7 millones de dólares para construir, ampliar y renovar instalaciones de cuidado infantil, con 20 millones adicionales solicitados en el presupuesto del año fiscal 2027.

Orientar el crecimiento del programa para centrarse en el cuidado de los bebés, niños pequeños, familias de bajos ingresos y niños con necesidades especiales.

Ampliar la asociación con empleadores y distritos escolares para ampliar las opciones de cuidado infantil para las familias trabajadoras.

Lanzar una campaña a nivel estatal para reclutar proveedores de vivienda autorizados.

Asimismo, el estado prevé que sea necesario contratar al menos 5000 profesionales de la primera instancia adicionales de la plantilla actual para lograr establecer un sistema de cuidado universal.

El Departamento trabaja para incluir información más precisa del nuevo programa universal en su sitio web, que estará disponible en las próximas semanas.