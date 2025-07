Video: agentes enmascarados del ICE reducen a un latino con una pistola Taser en un Walmart de Nuevo México

El video del arresto de un migrante latino en un supermercado Walmart de Albuquerque, Nuevo México, causó indignación por la violencia del operativo. En el registro, capturado aparentemente por una clienta casual, se observa a dos agentes federales enmascarados y a una tercera persona con el rostro descubierto mientras intentan someter a un hombre que pide a gritos que no lo arresten allí. En un momento, uno de los oficiales saca una pistola Taser de color amarillo. Se escucha un “click” y el aprehendido cae al suelo. El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no confirmó ni desmintió el procedimiento.

Agentes detienen a migrante en Walmart de Nuevo México: imágenes impactantes

En el registro, inicialmente difundido en TikTok por la usuaria VeroNT (@v3r0555) y luego emitidas por la cadena Telemundo, se puede ver cómo los agentes enmascarados detienen a un hombre en uno de los pasillos de Walmart, en Coors Boulevard, Albuquerque, Nuevo México, mientras el hombre clama por ayuda.

Atención: las siguientes imágenes pueden causar sensibilidad en el usuario.

ICE somete a hombre con teaser en Nuevo México

Según Telemundo, el procedimiento ocurrió el 7 de julio. En él se aprecia cuando los policías acorralan al inmigrante, le hacen una toma y lo inmovilizan con una pistola Taser, mientras la persona implicada le dice al agente: “No me hagas esto, no me hagas esto en público”. La filmación no muestra detalles de los momentos previos

Según testigos, el hombre únicamente realizaba sus compras en el supermercado de forma normal, cuando los agentes del ICE entraron al lugar y fueron directamente tras el hombre. En las redes se especulaba que el inmigrante fuera de origen venezolano, pero esa información tampoco pudo ser corroborada.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tiene el objetivo de detención y deportación de migrantes en Estados Unidos Archivo

En el video se aprecia cuando el hombre es arrinconado en el pasillo H26 de la tienda por dos agentes (un hombre y una mujer) mientras pide ayuda y uno de ellos le dispara con una Taser hasta dejarlo inmóvil en el suelo.

También se percibe cómo los agentes del ICE sostienen los estantes de alrededor para evitar que se caigan durante el ataque, pero permiten que el hombre caiga de forma violenta y se estrelle contra el suelo.

“Me escoltaron hasta la salida porque estaba grabando”, dijo en TikTok la autora del registro.

Hasta el momento, ni el ICE ni Walmart emitieron un comunicado en el que reconozcan la situación difundida y brinden alguna explicación.

Aumenta presión del ICE contra inmigrantes en Estados Unidos

Las redadas masivas por parte del ICE se extendieron no solo a las calles, sino también a los lugares de trabajo y otros espacios públicos. Por ejemplo, el pasado 25 de junio los agentes de inmigración detuvieron a 30 personas sospechosas de tener estatus migratorio ilegal en una compañía que vende equipamiento para bomberos en Carolina del Norte.

El caso del adolescente ha encendido las alertas acerca de un posible cambio de políticas de la agencia de bienestar infantil Flickr/ICE

Según lo mencionado por el ICE en un comunicado, la razón por la cual entraron al centro de trabajo fue por una investigación que reveló que allí dentro había migrantes que habían recurrido al robo de identidad para permanecer en Estados Unidos.

Cómo localizar a una persona detenida por el ICE

En caso de que un familiar, un amigo o un ser querido sea detenido por agentes de inmigración, es posible utilizar la herramienta digital del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que permite conocer a dónde fueron trasladadas aquellas personas arrestadas por el ICE o que llevan más de 48 horas bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

El Sistema de Localización de Detenidos, funciona únicamente para buscar a personas mayores de 18 años que están bajo custodia del CBP y el ICE, y es muy sencillo de utilizar. Hay dos maneras de realizar la búsqueda: