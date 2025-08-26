Cuánto cobra una niñera y un cuidador de adultos en Estados Unidos este 2025
En función de la ubicación y de la experiencia del empleado, el salario promedio puede variar
- 3 minutos de lectura'
Los empleos de niñera y cuidador de niños son unos de los rubros populares en Estados Unidos, debido a que presentan una alta demanda y no solicitan requisitos adicionales en la mayoría de los casos. ¿Cuál es el salario promedio en 2025 para estos trabajadores?
Cuál es el salario promedio de una niñera en EE.UU. este año
El salario promedio depende del territorio en el que se desempeña la actividad, además de las características que ofrezca cada empleador o empresa. En el caso de las niñeras, también influye la experiencia de la persona y los títulos que posee.
Según Indeed, una niñera en Estados Unidos percibe un salario de 16,25 dólares la hora en la actualidad. En contraste, ZipRecruiter señaló un ejemplo de este rubro en ese país en agosto de 2025, con un promedio de US$26,64 la hora. Por su parte, Care.com indicó que el sueldo a nivel nacional para este trabajo osciló los US$20,40 la hora en febrero pasado.
Diversificado por algunos estados, el cobro mensual para una niñera actualmente, según Care.com, es de:
- California: US$4243,20
- Nueva York: US$3908,67
- Arizona: US$3430,27
- Florida: US$3386,93
- Georgia: US$3265,60
- Illinois: US$3523,87
- Kentucky: US$2955,33
- Luisiana: US$2955,33
- Maryland: US$3560,27
- Massachusetts: US$3948,53
- Carolina del Norte: US$3016
- Nueva Jersey: US$3766,53
- Pensilvania: US$3347,07
- Texas: US$3272,53
- Wyoming: US$2901,60
Otros aspectos, como la cantidad de niños a cuidar y si la “nanny” desarrolla tareas adicionales, como limpieza de la casa o cocinar para la familia, pueden conllevar un incremento de la remuneración establecida.
También pueden inferir en el salario si la persona que se postula a este puesto de trabajo posee conocimientos o certificaciones de RCP.
Cuál es el salario promedio de un cuidador de adultos en EE.UU. en 2025
Estos empleos también son muy requeridos en ese país, principalmente por parte de familias que residen en Miami, Florida, donde se presenta una gran actividad en este sector.
Según ZipRecruiter, el promedio salarial de este trabajo desde agosto de 2025 es de US$$18,73 por hora. La remuneración, al igual que en el caso de las niñeras, también puede sufrir modificaciones en función de la experiencia del empleado y de la ubicación de la ciudad y el estado en el que se desempeña la labor.
Si bien Miami presenta un promedio del sueldo de cuidadores de adultos inferior al nacional, ubicado en US$18, la plataforma detalló cuáles son las 10 mejores ciudades para este rubro con respecto a la remuneración. Estas son:
- Andrews, Maryland: US$4136 al mes superior al promedio nacional de US$3246,25.
- Sitka, Alaska: US$3910.
- San Francisco, California: US$3824.
- San Jose, California: US$3804.
- Arlington, Virginia: US$3734.
- Danville, Pensilvania: US$3713.
- Washington D.C.: US$3704.
- Seattle, Washington: US$3694.
- Foggy Bottom, DC: US$3691.
- Kirkland, Washington: US$3690.
En tanto, la remuneración de esta profesión puede ser más elevada en ciertos puestos, como director en un centro de día para adultos, conductor para personas de edad avanzada, el desempeño en una residencia de ancianos, realizar atención directa o acudir al hogar familiar para el cuidado del paciente.
La plataforma indicó que, en estos casos, el salario promedio puede ascender a US$4360.
Otras noticias de Trabajos en EE.UU.
En 2025. Salario mínimo en California: rangos actualizados en agosto y las ciudades con mejores sueldos
Emprendedora. Es de origen migrante, creció en Silicon Valley y así logró crear un negocio exitoso que factura US$245 mil
Hasta US$56 por hora. Nuevas vacantes de trabajo en Utah: buscan esquiadores por temporada invernal
- 1
Es chilena y tramitaba su Visa Waiver para ir a Florida, pero por un simple error casi pierde el viaje de sus sueños
- 2
Horóscopo semanal de Mhoni Vidente: las predicciones para cada signo del 25 al 29 de agosto
- 3
En Estados Unidos: ¿puede un migrante indocumentado cobrar el premio mayor del Powerball o Mega Millions este 2025?
- 4
Cuáles son las zonas del jardín donde se esconden las ratas: “¡Cuidado con el compost!”