Después de que conocieran qué selecciones clasificaron directamente al Mundial 2026, también se confirmó qué combinados disputarán el repechaje. Bolivia, que ya tenía asegurado ese lugar tras finalizar séptima en las Eliminatorias, deberá jugar dos partidos para intentar regresar a una Copa del Mundo por primera vez desde 1994

Por qué Bolivia deberá jugar dos partidos de repechaje rumbo al Mundial 2026 y no uno solo

La Verde deberá jugar dos partidos en el torneo de repechaje intercontinental debido a su posición dentro del Ranking de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA, por sus siglas en francés), de acuerdo con Olympics.

Jugadores de la Selección de Bolivia deben ganar dos partidos de repechaje para conseguir su pasaje a la Copa del Mundo 2026 (Facebook/La Verde - FBF)

Esto debido a que la selección de Bolivia se encuentra entre las selecciones con menor puntuación del top global junto a Jamaica, Surinam y Nueva Caledonia.

El primer partido que jugarán los bolivianos serán las semifinales de los cotejos con menor puntos del Repechaje Internacional. Se tratará de un partido único y de eliminación directa.

En caso de que Bolivia resulte ganador de esa instancia, jugará una final en contra de una de las dos selecciones con el ranking más alto de la FIFA, que son República del Congo e Irak. Quienes resulten vencedores de ambos encuentros obtendrán su boleto a la Copa del Mundo 2026.

Cuándo se juega el repechaje intercontinental de la FIFA

La última oportunidad para que dos de seis selecciones del Ranking de la FIFA lleguen al Mundial 2026 se jugará de la semana del lunes 23 y el martes 31 de marzo del próximo año.

Los equipos a la cabeza, que son RD Congo e Irak, deberán esperar los resultados de las semifinales de los encuentros entre los equipos al final del ranking, que son Bolivia, Nueva Caledonia, Jamaica y Surinam.

Los cuatro partidos programados para el repechaje se jugarán en México, en las ciudades de Monterrey, Nuevo León, Guadalajara y Jalisco, donde también se entregarán los boletos para la Copa del Mundo, de acuerdo con ESPN.

La Selección de Bolivia tendrá la oportunidad de volver a pisar canchas mundialistas tras más de tres décadas de quedarse sin clasificación al torneo. Esta vez tendrá que ganar dos partidos o despedirse nuevamente del sueño.

Cómo llega Bolivia al repechaje de la Copa del Mundo 2026

La Verde llega al repechaje tras vencer a Brasil en las Eliminatorias de la Conmebol, con un penal anotado por Miguel Terceros en el adicional del primer tiempo.

Su desempeño en los otros encuentros de las Eliminatorias rumbo al Mundial dentro de su confederación fue el siguiente:

3-0, derrota ante Colombia

2-0, victoria ante Chile

2-0, derrota ante Venezuela

0-0, empate ante Uruguay

3-1, derrota ante Perú

La selección dirigida por Óscar Villegas también ha jugado cuatro partidos amistosos internacionales, de los cuales ganó solo uno ante Jordania, con un marcador 0-1. Los otros encuentros fueron con Rusia, Corea del Sur y Japón, con quienes perdió por 3, 2 y 3 anotaciones a cero, respectivamente.

Rumbo al repechaje del Mundial 2026, Bolivia se enfrentó a Japón y fue derrotada 3-0 (Facebook/La Verde - FBF)

Qué necesita Bolivia para llegar al Mundial 2026

La herramienta de inteligencia artificial ChatGPT comparte que La Verde deberá aprovechar al máximo su derecho a repechaje y prepararse bien para sus partidos, que son decisivos.

Además, necesitan consolidar a sus figuras claves, como en el caso de Miguel Terceros, y otros integrantes que conforman el talento joven del conjunto.