Confirmado: así queda el calendario de pago de SNAP en octubre 2025 para California

El plan de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) beneficia a millones de personas en Estados Unidos. El Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés) ha publicado el calendario de octubre de 2025 con las fechas exactas y el orden de los pagos a los beneficiarios del programa que residen en California.

Fechas de pago de SNAP para residentes de California

Cada estado del país norteamericano tiene una organización diferente para la repartición de los beneficios de asistencia nutricional, según la USDA. En el caso del territorio californiano, los depósitos se realizan durante los primeros diez días de cada mes.

El SNAP publicó sus fechas y formas de pago de los beneficios para California (Pexels/Matheus Cenali)

La empresa aclaró que el orden de los pagos del SNAP dependerá del último dígito del número de caso de cada beneficiario y se llevará a cabo de la siguiente forma:

Número de caso que termine en 1 , beneficios disponibles el día 1° de octubre de 2025

, beneficios disponibles el día de 2025 Número de caso que termine en 2 , beneficios disponibles el día 2 de octubre de 2025

, beneficios disponibles el día de 2025 Número de caso que termine en 3 , beneficios disponibles el día 3 de octubre de 2025

, beneficios disponibles el día de 2025 Número de caso que termine en 4 , beneficios disponibles el día 4 de octubre de 2025

, beneficios disponibles el día de 2025 Número de caso que termine en 5 , beneficios disponibles el día 5 de octubre de 2025

, beneficios disponibles el día de 2025 Número de caso que termine en 6 , beneficios disponibles el día 6 de octubre de 2025

, beneficios disponibles el día de 2025 Número de caso que termine en 7 , beneficios disponibles el día 7 de octubre de 2025

, beneficios disponibles el día de 2025 Número de caso que termine en 8 , beneficios disponibles el día 8 de octubre de 2025

, beneficios disponibles el día de 2025 Número de caso que termine en 9 , beneficios disponibles el día 9 de octubre de 2025

, beneficios disponibles el día de 2025 Número de caso que termine en 0, beneficios disponibles el día 10 de octubre de 2025

Los requisitos para tener SNAP en California

En California, el plan de asistencia alimentaria lleva el nombre de CalFresh y, de acuerdo con su sitio web, está dirigido a personas de bajos ingresos y busquen aumentar su presupuesto para la compra de alimentos frescos y saludables.

El SNAP es llamado CalFresh en California y otorga beneficios mensuales (Pexels/Lukas)

La organización Get CalFresh indica que para presentar una solicitud, el interesado deberá contar con una identificación oficial, pruebas de sus ingresos y otros documentos adicionales que pueden aumentar la cantidad de sus beneficios.

Un trabajador social del condado del solicitante será quien verifique si cumple con los requisitos para acceder al SNAP en California, que son:

Cantidad de ingresos mínima, por trabajo y por otros programas sociales.

Gastos de renta, manutención de hijos o familiares servicios públicos, entre otros.

Tamaño de la familia en la que vive el beneficiario y con quien compra y consume alimentos.

En esta entidad norteamericana, el requisito principal para ser elegible en el programa de asistencia nutricional es el límite de ingresos, que no deberá superar los ingresos brutos del 200% del nivel federal de pobreza.

Las únicas personas que podrían ser elegibles, pese a ganar más de lo indicado mensualmente, son aquellas con alguna discapacidad o del grupo de la tercera edad.

En California, el SNAP tiene requisitos específicos para formar parte del programa (Pexels/Anna Shvets)

Los límites de ingresos dependerá del año fiscal y del número de integrantes del hogar. En 2025 son:

Familias de 1: US$2510

Familias de 2: US$3408

Familias de 3: US$4304

Familias de 4: US$5200

Familias de 5: US$6098

Familias de 6: US$6994

Familias de 7: US$7890

Cómo solicitar los cupones SNAP en California

Las estampas de alimentos deberán solicitarse a través del sitio web, tras una o dos semanas de haberla enviado el condado se comunicará con el solicitante para continuar con el proceso.

La solicitud de SNAP debe iniciarse a través de su sitio web en California (Pexels/Jack Sparrow)

En caso de que la solicitud sea aprobada, el beneficiario recibirá una tarjeta EBT diez días después, esta funcionará como una tarjeta de débito y podrá ser utilizada en la mayoría de las tiendas del estado y el resto del país.

Además, el interesado en el programa podrá crear una sesión en el portal para consultar el estatus de su caso y también los detalles sobre el avance del mismo.