En Nuevo México: el calendario de pagos SNAP para el mes de octubre
El programa hará la dispersión de la ayuda en los primeros 20 días del mes conforme a los últimos dos dígitos del Número de Seguro Social
En la Tierra del Encanto comenzará de nueva cuenta la distribución de los pagos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés). Los cupones serán distribuidos en las primeras tres semanas del mes, de acuerdo a lo establecido con el calendario oficial del estado.
Calendario de pagos SNAP en Nuevo México para el mes de octubre 2025
De acuerdo con el calendario del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), los beneficiarios recibirán los cupones alimentarios de acuerdo a los últimos dos dígitos del Número de Seguro Social (SNN, por sus siglas en inglés) en los siguientes días:
- SSN termina en 11, 31, 51, 71, 91: el pago estará listo el día 1° de octubre
- SSN termina en 01, 21, 41, 61, 81: el pago estará listo el día 2 de octubre
- SSN termina en 12, 32, 52, 72, 92: el pago estará listo el día 3 de octubre
- SSN termina en 02, 22, 42, 62, 82: el pago estará listo el día 4 de octubre
- SSN termina en 13, 33, 53, 73, 93: el pago estará listo el día 5 de octubre
- SSN termina en 03, 23, 43, 63, 83: el pago estará listo el día 6 de octubre
- SSN termina en 14, 34, 54, 74, 94: el pago estará listo el día 7 de octubre
- SSN termina en 04, 24, 44, 64, 84: el pago estará listo el día 8 de octubre
- SSN termina en 15, 35, 55, 75, 95: el pago estará listo el día 9 de octubre
- SSN termina en 05, 25, 45, 65, 85: el pago estará listo el día 10 de octubre
- SSN termina en 16, 36, 56, 76, 96: el pago estará listo el día 11 de octubre
- SSN termina en 06, 26, 46, 66, 86: el pago estará listo el día 12 de octubre
- SSN termina en 17, 37, 57, 77, 97: el pago estará listo el día 13 de octubre
- SSN termina en 07, 27, 47, 67, 87: el pago estará listo el día 14 de octubre
- SSN termina en 18, 38, 58, 78, 98: el pago estará listo el día 15 de octubre
- SSN termina en 08, 28, 48, 68, 88: el pago estará listo el día 16 de octubre
- SSN termina en 19, 39, 59, 79, 99: el pago estará listo el día 17 de octubre
- SSN termina en 09, 29, 49, 69, 89: el pago estará listo el día 18 de octubre
- SSN termina en 10, 30, 50, 70, 90: el pago estará listo el día 19 de octubre
- SSN termina en 00, 20, 40, 60, 80: el pago estará listo el día 20 de octubre
Cuánto depositan de SNAP en Nuevo México
El gobierno federal estableció una clasificación aproximada de acuerdo al número de personas que habitan en el hogar, así como al total de ingresos que se perciban de forma mensual. De acuerdo con el USDA, los montos de pago son los siguientes:
- Una persona: US$292
- Dos personas: US$536
- Tres personas: US$768
- Cuatro personas: US$975
- Cinco personas: US$1158
- Seis personas: US$1390
- Siete personas: US$1536
- Ocho personas: US$1756
Por cada persona extra se añaden US$219 adicionales.
Cuáles son los requisitos de elegibilidad de SNAP en Nuevo México
El programa brinda apoyo a las personas de bajos recursos en las diversas localidades del estado para que puedan acceder a una alimentación digna. De acuerdo con Health Care Authority, los requisitos para solicitar SNAP en Nuevo México son los siguientes:
- Ser ciudadano estadounidense o residente legal
- Contar con Identificación oficial apropiada para el trámite
- Informar cuántas personas viven en el hogar
- Detallar ingresos mensuales
- Comprobar las propiedades, cuentas bancarias y otros activos que posea
- Informar sobre gastos mensuales totales en su hogar
- Participar en el programa de trabajo del SNAP, en caso de aplicar
Los interesados en el programa podrán realizar su solicitud en el sitio yes.nm.gov, por correo o fax o teléfono al 1-800-283-4465.
