Pago de SNAP en febrero en Nuevo México: calendario oficial y nuevos lineamientos en 2026

En Nuevo México ya fueron dadas a conocer las fechas en las que los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) recibirán sus depósitos de febrero 2026. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) detalló los lineamientos a cumplir para no perder el apoyo este año.

Calendario de pago de SNAP en Nuevo México para febrero de 2026

Los depósitos se realizan según los dos últimos dígitos del Número de Seguro Social (SSN, por sus siglas en inglés) de los beneficiarios, de acuerdo con lo informado por el programa SNAP.

Los recursos del SNAP no solo son para adultos mayores, sino para familias enteras (Freepik)

El calendario para el mes de febrero queda de la siguiente forma:

SSN con terminación 11, 31, 51, 71 y 91: los recursos estarán disponibles el 1º de febrero

SSN con terminación 01, 21, 41, 61 y 81: los recursos estarán disponibles el 2 de febrero

SSN con terminación 12, 32, 52, 72 y 92: los recursos estarán disponibles el 3 de febrero

SSN con terminación 02, 22, 42, 62 y 82: los recursos estarán disponibles el 4 de febrero

SSN con terminación 13, 33, 53, 73 y 93: los recursos estarán disponibles el 5 de febrero

SSN con terminación 03, 23, 43, 63 y 83: los recursos estarán disponibles el 6 de febrero

SSN con terminación 14, 34, 54, 74 y 94: los recursos estarán disponibles el 7 de febrero

SSN con terminación 04, 24, 44, 64 y 84: los recursos estarán disponibles el 8 de febrero

SSN con terminación 15, 35, 55, 75 y 95: los recursos estarán disponibles el 9 de febrero

SSN con terminación 05, 25, 45, 65 y 85: los recursos estarán disponibles el 10 de febrero

SSN con terminación 16, 36, 56, 76 y 96: los recursos estarán disponibles el 11 de febrero

SSN con terminación 06, 26, 46, 66 y 86: los recursos estarán disponibles el 12 de febrero

SSN con terminación 17, 37, 57, 77 y 97: los recursos estarán disponibles el 13 de febrero

SSN con terminación 07, 27, 47, 67 y 87: los recursos estarán disponibles el 14 de febrero

SSN con terminación 18, 38, 58, 78 y 98: los recursos estarán disponibles el 15 de febrero

SSN con terminación 08, 28, 48, 68 y 88: los recursos estarán disponibles el 16 de febrero

SSN con terminación 19, 39, 59, 79 y 99: los recursos estarán disponibles el 17 de febrero

SSN con terminación 09, 29, 49, 69 y 89: los recursos estarán disponibles el 18 de febrero

SSN con terminación 10, 30, 50, 70 y 90: los recursos estarán disponibles el 19 de febrero

SSN con terminación 00, 20, 40, 60 y 80: los recursos estarán disponibles el 20 de febrero

Nuevo México también emite beneficios con un calendario escalonado y comprimido. Los beneficiarios pueden obtener información sobre la disponibilidad de los recursos llamando al 1-800-432-6217.

Requisitos para no perder los beneficios SNAP en 2026

Luego de que el presidente Donald Trump firmara la One Big Beautiful Bill Act (OBBBA, por sus siglas en inglés), los lineamientos de elegibilidad se modificaron, por lo que cientos de personas podrían perder los depósitos si no cumplen con las nuevas reglas.

La lista de productos aceptados por SNAP solo incluyen alimentos saludables (Freepick) Anna Zielinska

Los cambios aplican tanto en restricciones en el uso de cupones como en requisitos más específicos:

Se eleva el límite máximo de edad de los 54 años a los 64 años.

Cumplir con los requisitos de trabajo, voluntariado o capacitación por al menos 80 horas al mes, para adultos sin dependientes ni discapacidad.

Se modifican las exenciones para padres o familiares a cargo de un menor. El límite de edad pasa de los 18 años a los 14 años.

Se aplicarán restricciones para el uso de cupones de alimentos en seis nuevos estados de EE.UU.: Hawái, Missouri, Dakota del Norte, Carolina del Sur, Virginia y Tennessee.

Restricciones para el uso de cupones SNAP

El USDA reveló cuáles son las 18 entidades estadounidenses que tendrán nuevas restricciones para el empleo de los cupones de alimentos a partir de 2026: