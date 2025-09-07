En Nueva York: cuánto gana una niñera por hora y dónde pagan el mejor salario en septiembre 2025

Los trabajos como niñera o cuidador de adultos mayores son populares y tienen una alta demanda en Estados Unidos. Pueden ser una buena fuente de ingresos, ya que en la mayoría de los casos no solicitan requisitos adicionales. Las ganancias varían según el lugar y el nivel de experiencia, con Nueva York destacándose como una de las ciudades con mejores salarios para este tipo de trabajo.

Cuánto gana una niñera en Nueva York en septiembre de 2025

El salario promedio por hora de una niñera privada en Nueva York es de US$25,79, de acuerdo con ZipRecruiter. Algunas cuidadoras pueden llegar a ganar hasta US$39,97 por hora.

Los sueldos en la ciudad van desde US$12,62 hasta casi US$40 por hora, aunque la mayoría oscila entre US$19,71 y US$29,47.

El sitio especializado señala que la amplia variación en los salarios sugiere oportunidades de ascenso y aumento salarial según el nivel de experiencia, las habilidades y la ubicación.

Actualmente, el mercado laboral de niñeras privadas en Nueva York no muestra gran actividad, ya que pocas empresas están contratando personal.

Cuáles son las ciudades de Nueva York que mejor pagan a las niñeras

Según ZipRecruiter, hay tres zonas de Nueva York donde el sueldo de una niñera privada supera el promedio estatal, aunque la variación es menor al 4%.

Otro factor que podría influir en estos resultados es el costo de vida más bajo, además de las limitadas oportunidades de crecimiento profesional en este rubro.

El top 10 de las ciudades que mejor pagan a las niñeras en Nueva York en 2025 es el siguiente:

Manhattan : salario promedio de US$26,01 por hora , equivalente a US$4509 al mes .

: salario promedio de , equivalente a . Astoria : US$25,87 por hora / US$4484 al mes .

: / . Tribeca : US$25,82 por hora / US$4475 al mes .

: / . NYC en su totalidad : US$25,79 por hora / US$4469 al mes .

: / . Westchester : US$25,79 por hora / US$4469 al mes .

: / . Staten Island : US$25,55 por hora / US$4428 al mes .

: / . Locust Valley : US$25,31 por hora / US$4387 al mes .

: / . Scarsdale : US$25,17 por hora / US$4362 al mes .

: / . Huntington Station : US$25,04 por hora / US$4340 al mes .

: / . Brooklyn: US$24,78 por hora / US$4296 al mes.

De cuánto es el salario promedio de una niñera en EE.UU. en 2025

De acuerdo con Indeed, una niñera en promedio a nivel nacional gana alrededor de 16,25 dólares por hora, mientras que ZipRecruiter indica que el promedio en el país para este campo laboral es de 26,64 dólares por hora.

Según Care.com, los estados donde mejor pagan a las niñeras en Estados Unidos son: